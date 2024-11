Por primera vez desde la Guerra de secesión no se habían registrado tan amplias diferencias entre la visión de país que quieren los demócratas y la de los republicanos, esto no es cosa menor y tendrá un impacto en el resto del mundo.

Para México no es sólo quién gane o qué visión impulse el próximo gobernante de la nación hasta hoy más poderosa del mundo, hay algo más preocupante para el gobierno de la república, la impunidad o la cárcel para personajes como el ex presidente AMLO y los parias del Congreso Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.

El trasfondo de la reforma

La reforma al Poder Judicial de AMLO, adicionada con la iniciativa de la supremacía constitucional propuesta por Monreal, López y Noroña tiene como fin mantener todo el poder en una sola persona y corriente política, y con ello, la impunidad y que nadie esté por encima de ellos.

En otras palabras, como en la película de James Bond, “Licencia para Matar” de 1989, habrá licencia para matar, robar, imponer, someter, coartar la libertad de prensa y de expresión, aniquilar los derechos humanos y todo lo que se les oponga o cuestione.

La visión de los gringos

Una de las grandes diferencias entre Kamala Harris y Donad Trump es precisamente la visión que tienen con respecto al gobierno de México y la 4T. Para la demócrata la 4T, AMLO y todo su séquito son una bola de corruptos, vinculados con el crimen organizado a quienes se les debe aplicar todo el rigor de la ley. Es decir, si gana Kamala, el destino de AMLO, su descendencia y sus allegados, podrían de manera muy rápida correr la misma suerte que el expresidente de Honduras que fue detenido y procesado por su relación con el crimen organizado y particularmente con los cárteles de México.

La justicia estadounidense actualmente lleva dos procesos muy delicados y preocupantes para la elite de la 4T, los juicios de El Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán, donde al parecer están cantando todo sobre la forma en que financiaron las campañas de Morena, la relación del gobernador de Sinaloa y mucho más que todavía no ha trascendido a la opinión pública.

En cambio, si gana Trump, las cosas no pasaran de los dimes y diretes. Trump y AMLO son grandes amigos y se tendrán acuerdos de sumisión. México hará el trabajo sucio con los migrantes y con el crimen organizado a quienes no se les tocará ni un pelo. Con el compromiso para ambos lados de la frontera, el gobierno de Claudia Sheinbaum viviría la luna de miel que no ha podido tener a costa del pueblo de México, que se sumiría en la dependencia, la crisis y la desigualdad.

El miedo no anda en burro

Por el temor de todo séquito cuatrotero por el tema de que los ministros de la Corte votaran la inconstitucionalidad de la reforma, Monreal, como buen mafioso que es, se encargóde la defensa y las amenazas a los ministros de la Corte.

Hace unos días se refirió al proyecto de resolución emitido por Juan Luis González Alcántara Carrancá amenazando a la Corte de que si lo aprueban, podrían incurrir en una violación a la Constitución: “Sería muy delicado, no quisiera adelantarme a la víspera, pero si el magistrado ponente hace valer su proyecto y es votado por la mayoría que exige la Constitución, van a incurrir en una grave violación a la Constitución y una grave violación al poder reformador de la Constitución. No hay capacidad jurídica por parte de ellos. No les está facultado tener control jurisdiccional sobre adiciones y reformas a la constitución, se extralimitarían”.

Así, con todo el poder que les confirieron y actuando más como mafia que como legisladores de la República, Monreal, López y Fernández, prácticamente doblaron este martes al ministro Alberto Pérez Dayán quien adelantó su posición en contra del proyecto de invalidez de la reforma judicial: “Es total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido, por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería —lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona— responder a una insensatez llevada irresponsablemente al Texto Supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”.

Al tiempo de publicarse esta columna, ya conoceremos las tendencias claras en la elección de Estados Unidos, pero, del tema de la inconstitucionalidad no, y con ello será muy difícil, aún ganando Kamala, que los cuatroteros señalados tengan consecuencias penales.

X: @diaz_manuel