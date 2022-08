El Banco de Bienestar es un proyecto prioritario del Gobierno de la Cuarta Transformación que tiene en su director general Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, la persona con la preparación y pasión para llevar a la institución que dirige a cumplir los objetivos para lo que fue creada que son el promover el acceso de la población vulnerable a servicios financieros, facilitar la dispersión de apoyos económicos del gobierno, y asegurar y facilitar el acceso de la población mexicana a las remesas.

En entrevista con SDP Noticias, el titular de la intermediaria financiera del Estado nos platica que el entró a dirigir al Banco apenas el 15 de diciembre del año pasado y que los mandatos que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador fueron el proceso de expansión de que “es que avancemos y consolidemos el proceso de expansión por un lado, es decir, ir abriendo las sucursales que esta construyendo la Secretaria de la Defensa Nacional”.

Y por otro lado avanzar en la bancarización de todos los beneficiarios de los programas sociales y los apoyos que se otorgan a la población ya no se entreguen en dinero en efectivo, sino que los usuarios dispongan de los recursos por medio de una tarjeta bancaria.

Los servicios financieros no están al alcance de la mayoría de la población mexicana ya que según datos de la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV), el 50% de los municipios del país no cuentan con una institución bancaria o una sucursal, o no tienen acceso a servicios financieros, por lo que es importante que se sigan abriendo oficinas de intermediación financieras por parte de la Banca del Estado en poblados que no significan negocio para la banca comercial.

En la práctica el Banco del Bienestar está llevando una política que se ha caracterizado por un plan de expansión demasiado ambicioso: aunque en 2021 no se cumplió la meta, para 2023 se pretende construir 2 mil 744 sucursales a lo largo y ancho del país y atender a 25 millones de mexicanos.

El funcionario bancario nos hablo de como el 5 de febrero de este año entregó las primeras 250 sucursales, que se sumaron a las 14 que se habían empezado a funcionar en 2021. Las sucursales entregadas ya contaban con personal, ventanillas, cajeros para que la población pueda efectuar los servicios financieros.

Víctor Lamoyi nos dice con mucha emoción que cuando se inaugura una sucursal del banco en una población que nunca había tenido este tipo de servicios.

“lo que sí hemos visto es que la gente se siente más confiada en la marca del Banco del Bienestar. Es una marca que les genera mucha confianza. Entonces sí entran a la sucursal. Si acuden les puedo enseñar toda la evidencia fotográfica de la gente de origen Chamula, por ejemplo, en Chiapas, con gente haciendo transacciones bancarias, cuando esa gente se iba a acercar a una institución de la banca privada, nada más, y más que nada porque está en su comunidad y la gente que tengo allí”. Víctor Lamoyi

Hasta el momento se llevan alrededor de 600 sucursales del Banco del Bienestar entregadas y en operación y se está preparando un nuevo bloque de sucursales. Si bien es cierto la infraestructura bancaria y los equipos son entregados por la Secretaria de la Defensa Nacional, la entrada en operación de la sucursal bancaria es responsabilidad de la institución financiera del estado.

El servidor público que tiene a su cargo la dirección de la institución financiera nos dice que, para llevar a cabo la expansión y entrada en operación de nuevas sucursales, el banco recibió el año pasado una capitalización de 15 mil 500 millones de pesos.

La inclusión financiera propuesta por el Banco del Bienestar es integral, en el que no solo se reparten tarjetas sino también que se acerquen las sucursales a poblados de alta marginación y así la gente puede asistir a las oficinas cuenta con una tarjeta de debito que el al mismo tiempo es una cuenta de ahorro, pueda invertir, recibir y enviar remesas, en un futuro acceder a créditos y se pueda pagar los servicios de luz, tiempo aire telefónico, las contribuciones municipales, entre otros.

En la actualidad la banca del Estado atiende a poco más de 10 millones de personas, pero se están produciendo dos millones de plásticos, dos millones de nuevas cuentas.

El Banco del Bienestar es un banco social. Es el único banco en México que tiene esa característica de ser banca social; por lo tanto, todos los servicios del banco para los usuarios son de manera gratuita, sin comisiones, sin cobros de ninguna especie, sin manejo de cuentas y todo es gratis para ellos. La institución no tiene como fin la utilidad financiera como la banca comercial, su objetivo es la rentabilidad social.

El pasado mes de junio Fitch Ratings ratificó las calificaciones de riesgo contraparte en escala nacional de largo plazo del Banco del Bienestar en AAA (mex)” y F1+(mex)”, respectivamente.

La Perspectiva de la calificación de largo plazo es Estable.

El Banco del Bienestar, antes Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi), se encontraba con altos niveles de impago y con endeudamiento debido a una mala administración durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, afirmó el director general de la institución.

Toda la cartera vencida viene de administraciones anteriores, de créditos que se hayan dado de 2019 a adelante, la cartera vencida es cero, de hecho, el índice de morosidad de la cartera vencida había venido aumentando, y a finales del año pasado, la anterior gestión la dejó en 35%, y al día de hoy, en mi gestión, está en 4%.

Los créditos que se otorgaron en el sexenio pasado por parte de la institución bancaria fueron a grandes intermediarios financieros privados los cuales usaban estos recursos para colocar prestamos, en muchos casos en condiciones no legales.

El éxito para que las empresas a las que se les otorgaron los créditos por parte de Bansefi fue haber cambiando la estrategia jurídica al exigir el pago no por la vía civil y sino por la vía penal, con lo que se aceleraron los procesos.

Por último, le pregunte al director general del Banco del Bienestar sobre se había conocido los Bonos del Ahorro Nacional y la estrategia que se usaba para promover entre los niños y adolescentes para la educación financiera y fomentar el ahorro desde los años cincuenta del siglo pasado, a lo que me respondió con emoción y nostalgia que por supuesto lo sabía que esa institución es el antecedente del banco que dirige y que su padre fue hace 40 años el delegado de Bonos del Ahorro Nacional en Tabasco.

Víctor Lamoyi siente un compromiso de llegar a las metas encomendadas por el presidente de México para que haya más sucursales del Banco del Bienestar, que la banca llegue a todos los mexicanos y seguir el legado de la institución.