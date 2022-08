Tengo otros datos

La decisión del grupo financiero estadounidense Citigroup de cerrar sus operaciones de banca minorista y de pequeñas empresas, en México que incluye la marca Citibanamex y poner a la venta esa parte de su negocio, ha provocado muchas dudas entre sus clientes e interés de inversionistas por adquirir esa parte de su operación que está poniendo a la venta la entidad financiera internacional.

El anuncio del corporativo de los Estados Unidos ha desatado también un sin numero de especulaciones y notas periodísticas que rayan en la mentira, ficción y mala fe con quien sabe oscuros intereses.

Los negocios que quedan a la venta y que han sido objeto notas voladas por parte de columnistas de negocios como David Paramo, Darío Celis, entre otros son: la marca Citibanamex, las sucursales y las cuentas de los clientes, el acervo cultural que incluye edificios en el Centro Histórico (como el palacio de Iturbide), el negocio de crédito de nómina, de tarjetas, de hipotecas, de auto y pymes.

También se pondrá a la venta el negocio de las Afores y seguros.

Citibanamex en México detalló que se busca la venta total de los activos y que no planean vender por partes.

El cronograma de la venta de Citibanamex es el siguiente:

Cronograma Citibanamex (Especial)

Los grupos interesados en un principio en la adquisición de la institución bancaria fueron: Banorte, Inbursa, Mifel, HSBC, Santander, Banco Azteca y Ve por Más; Sin embargo, estos cuatro últimos intermediarios financieros ya han anunciado que no seguirán con la puja.

Banorte, Inbursa y Mifel son las instituciones que, se sabe, siguen con el interés en la compra del negocio de banca de consumo y empresas de Citigroup en el país; todas ellas tienen parte de capital mexicano.

Santander confirmó hace unas semanas que presentó una oferta no vinculante por 6 mil millones de dólares y que, tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco de origen español ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas.

El periodista Darío Celis afirmó en su columna “la Cuarta Transformación” de este martes 23 de agosto y que lleva por título “Se baja Inbursa de la puja por Banamex” afirmando que “Carlos Slim es el siguiente en bajarse, si no es que ya lo hizo, de la puja por Citibanamex. El hombre más rico de América Latina simplemente abandonó la carrera porque sus prioridades están en otro lado”.

Según el “analista de negocios” Slim no puede ir solo a la compra del corporativo bancario, pero de lo que no se ha enterado el Señor Celis es que el magnate no va solo y siempre ha manifestado su interés en la adquisición del Banamex en conjunto con otros inversionistas, como son Antonio del Valle, German Larrea y posiblemente el Grupo financiero de la familia Bailléres.

Es más Carlos Slim no es el único accionista del banco que preside ya que en 2008 el grupo financiero español Caixabank, S.A. adquirió el 20% de las acciones de “Grupo Financiero Inbursa”. Constituyo 3 nuevas sociedades de inversión de fondos de ahorro para el retiro, actualmente “Inbursa Siefore Básica de Pensiones”, “Inbursa Siefore Básica 75-79″ e “Inbursa Siefore Básica 85-89″.

Lo que si es seguro que grupo Imbursa sigue ofertando para adquirir la parte del negocio bancario que ofrece Citigroup.

Otro ejemplo que nos da el periodismo ficción es David Paramo que afirma que es “seguro que Banorte que preside Carlos Hank González, sea el que se quede con Banamex, pero la puja por la intermediaria financiera todavía está en la segunda etapa y todavía falta mucho para la decisión final y para analistas serios Banorte no tiene mucha oportunidad de quedarse con el banco.

Otro problema que existe para la venta de Citibanamex, es la disputa que tiene desde hace ocho años el corporativo financiero con la empresa Oceanografía que esta pugnando por que no se pueda vender el banco hasta que no se resuelva el litigio por 5 mil 200 millones de dólares.

Los abogados de Banamex confían que este asunto se arregle muy pronto y que no haya problema para venta del corporativo financiero. Citibanamex informó que impugnará mediante un amparo la decisión del juez de suspender el proceso de venta del banco hasta que no se resuelva el juicio con la empresa de Oceanografía.

“Consideramos que no hay bases legales sobre la medida cautelar, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Hemos impugnado la medida vía amparo”. Citibanamex

Dijo Citibanamex a SDP Noticias.

El equipo de comunicación social del banco agregó que:

“Primero, consideramos que no hay bases legales sobre la medida cautelar, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda”. “Segundo, el día 27 de julio de 2022 ya Banamex había impugnado la medida vía amparo en una corte federal y su admisión será resuelta por un tribunal colegiado”.

Citigroup confía que el amparo les será favorable y se podrá vender el banco sin ningún problema.

La venta de Banamex esta en la segunda etapa y se están escuchando ofertas y será hasta el año que entra que se resuelva este caso. Lo que no se vale es que haya periodistas y seudo analistas que inventen notas y se dedican hacer textos y comentarios de radio y televisión, mentiroso y ficticio.