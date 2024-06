PROMETEO

Este fin de semana se llevó a cabo la encuesta organizada por Morena., la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, anunció que esa encuesta busca conocer la opinión de la ciudadanía con relación a que jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y del fuero común (estados) sean elegidos por voto popular como ocurre con gobernadores y legisladores. Por su parte la dirigencia de Morena señaló que en realidad serían tres encuestas sobre la reforma al poder judicial, dos a través de empresas seleccionadas por ese partido y una por el propio partido. Su metodología será domiciliaria y que será 1200 cuestionarios cara a cara y que, según Morena, dará constancia de que la población está informada apropiadamente.

Todo lo anterior resulta confuso y sin precisión. Además de que ya se sabe el resultado de esas 3600 encuestas, que en mi opinión no serán representativas y además se desconoce del contenido de preguntas y de su autoría, donde seguramente el ex ministro Zaldívar debió haber dado su asesoría y experiencia para que resulte como dirán, lo ha resuelto el pueblo bueno y sabio, que nunca se equivoca. Por lo que la reforma judicial va porque va en septiembre próximo. Así que lo del parlamento abierto, las consultas a colegios y asociaciones de abogados, universidades públicas y privadas y demás participantes, ya se la saben.

La disque oposición, bien gracias. Siguen buscando sobrevivir, peleando entre ellos para justificarse de sus derrotas electorales o bien amarrados a su curul en el Senado o diputación, para seguir traficando influencias y vendiendo ahora su amor al mejor postor cuando Morena los necesite para tener mayoría calificada. Debemos reconocer que Morena, va dos pasos adelante, lleva la ventaja de la victoria y la moral muy en alto, si lo que hace está bien o mal, no pasa nada, cuentan con el respaldo de la mayoría que votó por ellos. Ese 60% del padrón electoral que votó por ese partido y su aliada, se impone al 40% que no votó por ellos. No es cualquier cosa, es relevante, pero están moralmente desilusionados y eso lo aprovechara Morena con su argumentación y organización que hoy por hoy es muy efectiva.

Rudos y técnicos, ambos grupos dan opinión sobre la reforma judicial, para los primeros están convencidos y con línea de la corrupción y nepotismo judicial, en especial en el ámbito federal. Para los segundos, el llevar a cabo una reforma judicial que involucra 2000 puestos a nivel del poder judicial federal incluida la SCJN, así como cerca de 6 mil puestos en los estados, sumaria 8 mil puestos de elección popular, por lo que la imparcialidad y la participación de grupos de interés, no serían garantía de mejores resultados, pues los elementos clave serían la experiencia, el conocimiento técnico jurídico y en especial en materias especializadas en derecho. Ahora bien, esto es una opinión personal de un litigante en activo en diversos temas del sector financiero y en ámbitos de materias civil, mercantil, penal, laboral y en materia fiscal administrativa, no hablo por pasión ideológica sino por la práctica diaria en activo. He tenido resultados positivos y también he perdido asuntos que, si bien puedo no estar de acuerdo, debo respetar la decisión judicial cundo ésta es firme.

Esta incertidumbre e imposición, tiene efectos directos en la inversión y en la forma en que el capital nacional o extranjero se comporta, por eso el tema de tipo de cambio con altibajos y presión, ello también influye en tasas de interés. Podrán dar mensajes o discursos de calma y de que todo está muy bien de manera macroeconómica, pero si en los hechos no hay certeza jurídica, la toma de decisiones se recalcula y busca opciones. Somos una economía de mercado, si bien muy a la mexicana con un Estado protagonista, es un hecho que los grandes capitales quieren un estado de derecho confiable y neutral y más siendo los Estados Unidos tu principal socio comercial, tu vecino geográfico clave en materia de seguridad y donde compartes temas de oportunidad y altos riesgos.

Por ejemplo, la reforma no considera votar por los fiscales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Varios de los asuntos relevantes en materia penal. Cada que se les cae un asunto importante por estar mal integrada la carpeta de investigación o pruebas defectuosas o sin presentar, se culpa al poder judicial federal, no hay autocrítica a sus resultados como fiscalías a menos de que sea Guanajuato porque es otro partido el que gobierna. O bien en materia laboral, también habría que pedir que se vote por los presidentes de las juntas estatales y federales, tampoco los resultados son positivos, hay cientos de miles de asuntos rezagados e inactivos y aun con laudo laboral, siguen sin ejecución.

El nuevo Código de Procedimientos civiles y familiares, entrará en vigencia en todo el país a partir de 2027. La CDMX, lo implementa a partir de este lunes, el uso de herramientas tecnológicas y juicios orales serán privilegiados. Pero cuál es la razón por la que el resto del país no se va sumando de manera pública programada y ese nuevo código se aplique en especial en las entidades con mayor volumen y complejidad procesal y judicial.

Es de destacar que la reforma debería contener métricas de gestión de jueces y magistrados, donde se vea su productividad judicial, cuanto asuntos se resuelven al año por entidad, por juzgado, cuántas sentencias se revocan, que sanciones debe haber para jueces y magistrados que dilatan sentencias o acuerdos judiciales fuera de término sin sanción, amonestación o suspensión, el día que existan realmente esas sanciones a jueces y magistrados, se aplicarían y habría más transparencia judicial, menos autoritarismo, soberbia e ineptitud procesal.

Ahora existen todo tipo de opiniones al respecto, en especial de quienes no son abogados o no han litigado un asunto de manera directa, tendrían que recurrir obligadamente a tener asesoría legal profesional en la materia que sea. Hoy cuestionan como seudo expertos procedimientos, sentencias, amparos y si bien los resultados e imagen del poder judicial está en dura crítica, harían lo mismo para opinar de un médico cirujano especializado (cardiólogo, nefrólogo, cirujano cardiovascular, uno de colon y recto). Todas las profesiones y oficios, merecen respeto, debemos ser objetivos y ajenos a temas de ideología y creencias. Debe prevalecer el imperio de la ley. No existe ningún ámbito material que no pueda ser regulado mediante leyes, debe haber sometimiento de los poderes públicos a las leyes y al ordenamiento jurídico y por ello los jueces deben estar sometidos solamente al imperio de la ley.

Hay que conciliar entre poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo cuenta con la Consejería Jurídica para encontrar dialogo legal con los otros dos poderes, el legislativo cuenta con diversos asesores para también sumar con teoría y práctica legislativa. Y ahí es donde colegios, asociaciones y juristas independientes pueden ser parte de la solución equilibrada. Después de la promulgación de la Constitución de 1917 y hasta el 1 de febrero de 2024, se han aprobado 256 reformas constitucionales, modificando 770 veces diversos artículos. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos contiene 136 artículos, por lo que ha sido modificada de manera continuada y con Morena todo indica que seguirá con esa tendencia sino hay equilibrio y contrapesos.

Solo como referencia, la Constitución de los Estados Unidos, tiene 7 artículos originales y 27 enmiendas. La Constitución Francesa tiene 103 artículos y tiene 19 modificaciones desde su creación. Y por otra parte la Constitución Venezolana con 350 artículos, la cual se hace por referéndum popular, permitiendo la reelección inmediata y sin límites a cualquier cargo popular de manera continuada e indefinida. Así que cada país tiene su receta secreta y todo con el aval y apoyo del pueblo. Es solo una opinión, ajena a tecnicismos jurídicos, Con datos del INEGI , trabajan 442 mil abogados en México (4% del total de profesionistas y técnicos en el país), dedicados diferentes especialidades en materia corporativa, internacional, laboral, familiar, penal, civil, mercantil, fiscal, siendo entonces una variedad de actividades en el ámbito profesional y la práctica. Así que como diría ahora ya un clásico, ¿Van a querer o no van a querer reforma judicial?

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx