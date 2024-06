PROMETEO

Un escenario inédito la participación de este domingo, estimada en más de 60 millones de ciudadanos por todo el país, tanto ejerciendo su derecho al voto como los más de 1 millón de personas participando como funcionarios en las casillas. Ya los resultados finales de los próximos días confirmaran la participación porcentual del padrón electoral que era del orden de 100 millones de personas que podían participar con su voto. Pero el que generó incertidumbre con retrasos inexplicables fue el INE , a pesar de los recursos invertidos y la tecnología, no estuvo a la altura de la circunstancia y las expectativas.

Morena confirmó su fortaleza como movimiento político, arrasó en la presidencia y en el Congreso (diputados y senadores), es la mayoría simple y calificada, podrá hacer cambios y reformas constitucionales a su conveniencia. Así lo resolvió el votante con su decisión, no quiere medias tintas y apoya a Morena. Por otra parte, su victoria en las gubernaturas de Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y Morelos, son más continuidad de gestión y confirma que el presidente deja una aplanadora política al más puro estilo de los ochentas del PRI invencible.

En el caso de las gubernaturas de Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Ciudad de México, no hubo pronunciamiento oficial, pero luego de ver la aplanadora que genero Morena, el PAN, el PRI y MC, deberían estar ya temblando, pues son grupos políticos con poco futuro por su pésima gestión y mala elección de candidatos. La oposición debe enfrentar su realidad, sus liderazgos políticos son carentes de confianza en el elector y sí, aparte los programas sociales y la propaganda activa en medios públicos, dio buenos resultados al partido oficial y sus candidatos. Desde luego que el protagonismo y carisma del presidente fue factor a favor de su partido y candidatos. Se puede estar de acuerdo o no con él, pero su determinación para ganar elecciones ha sido clara y contundente. Tengan para que aprendan, dirá con orgullo a su estilo.

Eso sí, los partidos y sus candidatos se daban por ganadores de uno y otro lado, por lo que los perdedores quedan exhibidos por anticiparse a los hechos y confirmar en el caso del PRIAN que son unos perdedores. Afortunadamente fueron elecciones con alta participación y con un ambiente en general sin eventos violentos que afectaran los resultados y el ambiente político. Por primera vez en la historia moderna de México, habrá una mujer al frente de las decisiones más relevantes del país, hay que desearle éxito en su gestión, independiente de haber votado o no por ella. Somos una república federada, con una centralización del poder establecida en la Constitución mexicana, así que la doctora Claudia Sheinbaum, tendrá la oportunidad de dar continuidad o no al modelo obradorista, en donde su enfoque como lo ha expuesto será el Estado de Bienestar. Concepto idealista, igual que el llamado humanismo mexicano que al oficialismo le encanta machacar en la mente de sus seguidores.

En los siguientes cuatro meses deberá integrar equipos de trabajo que empiecen a organizar el cambio en la administración, así como a implementar sus acciones en objetivos y retos clave, primeramente su programas financiero y fiscal, pues es un hecho que las finanzas públicas tendrán fuerte presión por el tema de sus programas sociales, que fueron factor favorable electoral y que ahora hay que cubrir de una u otra forma, así mismo el tema de Pemex, que es un tema muy delicado por su quiebra técnica, así como atender salarios, prestaciones y pensiones a sus 100 mil trabajadores activos y sus además 100 mil jubilados, así que es una empresa en quiebra técnica con altísimos pendientes de pago con sus proveedores, a la que se le ha tratado de dar viabilidad con la inyección de recursos públicos de manera continuada, por lo que la doctora deberá operar de manera inteligente, racional y objetiva. Toda vez que es una empresa altamente endeudada y que la presión sobre su productividad y eficiencia cada vez serán más exigibles.

Otro tema a resolver es el energético, en especial por los paneles en materia de energías limpias, los cuales incentivarían inversión privada y detonar desarrollo, por lo que será un tema donde deberá definir si sigue la postura de dar prioridad a CFE , lo cual generaría que la revisión del T-MEC en 2026, será clave si lo concilia o sigue siendo un tema que ha provocado una limitada participación de privados y que tendría efectos directos con el nearshoring. Siendo la doctora Sheinbaum, una experta en temas de energía según su currículo académico, es claro que el sector energético deberá asumir decisiones de corto y mediano plazo.

Un sector fundamental, más allá del discurso repetido de solidez de cada sexenio del 2000 a la fecha, es el sector financiero privado y de la Banca de Desarrollo. Esta última es prácticamente una oficina de atención al sector público y no al privado, caso especial es el Banco del Bienestar, una entidad limitada en servicios, baja productividad, subsidiada y dedicada prácticamente a ser el dispersor de los programas sociales. En el caso del sector financiero privado, es un hecho la concentración del 90% del negocio en máximo 10 grupos financieros, los demás en nichos especializados, con sobrerregulación y costo que inhibe competencia e inversión, adicional a ello un proceso de recuperación de carteras judiciales excesivamente lento y costos, lo que genera que el financiamiento se orienta a clientes corporativos y el consumo en muchos muy específicos de bajo riesgo.

El Congreso y la expectativa de equilibrio, no se cumplió. La mayoría de Morena es una aplanadora en el territorio nacional, los votantes han dado concentración y poder al ejecutivo y su grupo político, el legislativo y el judicial son poderes autónomos, pero la nueva composición será especial para el judicial y los organismos autónomos que no se alineen, la mayoría de los votantes decidió darle más poder a Morena. Pero eso es solo mi opinión personal, lo importante es lo que se defina en políticas públicas integrales en educación, salud, infraestructura, seguridad, inversión y justica. Todas asociadas entres si para generar desarrollo y oportunidades, pues el asistencialismo social es temporal, sino se generan las fuentes propias de ingresos, solo se crean desequilibrios financieros. No es quitar al que más tiene para dar al que no tiene, necesitamos formar, enseñar y crear riqueza, no engañarnos con ideas de becas y programas sociales sin considerar como crear esas oportunidades financieramente en un circulo virtuoso.

La doctora Sheinbaum, será la presidenta de México, eso ya es algo que todos debemos reconocer y sumar. Desde luego que se deberá en su momento rendir cuentas y no crear opacidad e impunidad como ahora e históricamente se interpreta por millones de mexicanos. Hay desde luego millones de personas que votaron y que su sensación es diversa según su afinidad política, pero el respeto y madurez cívico, debe prevalecer. No hay duda que las condiciones y el entorno de estas elecciones, que fueron extremadamente anticipadas, que es tiempo de mujeres y que ahora que la doctora Sheinbaum ha sido mayormente votada por la ciudadanía , pues felicidades. Pero que quede claro, hay que exigir resultados al ejecutivo, al legislativo y judicial, la respectiva rendición de cuentas y no aplaudir demagogia y propaganda simplona.

Hay que reconstruir a la oposición, la actual y sus liderazgos, no aportan, ya están caducos y reciclados de más. Una y otra vez son los mismos o sus descendientes o parejas en la oferta política nacional y estatal. Exceso de partidos políticos es en lo que todos coincidimos, pero que en la práctica somos ignorados por los legisladores, las alianzas y demás estrategias cuestionables para lograr sus objetivos de poder y partidas económicas por encima del ciudadano, esa ha sido su constante el crear franquicias políticas elección tras elección, como la materia ni se crean ni se destruyen solo se transforman en lo que les conviene políticamente.

