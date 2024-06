PROMETEO

Ya definido el proceso electoral, no hay duda que la doctora Sheinbaum , tendrá por delante un proceso de revisión y plan de trabajo para atender y tratar de que si bien la mayoría en el Congreso le genere fortaleza en sus decisiones, los personajes en su grupo político que tienen iniciativa para alterar los mercados mantengan un orden. Esta semana declaraciones públicas generaron presión al peso cerrando este el fin de semana en 18.26 por dólar, en los bancos en ventanilla en 19 pesos. Las reservas se ubican en niveles de 219 mil mdd, lo que apoya sin duda a que la depreciación del peso se modere, más que a discursos de estabilidad del secretario de hacienda, pues son más los discursos enfocados a través del coordinador de los diputados del oficialismo (Ignacio Mier), que afirmo que el Plan C con 20 reformas constitucionales van como lo pidió el presidente López Obrador.

En esas 20 reformas constitucionales, están en su agenda:

1.- Indígenas y Afrodescendientes, que busca que todas las entidades den apoyo e impulso a esos pueblos y comunidades. Por lo que es muy probable una secretaria dedicada a ello; 2.- Pensión para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad, esto es formalizar en la Constitución lo que ya se aplica a mayores de 65 años, pero que ahora es muy probable que se aplique desde los 60 años para las mujeres en este efecto del nuevo feminismo mexicano; 3.- Becas, para todos los niveles desde preescolar hasta media y superior; 4.- Atención Medica Gratuita, incluyendo estudios médicos, cirugías y medicamentos especializados; 5.- Reforma de Vivienda, ahora se pretende que Infonavit otorgue arrendamiento con opción de compra e incluso construya vivienda;

6.- Bienestar Animal, prohibir maltrato animal, incluyendo los de consumo humano; 7.- Medio Ambiente, se prohibirá el maíz transgénico, el uso de semillas modificadas, se prohibiría la minería a cielo abierto y el fracking para explotar gas; 8.- Mejor uso del Agua, limitando sobreexplotación privada en especial en zonas con baja disponibilidad; 9.- Vapeadores y Fentanilo, prohibición en su venta y consumo; 10.- Prisión Preventiva, ampliar el catálogo de delitos entre ellos defraudación fiscal;

11.- Salario Mínimo, garantizando que no esté por debajo de la inflación; 12.- Pensiones, para que las apersonas mayores a 65 años tengan una pensión igual a su último salario; 13.- Salarios a Jóvenes, apoyo económico a jóvenes adultos de 19 a 29 años que no estudien ni trabajen, con un salario mínimo general vigente mínimo por un año; 14.- Apoyo al Campo, apoyo económico anual a campesinos y pescadores, incluyendo además insumos, fertilizantes y precios de garantía; 15.- Trenes de Pasajeros, uso de vías ferroviarias y concesiones para trenes de pasajeros;

16.- Reforma Eléctrica, modificar para que el único responsable del sistema eléctrico nacional seria el Estado mexicano, incluye que CFE y Pemex sean empresas publicas propiedad del Estado; 17.- Reforma Electoral, cambiar al INE por el INEC, incluirá encuestas, concentrarlo en un organismo federal, reducir el 50% de financiamiento a partidos, reducir de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores. No aplican consultas al sistema fiscal o la Guardia Nacional; 18.- Poder Judicial, voto popular para elegir jueces, magistrados y ministros; 19.- Guardia Nacional, modificar para que quede a cargo de la SEDENA y 20.- Desaparición de los Organismos Autónomos como lo son: INAI, IFETEL, COFECE CRE, entre otros.

En mi opinión las reformas tendrán mas discusión y negociación con el ala dura del oficialismo triunfalista, esto es habrá más debate entre el mismo Morena, que en la caricaturizada y desacreditada oposición que solo es ruido y drama. La realidad es que los más sensatos y técnicos del partido oficial, buscaran el diálogo y la negociación con los sectores sociales y productivos, pues una cargada radical, no sería un buen mensaje y ya se vio esta semana con el peso mexicano que de ser fortachón regreso a los niveles de 2019. De hecho, la doctora Sheinbaum, se dio cuenta que tenía que buscar el control de daños con el FMI, Blackrock y otros líderes del sector financiero y empresarial, para que no se presione la economía mexicana y ella tenga margen de maniobra para presentar un plan de trabajo en tanto toma posesión.

Caso especial es Pemex, con una deuda financiera total superior a 106 mil mdd, de ellos el 80% es deuda extranjera, con un 30% de vencimiento en un año. Por otra parte, hay 22 mil mdd de adeudo con proveedores que han presionado por sus pagos. Técnicamente esta quebrada, su capital contable es negativo en el orden de los 2.2 billones de pesos negativos. Así que se requiere una verdadera estrategia financiera y de negociación, pues esta deuda y esos compromisos de corto plazo, comprometen fuertemente al país en sus finanzas. No hay duda que el sector de negocios lo entiende por todas las implicaciones en la cadena productiva. Pero este tema no se la ha expuesto al pueblo bueno y sabio al que se le dice todos los días que vamos bien.

La elección, ya pasó, ahora cuenta con apoyo en clases bajas, medias e incluso altas quienes votaron por ella. Todas las reformas constitucionales deben ser bien analizadas, punto especial es que en ninguna se establece de donde saldrán los recursos económicos para garantizar becas y apoyos económicos de manera sostenida. La Constitución puede ser muy humanista y todo como le gusta el oficialismo, nada más que mantener becas para niños, jóvenes y adultos, programas de apoyo para adultos mayores y discapacitados, rescatar a Pemex y CFE, terminar las obras emblemáticas y que funcionen al 100%. Entre eliminar contrapesos como organismos autónomos, modificar al poder judicial, la prisión preventiva y la reforma de vivienda, requerirán un monto importante de capital y su generación, así que el presupuesto debe ser anticipado y recordar que el Estado de derecho y los contrapesos si los observa el capital privado nacional o extranjero con lupa. No se trata de solo tomar en cuenta la macroeconomía, es claro que la inflación no cede, que las tasas de interés siguen altas para el sector productivo, por lo que hay que bordar fino en esta etapa de cambio de administración.

INEGI y PROFECO, clasificaron niveles socioeconómicos de los hogares en México, así las cosas, la BAJA BAJA comprende el 35% de la población (incluye a informales, trabajadores temporales o aquellos que dependen de la asistencia social), por contraste la ALTA ALTA solo es el 1% de la población. Sin embargo, el 60% de los hogares en México se categorizan como clase baja con un ingreso mensual promedio de 11 mil pesos, con todo y programas sociales. La clase media es el 39% de la población con ingresos muy variables de 11 mil a 80 mil pesos y el alta con el 1% con ingresos mayores mensuales a 80 mil pesos. No entrare en más detalle para evitar tecnicismo, son datos públicos, lo relevante es que los actores del mercado y políticos, deben identificar bien sus segmentos, entenderlos y atenderlos. A mayor inversión privada más empleos y en consecuencia más desarrollo regional, a mayor inversión publica mayor concentración, es su naturaleza de ser un Estado federado y centralista. Ambos se necesitan, en el caso del gobierno debe apoyar con regulación y equilibrios en beneficio de todos, la sobre regulación en sectores clave como el financiero, el de energía y transformación industrial, no son buenos consejeros y las consecuencias de ello son al tiempo. Hay que generar ingresos, desarrollar condiciones para mejores salarios, productividad y competitividad progresiva en cada región del país

Así que creo que todos queremos ver a la doctora Claudia Sheinbaum, pero con propuesta y capacidad de dialogo con todos los sectores, eso le hará mucho bien a ella en su gestión y al país. Debe haber debate de altura, ideas sensatas y realizables, propuesta para sumar, creo en que se formaran nuevos cuadros de liderazgo regional y en zonas metropolitanas, con dialogo, respeto e ignorando voces que ya no tiene credibilidad ni respeto, ni en los medios de comunicación ni en lo que queda de los partidos políticos, que ya solo es historia, porque los actuales no se representan más que a sí mismos. Así que doctora Sheinbaum, esperemos que estos días y semanas le permitan hacer contacto y dialogar con los diferentes sectores productivos del país (no solo con los mismos de siempre en las cúpulas, usted tiene acceso a los medios públicos úselos), para evitar fuego amigo como esta semana y le sigan pegando al peso y a la estabilidad financiera.

