Vacunas y problemas de los sistemas de información

No imaginé que las fallas de un sistema de información oficial, centralizado, como el que opera alrededor del programa nacional de vacunación en México, fueran tan grandes. No tuve problemas con la aplicación de la vacuna. Todo bien. Felicito al Gobierno federal en esta parte. Pero el manejo de la información y la entrega adecuada de los certificados correspondientes, es deficiente.

En la medida que, en mi caso, no se generaba el certificado de vacunación contra la Covid-19 desde hace dos meses, busqué cómo resolverlo tanto por la web como por el robot diseñado por el gobierno (vía teléfono celular), y me encontré con quejas o comentarios similares, de ciudadanas y ciudadanos, en las redes sociales.

Eso significa que hay muchas personas que aún no han logrado descargar el documento, o que hay muchas inconsistencias en los certificados generados por las autoridades y que han sido recibidos con sorpresa por la ciudadanía.

En lo más reciente, durante los últimos días, esto me contesta el sistema (robot de WhatsApp) para generar el certificado de vacunación contra el Covid-19: “No se ha podido generar tu certificado, debido a que no existen registros de aplicación para la CURP solicitada”.

Sin embargo, en contra de lo que señala el sistema, cuento con mis dos comprobantes de vacunación. Además, cuento con el aviso de registro previo a la vacunación y el respectivo número de folio. ¿Quiere decir que alguien no subió la información al sistema?

¿Alguien sabe dónde podría tramitar el certificado de vacunación, contra Covid, de manera efectiva, si el sistema indica, equivocadamente, que no hay registro?

Ya envié al sistema fotografías de los dos comprobantes de aplicación de las dosis, y nada. También le escribí, vía correo electrónico, a Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud (DGPS), de la Secretaría de Salud federal. No he recibido respuesta. Por lo menos que diga que ese no es el canal para tramitar el documento.

Transcribo, como evidencia, la redacción del comprobante de registro de petición: “Le informamos que su mensaje fue recibido y ha sido registrado con el número de folio ‘2022019′. Gracias por contactar a la Secretaría de Bienestar”. Texto del mensaje: “¿Sabe dónde podemos tramitar el certificado de vacunación, Covid, si el sistema indica que no hay registro? Tenemos nuestros comprobantes de ambas dosis y folio del registro previo... Para conocer el estado de su petición, le sugerimos establecer contacto al teléfono 01(55) 5328-5000, ext. 51006 en donde con gusto le informaremos el avance de su solicitud.”

En ese número de teléfono y extensión, no contestan.

Entiendo que se han creado más de 60 millones de registros , relacionados con la aplicación de esta vacuna (esquema completo de dos dosis), pero también tengo la expectativa de que los sistemas de información sirven para realizar estas operaciones informáticas de manera eficiente, segura y confiable, y que dichos sistemas están diseñados para dar soporte a esas cantidades de datos o más.

La creación y mantenimiento de un expediente, desde el Registro Nacional de Población, no debería ser motivo para que se produzcan estas inconsistencias. ¿Qué genera entonces estos problemas de seguimiento y entrega completa de la información, a la ciudadanía, de los expedientes y certificados registrados en la base de datos?

La apuesta

Dadas las condiciones de no respuesta y a la existencia de una especie de “caja negra” informática por la parte oficial, centralizada, del Gobierno federal, (debido a que no he tenido respuesta a mis solicitudes) opte por lanzar el siguiente reto en redes sociales: “Apuesto una cena a que el Gobierno de México, específicamente a la Secretaría del Bienestar (@bienestarmx) y a la Secretaría de Salud (@SSalud_mx), no me entregará mi certificado de vacunación Covid, en lo que resta de 2021. Fui vacunado en mayo y junio de este año; cuento con los comprobantes y folio de registro... y nada. Llevo 2 meses con el trámite, pero no tengo respuesta favorable”. ¿Alguien gusta apostar?

Testimonios y comentarios

El siguiente es un resumen de cientos de casos que me encontré, en términos de quejas ciudadanas, en las redes sociales:

Jesús Cardiel (@jesscardiel) me comunicó lo siguiente: “Así como éste muchos (casos) más. Pero las respuestas también. Quien lo recibió (el certificado) en la plataforma o correo electrónico qué bueno, pero hay otros que simplemente aparecen que no estamos registrados; otros con errores al registrar la Clave Única de Registro de Población (CURP) antes de ser vacunados, y por ende todos los datos mal. Sabiendo que no fue de mala fe, son errores. El problema es la falta de comunicación y la nula resolución.”

La maestra Claudia Ostria me escribió: “Puede ser uno de varios errores: Que al hacer tu registro en la plataforma haya habido algún error, que si lo llenaron a mano lo escribieron mal, que al capturarse se haya capturado mal (hay letras que a veces no se entienden), que haya faltas ortográficas. El sistema se asocia con los datos del Registro Nacional de Población (RENAPO), así que cualquier diferencia se toma como error y no se sube al sistema. ¿Te urge tu certificado? Porque con mostrar el documento de las dos dosis es suficiente. Si urge el documento, te sugiero ir a la jurisdicción sanitaria que te corresponde. Pero no, esa suposición de que alguien no subió tu información es lo menos probable.”

También, la maestra Minerva Ramírez Meza me informó esto: “Tengo un viaje en puerta a EU, por asuntos familiares. Mis documentos migratorios y boleto de viaje están en orden. Resulta que necesito obtener mi certificado de vacunación, porque el gobierno de EU lo solicita, mismo que me ha resultado un viacrucis obtenerlo.

“Es surrealista este asunto. He intentado por varias vías ‘legales’, a través de las páginas oficiales y la oficina de ‘bienestar’ federal en el estado de Querétaro, que provoca muchos malestares. En la página para descargar el documento dice que no existen vacunas asociadas a mi CURP, obviamente esto es absurdo, porque tengo en mi poder comprobantes de vacunación con datos específicos como fecha de inmunización, nombre de la vacuna, número de lote, mi nombre completo y CURP.

“Me siento enojada, frustrada, decepcionada y agobiada. Estoy muy cerca de la fecha programada para realizar el viaje y aún no puedo obtener un documento que debería estar disponible para mí, 35 días después de la aplicación de la segunda dosis, que fue en junio del presente año. Desespera que ninguna dependencia del Gobierno federal ni estatal responda y resuelva este asunto que, al igual que a mi, afecta a cientos de personas. ¿Qué hacer? ¿Hay costos para obtener el certificado de vacunación? Díganme en dónde me debo formar para ir a tramitarlo!!! Es inaceptable esta situación!!!”

¿Quién es el responsable de este sistema nacional de información? ¿Cómo y cuándo tendremos respuesta a nuestras solicitudes? ¿Cuándo se resolverán los cientos o miles de problemas que se han registrado para entregar de manera efectiva este certificado? ¿Hay algún sistema de evaluación o de auditoría, independiente, al respecto?

Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23