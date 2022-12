“El pobre llega tarde aunque lo haga a medio día, habiendo de las calientes siempre le dan de las frías.” Dicho poblano

No es la primera vez que los patrones espantan con el petate del muerto a los legisladores ante la catástrofe de un cambio legal a la ley laboral, lo hicieron hasta el cansancio con la reforma de subcontratación, donde alegaban que sería el peor desastre de la historia, se perderían 5 millones de empleos de forma inmediata, casi veríamos hordas de trabajadores en las calles mendigando. Con esa reforma chillaron y patalearon como nunca, ¿y saben qué pasó?, nada, todo siguió funcionando como siempre, el país no se cayó y muchas empresas que quitaron la subcontratación crecieron a pesar de la pandemia. Lo único que sí sucedió es que aumentó la inscripción al IMSS y se dejó atrás las prácticas de subcontratación y sus fraudes fiscales.

Hoy alegan nuevamente lo mismo con las #VacacionesDignas, que se les caería la producción, que sería dificilísimo dar tantas vacaciones, como si fuera un gran drama contratar más trabajadores para suplir los huecos que generaría las vacaciones. De por sí el 60% de los empleos en nuestro país son de uno a dos salarios mínimos, sobre todo los que se crearon en post pandemia, así que lo menos que se debería impulsar por parte del Estado es la creación de empleos, y eso era parte de esta reforma, que se tuvieran que contratar algunos empleos más para ajustar las nóminas al rol de vacaciones y que los trabajadores tuvieran un descanso digno.

El argumento doloroso y llorón que vimos en el debate legislativo del martes por parte del presidente de la comisión de trabajo respecto del gran problema que se generaría a las Pymes dando más días de vacaciones seguidas, en el sentido que ellas no podrían ajustar su nómina, es ridículo. Su operación de empleados es con los más bajos salarios, pero también es a donde encuentran empleo generalmente nuestros jóvenes, así que un pequeño ajuste para contratar más trabajadores no le caerá mal a nuestra realidad laboral. Que aprovechen el programa jóvenes construyendo futuro.

De por sí las pymes y su subsistencia es un tema complejo, multidisciplinario, su vida productiva es de 2 a 3 años, y esto lleva décadas siendo así, el dar más vacaciones no será la causa de su éxito o fracaso.

Pero estamos ante el mayor problema económico y de empleo en el mundo dentro de la época post covid, así que si algo necesita el país es más empleo y esta reforma de #VacacionesDignas lo atacaba dando descanso digno al trabajador. Hay incluso propuestas técnicas que han dado empresarios como Slim, en las que sugieren reducir la jornada laboral a 4 días, con este objetivo, generar más empleos.

Hay un datos que debemos apuntar cuando se toman decisiones de política económica laboral, en México la participación de los trabajadores en el PIB es del 28%, mientras que en EU y Alemania es del 55% , así que cualquier política de estado por corregir esto es importante (el aumento al salario mínimo es una muestra). No podemos seguir siendo un país en donde el trabajo formal es una fábrica de pobres. Buscar la creación de empleo formal, es otra forma de combatir la desigualdad.

EL ABSURDO. Es un principio básico que en la modificación de una norma no se afecte un bien mayor. Resulta que antes de adecuar esta reforma del artículo 78 de la ley laboral, el trabajador con antigüedad podía disfrutar de sus días seguidos de vacaciones, pero ahora lo acaban de reducir a que sólo sean 6 días seguidos los que con certeza le otorguen, los otros están sujetan a negociación. Antes de este cambio, si no te daban el disfrute de vacaciones completas podrías reclamar en juicio, por eso nunca fue un problema en el mundo laboral, sino me creen vean las jurisprudencias y verán que no hay criterios que abordan este tema (el disfrute de vacaciones seguidas), por que no era materia de peleas en los juicios, se daban vacaciones completas y punto. Al final, fuimos por más días de vacaciones y terminamos perdiendo derechos de cómo disfrutarlas. Los diputados nos dijeron: “lastima Margarito”.

Por cierto. El presidente de la comisión de trabajo en la Cámara de Diputados, se espantó tanto con los argumentos patronales que en su histeria terminó apelando al pensamiento mágico y los milagros de los empleadores, que grande le quedó el papel de legislador al líder sindical, afortunadamente hubo quien le señaló en su cara estos absurdos, como lo hizo la diputada Susana Pedroza, quien conoce la realidad del trabajador en las fábricas, de allí que al diputado Baldenebro le urgiera acaparar el micrófono y terminar el debate.

Nota: El título no es un insulto, es una referencia a una famosa frase de Clinton en su campaña de 1992.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM