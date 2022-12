El camino para unas vacaciones dignas ha sido largo y estrecho, ha sufrido la suerte de las reformas que ha experimentado el derecho del trabajo en los últimos años, todos los embates y obstáculos posibles, el sector patronal no ha escatimado un solo recurso por bloquear y transgiversar el proceso, por eso llegamos aquí, al final de año, sin una resolución definitiva. Estamos en un momento delicado, la decisión en la Cámara de Senadores a días de que termine el actual periodo de sesiones, si no se logra en este momento su suerte es indeterminada.

Lo dijimos en muchas entregas de esta columna, uno de los objetivos del sector patronal es que no entren en vigor las vacaciones dignas a principio de año 2023, y no es una interpretación personal, lo dijeron expresamente las cámaras empresariales en los medios, por eso no es gratuito que una vez aprobado el nuevo proyecto en la Cámara de Diputados la semana pasada no hayamos visto una sola declaración de los patrones, ni una coma, nada, no quisieron dejar huella de su aprobación, ellos confían en su aparato de poder en su cabildeo, le siguen apostando a que no procedan y en mejor de los casos se vaya a la congeladora. Es muy iluso pensar que ya están dadas, esto no sucede hasta que sucede, y será cuando se estén publicadas en el Diario Oficial.

Tenemos que decirlo claro y dar honor a quien honor merece, sin el apoyo y firmeza de legisladores como Patricia Mercado, Napoleón Gómez, Susana Prieto y Tereso Medina no se habría logrado el último acuerdo, obvio hay otros más involucrados, pero estos legisladores mencionados jamás titubearon su postura ni su voto, su empuje, han sido firmes frente a todos.

La sociedad civil es otro de los engranajes que han movido la maquinaria de las vacaciones dignas, activistas que han sabido recoger el sentir de los trabajadores para expresarlo en los foros y redes sociales , pero ellos son la punta de iceberg, hay abajo una masa trabajadora silenciosa pero presente, no ha estado en las calles, la apatía de los sindicatos oficialistas pareciera indicar que no se mueve, pero será un gran error pensar que sus pies están quietos, que son pasivos y dejados como siempre, que los líderes los controlan, pues sin duda la red de comunicación los tiene presentes y enterados desde hace años, hay varias muestras de ese despertar obrero, están entrando en un nuevo proceso de acción política que debe comprenderse.

La senadora Patricia Mercado publicó en sus redes sociales una alerta que preocupa, pues está la votación de la reforma electoral en el Senado, pareciera que las vacaciones dignas se puede convertir en una moneda de cambio, nosotros creemos que trabar la discusión es la oportunidad que buscaba el sector patronal para retrasar la discusión, a río revuelto ganancia de pescadores. Esperamos que se entienda que las vacaciones dignas es un asunto de justicia social con una carga histórica de injusticia, no de coyuntura política.

Estemos pendientes de cómo lo resuelven los legisladores esta semana, no seamos pasivos los trabajadores, se tiene que avanzar en la emancipación de los derechos obreros.

Twitter: @riclandero

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM