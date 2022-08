El gobernador de Nuevo León recibirá al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para empezar a trabajar con el problema del agua.

El punto más importante de la agenda de AMLO es hablar sobre el agua, empezar a trabajar en planes que garanticen el abasto de agua para las próximas décadas. Buena idea y buen planteamiento esperemos que se pueda clarificar con planes inteligentes para las próximos años y que la población no ande sufriendo con la sequía que se ha tenido en los últimos años.

Que si el Bronco, que si Medina que si el mismo Samuel tiene la culpa de la situación del agua es en verdad algo irrelevante cuando no hay agua en casa de muchos regios por días y en casos hasta semanas. Dentro de las promesas de campaña de García había un apartado que decía “Agua para todos” cuando ahora no hay agua para nadie.

Con la venida de AMLO y las soluciones al problema del agua vienen varias peticiones. Algunas de ellas incomodan a un buen porcentaje de la población regia pues todo lo que haga la 4T lo ven como agresión.

El presidente planteo una veda a futuras inversiones para cervecerías y embotelladoras en el norte del país. Todos mis paisanos saltaron como si les hubieran mentado la mamacita. Hay que entender que la veda que plantea AMLO es para futuros proyectos no es para lo que esta funcionando ahora.

Esta complicado que todo lo que haga AMLO sea criticable sin ponerse a leer bien lo que se sugiere. Es un hecho que no hay agua suficiente en Monterrey, solo hay que estar en Monterrey y abrirle a la llave del agua.

No esta diciendo que se cierre la cervecería que se abrió en 1890, no están diciendo que se cierre la embotelladora de la Coca Cola, no esta hablando de las pedreras o manufactureras que ahora trabajan en Nuevo León.

López Obrador habla de un tema a futuro para que este tipo de temas no afecten a las empresas y al pueblo mismo.

Habría que recordarle a los que defienden la cervecería qué hay otros lugares en México que producen cerveza. Esta la Cervecería Cuauhtémoc en Orizaba, Veracruz, en Tecate y en Toluca. Condenar al presidente diciendo que todo se lo quiere llevar al sur es una tontería y un sin sentido.

Creo que es mas tontería pensar en producir bebidas donde no hay agua que producir donde hay caudales grandes del vital liquido.

El caso de Constellation Brands es un buen ejemplo sobre donde no poner una cervecería. Si hay algo que no hay en Mexicali es agua. ¿Por qué poner la cervecería donde se tomaría agua que sirve para otras cosas, entre ellas el consumo humano? Constellation Brands puso su cervecería en Veracruz, donde hay mas agua y no hay riesgo de afectar a los que habitan en la zona.

Generará trabajo y seguramente no pondría en estrés a la naturaleza.

Es curioso que la gente que vocifera contra la construcción del tren maya es la misma que defiende que se acaben el agua en Monterrey y en Mexicali. Eso también afecta a la naturaleza y a los humanos que habitan cercanos a estas fabricas.

Volviendo a la vista de AMLO del fin de semana a Monterrey, yo pienso que es bueno que visite el estado, que conozca la situación de emergencia que vive la ciudad y que busque soluciones en conjunto con el gobierno estatal.

Esperemos que los resultados para garantizar el abasto de agua se den y que estos meses sin agua solo sean una anécdota en algunos años.

Galimatías

¿No cree que es curioso que el fenómeno del monzón mexicano que esta trayendo buenas cantidades de agua a estados como Sonora y Sinaloa y a una buena parte del territorio mexicano no este llegando a Nuevo León?

Esperemos que los próximos fenómenos meteorológicos traigan el agua que es tan necesaria para mis paisanos y que con esto el gobierno estatal y municipal se dediquen a trabajar en otras cosas como la seguridad.