Estimados lectores, ya son meses los que llevamos hablando en este espacio del caso de la aerolínea Transportes Aeromar. En la más reciente comunicación que tuve con un grupo de mecánicos de dicha aerolínea, el pasado 2 de agosto, me pidieron con desesperación que hiciera del conocimiento público, una vez más, lo estaba pasando en el área de mantenimiento, en esos momentos.

Los trabajadores ya habían alertado al director comercial de Aeromar de la situación. De acuerdo con los testimonios de los empleados, Danilo Correo tiene pruebas de todo. Dejemos de lado por un momento la larga lista de incumplimientos salariales por parte de la aerolínea, incluyendo de bonos y otras prestaciones.

En fechas recientes la voz de alarma se desató entre los trabajadores mecánicos cuando fueron evacuados del hangar de mantenimiento, y en su lugar metieron a trabajadores generales ha realizar el chequeo de las aeronaves.

Y cuando digo “trabajadores generales” me refiero a ese grupo que tiene a su cargo algunas de las faenas más pesadas, pero que no son mecánicos. Sí, son parte de la empresa, y conocen muy bien los movimientos diarios… pero no tienen una licencia que los avale como peritos en mecánica aeronáutica.

Es momento de que la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), directamente o a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), hagan caso de los foco rojos que se están encendiendo.

El domingo por la tarde/noche, alrededor de las 7 de la noche, a un avión de la aerolínea Transportes Aeromar, matrícula XA-UYL “se le pegaron los frenos”, quedando en la pista de aterrizaje 05L/23, por lo cual la autoridad aeroportuaria tomó la determinación de cerrarla, hasta que la aerolínea acudiera con su personal a remolcar la aeronave.

Fue hasta pasadas las 8 de la noche que la pista quedó despejada y volvió a operar de manera normal. Antes de que las voces que hay en medios y redes sociales culpen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y a su actual administración, o al gobierno de la 4T, debemos tener muy en claro que los verdaderos responsables son los empresarios; hablo de los dueños de la aerolínea, que por desidia y/u omisión están poniendo en riesgo a sus propios pasajeros y trabajadores.

Hemos hablado de lo importante que es en la aviación tener “Consciencia situacional”; y no puedo tapar el sol con un dedo, Aeromar la ha perdido. Hace pocas semanas “perdió” a un UMNR (menor sin acompañar). La mala gestión que se deja ver es derivada de la falta de pagos, de la zozobra en la que viven con una quiebra velada, pues sus dueños, los Katz, ya llevan varios meses viviendo en Israel.

Por eso que urge que las autoridades aeronáuticas entren de lleno al tema y revisen qué se está haciendo en la empresa Aeromar, en materia de seguridad aérea. Los trabajadores llevan meses haciendo reportes de estos hechos, como el caso de los trabajadores generales que no cuentan con una licencia de mecánico, y están metiéndole mano a los aviones.

No tengo elementos sólidos para aseverar que el problema de frenos del avión que mencioné sea consecuencia directa de esta medida, pero es un temor fundado.

La SICT tiene la potestad legal. Si el concesionario hace un mal uso de la línea aérea, el estado tiene toda la autoridad para requisarles la empresa y/o revocar la concesión. Aeromar está pasando por un muy mal momento, lo sabemos bien: trabajadores sin pagos o pagos a medias -si bien les va-; septiembre se acerca, y esa fue la fecha señalada para anunciar una probable quiebra.

¿Qué tiene que pasar para que nuestras autoridades aeronáuticas pongan en orden a empresarios? ¿Estamos esperando acaso una tragedia? Con el corazón en la mano, espero que no; los trabajadores de Aeromar a pesar de todo, son profesionales, se ponen la camiseta y sacan los vuelos; lo que a ellos les lastima es que no sean escuchados.

El 12 de julio de este año, escribí un tuit alertando a las autoridades de dicha situación:

“#Alerta #Aeromar

Están sacando a los mecánicos del hangar y pusieron a trabajadores a “arreglar” los aviones, los mecánicos se reunirán hoy a las 7 PM. @STPS_mx @SCT_mx urge su intervención.”

Urge que la SICT y la AFAC hagan caso de estas alertas, las cuales llevo meses haciéndolas de su conocimiento. No las echen en saco roto; insisto, también los trabajadores han elaborado sus propias denuncias ante las autoridades, pero hasta hoy han sido ignorados.

En medio de una degradación a Categoría 2, este tema de Aeromar debería de ser prioridad. Sí o sí, no hay medias tintas. Sabemos que la crisis de la aerolínea es añeja, que la viene arrastrando desde el 2017, junto con una mala racha pero sería terrible que las autoridades dejasen que todo “a la mano de Dios”.

Ya van dos avisos: primero, la menor sin acompañar que se les extravió por espacio de una hora, y ahora este incidente del día domingo, que aparejó el cierre de una pista, y que derivó en retrasos en las operaciones de despegue y aterrizaje de todo el aeropuerto.

SICT, AFAC: es ahora cuando deben demostrar de qué están hechos, y darle la salida más digna a la empresa Aeromar, a sus trabajadores y usuarios, pero sobre todo por la seguridad aérea, que es la que debe de primar.