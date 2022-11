Invitados por la Agrupación Política Nacional “Confío en México”, que me honro en presidir, se presentó en Guadalajara la organización grupal UNID@S, con el fin de convocar la participación ciudadana en conjunto con organizaciones civiles, empresariales, jóvenes y políticos, para defender a México de lo que sus integrantes consideran es la mayor amenaza de los últimos tiempos para nuestro país.

Claudio X. González Guajardo, fundador de “Sí por México” y “Unid@s”, fue el encargado de realizar la exposición durante la cual instó a la sociedad jalisciense a impulsar una gran alianza con una candidatura única para vencer a Morena en la próximas elecciones de 2023 y 2024.

“La derrota de Morena en las elecciones del 2024 dependerá de que haya un solo candidato de oposición”, advirtió.

“Hay dos millones de votos más en la oposición que en el oficialismo”, recordó el empresario y abundó; “Si tú juntas a los 4 partidos (PAN, PRI, PRD y MC) tienes chance de ganar la Presidencia de la República”.

“Es más, si hubiera estado en juego la Presidencia de la República el 6 de junio (del 2021), hubiera ganado la o el candidato de oposición, esa es la realidad y eso es lo que ve el Presidente y por eso quiere coptar al INE, porque sabe que puede perder, es más, presiente que va a perder, por eso se quiere quedar con el árbitro”, les dijo el fundador de “Sí por México” a los jaliscienses.

“Tenemos que defender al árbitro a como dé lugar y eso, amigos y amigas, no va a suceder dentro de seis días, ni dentro de 6 semanas, ni dentro de 6 meses”, alertó el empresario.

“Es ahorita que tenemos que defender a ese árbitro, porque está bajo asedio”.

El activista también instó a que los tapatíos integren su propia Marcha en defensa del INE, misma que en Ciudad de México está programada para el próximo 13 de noviembre.

Durante su mensaje Claudio X. González compartió que UNID@S es un movimiento integrado por personas y organizaciones que quieren construir un mejor México. En donde están convencidos que la participación ciudadana es el camino correcto para lograr el cambio que el país lleva buscando desde hace décadas; donde todas y todos puedan ir a sus trabajos sin miedo a la inseguridad, donde haya empleos bien remunerados y donde las mujeres no sufran acoso ni violencia.

Expresó que conscientes de la necesidad de unidad, a partir del 11 de Octubre del presente año, se decidió sumar esfuerzos en torno a una alianza ciudadana que lleva por nombre UNID@S, contando con 6 organizaciones fundadoras, siendo estas Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.

Asimismo señaló que México necesita un Acuerdo Ciudadano Político que defina la nueva relación con los partidos políticos y que facilite la existencia de un amplio bloque opositor que presente candidaturas de unidad para los cargos de elección popular en las elecciones de 2023 y 2024.

Claudio X. González “Confío en México” (Especial)

González, subrayó que “en estos momentos de emergencia”, es importante estar unidos porque no se puede permitir la eliminación de nuestras libertades. Y si bien recordó que en su momento se peleó con el gobierno de Felipe Calderón y frente a Peña Nieto también se puso los guantes, “este gobierno es peor” porque representa la destrucción total.

Morena no es invencible, reiteró, y apuntó que si se logra conjuntar la unidad, la participación amplía y abordar y tener una oferta para las clases medias, se le puede ganar al partido en el poder.

“Confío en México” (Especial)

Amado Avendaño Villafuerte, integrante del Comité Ejecutivo Cívico Nacional, quien acompañó a Claudio X. en la presentación, llamó a los jaliscienses a participar en la marcha por la democracia #ELINENOSETOCA el domingo 13 de noviembre. Compartió que el INE fue creado por y para la ciudadanía, sin él, no podríamos llegar a elegir libremente a nuestros gobernantes y todo se convertiría en una imposición. Para que nuestro voto cuente, debemos defender al INE.

En la presentación de Unid@s celebrada en Expo Guadalajara, se contó con la presencia de más de 620 invitados, entre ellos cuatro ex gobernadores jaliscienses; el priísta Carlos Rivera Aceves; y los panistas Alberto Cárdenas Jiménez, Francisco Javier Ramírez Acuña, y Emilio González Márquez. También estuvo presente el ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia.

Entre los presentes también estuvieron Carlos Cruz, y Leobardo Alcalá Padilla, Delegado en Jalisco y Secretario Regional del CEN del PRI, respectivamente; Diana González, Presidenta del PAN en esta entidad; Ana Laura Chávez Velarde, en representación del CEN del PRD; las diputadas priistas Veronica Flores y Hortencia Noroña; el diputado federal panista Miguel Monraz; el ex dirigente del PAN, Antonio Gloria Morales, y el ex presidente del PRI, Raúl Juárez Valencia; los ex candidatos a la gubernatura del estado por el PRI, Arturo Zamora Jiménez, Miguel Castro, y Jorge Arana; así como Juan Alonso Niño Cota y Daniel Curiel, ex coordinadores del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; ademas de ex legisladores locales y federales, ex presidentes municipales, ex procuradores, e integrantes de los comités estatales; y representantes de los diversos sectores empresariales, profesionales, académicos, y productivos de la entidad.

Es pues indiscutible que debe permear la unidad como premisa fundamental para enfrentar el reto y el caos que vive México, y es menester seguir sumando esfuerzos para que prevalezca la democracia, el estado de derecho, el imperio de la ley, y se ponga un freno al autoritarismo rampante que hoy vivimos.

Twitter: @salvadorcosio1| Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com