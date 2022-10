Nuevas revelaciones tras el ciberataque al ejército dan cuenta del deterioro de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los últimos meses, originando que personal de la SEDENA realice consultas médicas y terapias constantes al “Alto Mando” para evitar riesgos en su salud. De hecho, se ha podido conocer una prescripción en la que se ordena que el mandatario esté acompañado en todo momento de un médico ante el riesgo latente de que pueda sufrir un infarto. De acuerdo con información de La Silla Rota, la base de datos obtenidos por los hacktivistas de Guacamaya, revelan que, aunque el presidente López Obrador asegura que todo el día trabaja en beneficio del país, los correos muestran que, después del mediodía o por la tarde, el mandatario está obligado a someterse a consultas médicas y terapias, principalmente por el riesgo de infarto, originado por la angina inestable de alto riesgo que le fue diagnosticada el 2 de enero de 2022.

“1235, misma fecha, proporcionaron atención médica al Sr Presidente de México, los CC. Tte. Cor. M.C. José Ricardo, pert. Al Consultorio Médico Especializado y el Myr. M.C Rene, pert. Al Consultorio Médico Especializado y el Myr. M.C Rene, pert. Al Hospital Central Militar, diagnosticando: angina inestable de riesgo alto”.

Después de ser trasladado de Chiapas a la Ciudad de México por el riesgo de infarto originado por la angina, el mandatario ha estado en constante revisión.

Uno de los correos (enero) incluye información de la visita de dos médicos militares, entre ellos un cardiólogo, a Palacio Nacional para realizar una consulta médica. Horas después llegó el cardiólogo personal del mandatario al lugar. “Dicho personal realizó revisión cardióloga al Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, acordando que se le realizará una toma de muestra de sangre en Palacio Nacional, para estudios de laboratorio a las 05:00 20 de Ene. 2022, los cuales serán procesados en el laboratorio del Hospital Central Militar”. Después de la entrega de los resultados, de acuerdo con la base de datos obtenida por los hacktivistas de Guacamaya, Andrés Manuel López Obrador comenzó a recibir terapias físicas desde el 3 de marzo pasado. ”El Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, instruyó al suscrito para que, se le proporcionará terapia física en las instalaciones de Palacio Nacional. De 13:20 a 14:15, 3 de Mar. 2022″.

A partir de esa fecha, el mandatario ha recibido 19 terapias más, así como consultas médicas, en las cuales le recomendaron realizar caminatas para mejorar su salud. Estas las realiza en las instalaciones del Heroico Colegio Nacional.

Tan solo en el mes de agosto pasado, recibió siete terapias en Palacio Nacional, principalmente durante la tarde. Personal del Ejército se traslada hasta el domicilio de López Obrador donde le dan la atención que le recomendaron los especialistas. La más reciente, de acuerdo con la base de datos, le fue proporcionada al Presidente y a su esposa el 29 de agosto en Palacio Nacional de las 18:00 a las 21:00. “El Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, instruyó que a él y su esposa la C. Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, se le proporcionará terapia física en las instalaciones de Palacio Nacional, como sigue: personal requerido Sgto. 2/o. Aux. Ofta Mayra Gabriela (Lic. En terapia física y rehabilitación). De 18:00 a 21:00, 29 de Ago. 2022″.

Las recomendaciones de los especialistas mencionan que el titular del Poder Ejecutivo en México tiene que estar acompañado en todo momento de personal médico ante el riesgo de un deterioro de salud que se puede presentar en cualquier momento, principalmente por un infarto. Un ejemplo de ello, es el personal que lo acompañó el pasado mes de julio de un viaje que realizó a Washington, Estados Unidos. “En mis tarjetas Nos. SII/1121 7 SII/1122 de fechas 10 y 11 de Jul. 2022, respectivamente, se informó la salida del C. Lic. Andrés Manuel López Obrador y su distinguida esposa la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, a la ciudad de Washington C.C., EE.UU. En el concepto que acompañan al señor Presidente y a su distinguida esposa Daniel (…), Martha Jessica (…), Cor. Inf. D.E.M; Marco Antonio, Tte Cor. M.C., José Ricardo, Myr M.C; Tania Carolina y Aldo Cesar (…), quienes proporcionaron los servicios de ayudantía, protección y médico, durante dicho vuelo”.

Durante el viaje que realizó el pasado 7 de mayo a Cuba, el mandatario también estuvo acompañado de personal militar en todo momento, entre ellos, por lo menos un médico. En septiembre pasado, luego de darse a conocer los partes médicos del estado de salud del Presidente, él reconoció los diagnósticos, así como el riesgo de infarto en enero pasado. ”Sí son ciertos, yo estoy enfermo tengo varios padecimientos y otros males, todos los que se mencionan ahí.“ “Había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo, me dijeron ‘hay que hacerlo’, les pedí unos días y en eso me dio covid y tuve que esperar a que pasara el covid y ya fui al hospital y ya me hicieron el cateterismo”.

En lo que es necesario insistir es en la urgente necesidad de que los médicos que lo atienden ofrezcan el diagnóstico real y se lleve a cabo una valoración que establezca si el presidente está o no en condiciones de gobernar.

Twitter: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga@hotmail.com