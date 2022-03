Único chiste de Milenio: sus columnas contra AMLO, pero no pagaré para leerlas

Ya me cansé de suscribirme a diarios digitales. Cada día son más los que exigen registrarse para poder leer sus contenidos. En México es el caso de Reforma (El Norte, en Monterrey; Mural, en Guadalajara), El Universal y Milenio. La revista Proceso también, pero solo para contar con acceso a lo publicado en su versión de papel.

En el resto del mundo esa es la moda. Sin registro —y sin pagar— ya no se pueden leer, o no completos, El País, La Vanguardia, Der Spiegel, Financial Times, Corriere della Sera, Neue Zürcher Zeitung, etcétera.

Antes pensaba que Clarín y El Comercio exigían el registro, pero ya no estoy seguro.

Me he registrado a varios de los periódicos que así lo exigen e inclusive he aceptado pagar suscripciones, pero en casi todos los casos he dado marcha atrás. Me tienen harto con sus imposiciones.

La suscripción a Reforma (El Norte, Mural) la pago desde hace muchos años y lo seguiré haciendo mientras sus contenidos me interesen. Empezaban a aburrirme, pero tantas menciones de AMLO contra tales diarios los volvieron de nuevo relevantes. Debería pagar la familia Junco una comisión por ventas al presidente de México.

Pagaba por leer Proceso en internet, pero ya no lo hago: descubrí que no aporta gran cosa su edición de papel.

El Universal no me interesa pagarlo. Lo poco que vale la pena, como algunas de sus columnas —básicamente Salvador García Soto y Carlos Loret— están disponibles gratis en otros sitios de internet. Sería yo muy tonto si pagara por algo que fácilmente encuentro sin costo en otra parte.

Hace días Milenio empezó a exigir el registro. No me he registrado porque no es amable la petición para que el lector lo haga: “Crea tu cuenta GRATIS para seguir leyendo Milenio. No cuesta nada, únete al periodismo con carácter”. Eso de gratis es solo por el momento: después cobrarán. Viejo truco que no deberían ni utilizar.

No crearé una cuenta en el diario que fundé porque sus administradores actuales no dan ninguna explicación a los lectores y a las lectoras acerca de por qué han cerrado el sitio y tampoco piden el registro por favor.

Pancho González, el dueño de Milenio, debería aprender de la forma en que busca ingresos por internet uno de los grandes diarios del mundo, The Guardian:

√ “Periodismo independiente y abierto al poder”.

√ “Millones de personas recurren a The Guardian todos los días en busca de periodismo ferozmente independiente, abierto y gratuito para todos”.

√ “No tenemos accionistas, ni propietario multimillonario ni jefes comerciales o políticos. Solo la pasión y la determinación de llevar a los lectores reportajes de calidad y que buscan la verdad sobre el mundo, su gente y su poder”.

√ “Esto nos hace diferentes. Muestre su apoyo hoy convirtiéndose en un suscriptor digital, desde solo $2.50 a la semana”.

√ “Hacerlo ayuda a proteger nuestra independencia vital, nos mantiene libres de un muro de pago y marca una diferencia real para nuestro futuro”.

√ “Y para agradecerle, le daremos lectura sin publicidad y acceso exclusivo a funciones premium en nuestras aplicaciones galardonadas”.

√ “Apoya nuestro periodismo con una contribución de cualquier tamaño”.

√ “Su apoyo ayuda a proteger la independencia de The Guardian y significa que podemos seguir brindando periodismo de calidad que está abierto para todos en todo el mundo”.

√ “Cada contribución, por pequeña o grande que sea, es muy valiosa para nuestro futuro”.

√ “Intentaremos cobrar el pago de $10, el día 14 de cada mes, a partir de ahora hasta que cancele su contribución. Los pagos pueden tardar hasta 6 días en registrarse en su cuenta bancaria. Puede cambiar la cantidad que da o cancelar sus contribuciones en cualquier momento”.

√ “Si desea apoyarnos a un nivel superior, desde $135 por mes, puede unirse a nosotros como tutor guardián”

Dan ganas de apoyar a ese periódico británico editado por gente educada. Por cierto, si no se entrega ningún pago los contenidos siguen abiertos para su lectura.

Tristemente dejaré de leer Milenio. De sus contenidos solo me parecían atractivas algunas columnas contra AMLO, especialmente la de Héctor Aguilar Camín. Ni hablar, adiós a don Héctor. Podré vivir sin él, pero lo voy a extrañar un poquito.

De los periódicos globales, solo seguiré leyendo Financial Times y The Guardian. Este diario lo puedo leer sin pagar, pero por su amabilidad lo apoyaré económicamente con una cantidad razonable.

En el pedir está el dar, dice siempre Pancho González. Me encanta la forma en que piden los administradores de The Guardian, por eso daré lo que pueda a su tesorería. Desde luego, no entiendo ni acepto la naquez con que exigen un registro los operadores contratados por un hombre normalmente tan correcto como don Pancho. Mínimo un por favor o un gracias, carajo.