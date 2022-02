“Una seguridad verdadera no es contra Rusia, es con Rusia...” Olaf Scholz

“Rusia; parlamento demanda a Putin reconocer las regiones separatistas de Ucrania; Donetsk y Luhansk”.

¿Con este tipo de encabezados a ocho columnas se pretende ganar rating?

La información que nos trasmiten algunos amigos avecindados en Europa se contrapone a lo que muchos medios quieren inocular en sus lectores y escuchas... la guerra inminente y algunos asegurando su escalamiento... ¿A quiénes conviene revolver el río y qué es lo que está en juego verdaderamente?

Los que viven en España, Francia, Alemania, Londres y la misma Rusia dan cuentas diferentes o al menos muy alejadas de lo que se lee en periódicos y medios dependientes de EU.

En el encuentro de primeros mandatarios, el canciller Olaf Scholz, por parte de Alemania, y Vladimir Putin, recibiendo en Rusia, registrado la semana pasada, resaltaron en las noticias alemanas, como el primer ministro Olaf Scholz solo se dejó examinar por su médica alemana al ingresar a suelo ruso, tras rechazar la prueba de PCR ofrecida en Moscú, y por una parte estuvo excelente la salida diplomática, de suceder algo, más de alguno pudiera fincar responsabilidades en los médicos rusos, ya saben cómo se las gastan en esos niveles.

Olaf Scholz, estuvo en plática con Vladimir Putin más de 4 horas.

“Para mi generación la guerra en Europa se ha hecho impensable, y tenemos que asegurarnos que esto siga siendo así… Es nuestra obligación y tarea como Estado y como jefatura de Gobierno, evitar que se produzca una escalada bélica en Europa…” dijo, Olaf Scholz.

Sin embargo, contrario a sus palabras, escuchaba yo a un analista en noticiero alemán y me resultó bastante arriesgado su punto de vista, demasiado sesgo informativo, casi descaro a favor de occidente y muy al estilo de la televisión mexicana que comienza noticieros hablando de muertos, ahora en Europa los noticieros comienzan hablando del demonio Putin y su “invasión” a Ucrania provocando la guerra… ¡Caramba!

Pero bueno recordemos que hace muy poco tiempo, apenas el pasado 3 de febrero, el noticiero alemán DW fue sacado de Rusia, cerrando las oficinas en Moscú en represalia por la censura a “Rusia Today” en Alemania -Rusia cierra la oficina de Deutsche Welle en Moscú-. El Ministerio de Exteriores ruso también agregó que “pondría fin al satélite y otras transmisiones de Deutsche Welle” en el país. DW califica de “exagerada” la reacción y señala que tomará medidas legales. Y no sé ustedes, pero para mí, ese puede ser un poderoso motivo para el encono que se ve reflejado en ciertas notas muy al estilo de cierto periodista “mártir” mexicano. Sobre todo cuando acusan a su canciller de mostrar “ambigua” respuesta frente a la creciente amenaza de un ataque militar ruso…

Ante pregunta expresa sobre esta visita del canciller alemán, un querido amigo desde Alemania me comenta:

“¿Sabes?, sigo con preocupación lo que sucede porque una guerra sería una catástrofe para Alemania, que consume casi todo el gas a Rusia, por eso se construyó el gasoducto Stream2. Pero también es interesante ver cómo los gringos quieren forzar a Alemania a que compre el gas gringo, que viene por barco y es MUCHO MÁS CARO.”

Y para darnos una idea más clara sobre el tema nos comparte datos precisos:

Los países comprendidos entre el Paralelo 40 y el 50 (Sur de Europa), tienen mejor marcadas sus estaciones del año. Estos países tienen mejor clima (6 meses sol y viento tibio del Sur), población “más feliz” (menos demandante políticamente), menos dinero, “más” necesidades. Se dice que: “cantan y bailan”.

¡Pero consumen GAS y Electricidad A TOPE!

Los comprendidos entre el Paralelo 50 y el 60 tienen menos marcadas estas diferencias ambientales. Son “menos felices”, (8 meses sin sol, mucha neblina, frío, lluvia, viento del Polo Norte), “MÀS” necesidades, pero también “MÁS” dinero. Deben permanecer más tiempo bajo techo y por eso han creado “otras formas” de convivencia.

No bailan, pero cantan y componen música. Ojo con el dato; ¡También consumen GAS y Electricidad a Tope!

Capítulo aparte merece el “Gulf Stream” (también llamada “Corriente de Humboldt” por algunos), que TAMBIÉN tiene que ver con esta opinión. Y las llamadas “Energías Limpias”.

Mirando un mapa te darás cuenta que los del norte son Inglaterra/Irlanda, Francia, Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia.

Los de MÁS al norte son los países nórdicos, que no están en el ajo de este relato por ser mucho más civilizados. Aunque forman parte de la OTAN, están menos colonizados que los de “abajo”. Los del norte y los del sur.

Después -en el mapa-, viene África, cuyo papel es importante, aunque lo dejaremos para el siguiente ensayo. Todos esos países arriba mencionados, tienen que satisfacer necesidades básicas: Comer, dormir, ducharse (bueno, algunos por acá piensan diferente), TRANSPORTE, INDUSTRIA, COMERCIO, etc.

¡Para eso se necesita GAS!

El GAS RUSO; El GAS de Kasakhjstán. Es un tema de SOBREVIVENCIA.

En el caso de Europa es un tema de dependencia/sobrevivencia. Hasta ahora en 2022, las únicas fuentes de GAS para Europa son Rusia, Estados Unidos y —secundaria y muy onerosamente por la triangulación—, vía Repsol, Iberdrola, Aleática, etc -, Bolivia/Perú.” Gracias al maestro por la clase gratuita.

Les decía al comienzo de esta columna, una cosa es lo que los medios quieren inocular y otra la realidad que se vive en cada país, lo que tan generosamente nos ha compartido nos da para rascar mucho sobre el tema…

Mientras tanto en Rusia; Vladimir Putin, se dice, abierto a más negociaciones.

“Presentamos propuestas para un proceso de pacificación Ucrania es quien Viola el acuerdo de Minsk”; lo dice fuerte y claro en repetidas ocasiones el presidente de Rusia. Y vemos las mismas actitudes y preocupaciones por parte de Francia y Alemania, de ahí las visitas recientes de Macrón y Scholz que presurosos fueron a ver a Putin.

Hay cosas que no deben callarse y viene a mi memoria la petición que Vladimir Putin hiciera a los medios internacionales cuando lo visitó Emmanuel Macrón, presidente de Francia:

“Quiero reiterar esto, ya lo he dicho, pero me gustaría mucho que me escucharán hasta el final. Y lo hicieran llegar a sus lectores y sus usuarios en Internet…

¿Entienden o no que si Ucrania entra a la OTAN y tratan de recuperar militarmente Crimea, todos los países europeos se verán automáticamente arrastrados a un conflicto militar con Rusia?” —Vladimir Putin. Lunes 07 de febrero de 2022—.

Hoy más que nunca resalta la importancia de los medios y la imparcialidad de las noticias, es muy fácil ver los noticieros estadounidenses que prácticamente están a la espera de ver los bombardeos para saltar de gusto, compartiendo “noticias” que rayan en lo irrisorio… a nadie le conviene una guerra:

“Una seguridad verdadera no es contra Rusia; es con Rusia.” Olaf Scholz.

Los únicos que al parecer siguen el juego a los gringos son los británicos, pero esto no es de extrañarse, la gran riqueza de la corona británica se consolidó a través de los saqueos a diferentes naciones, la aclaración es para los de corta memoria… Los británicos al salirse de la Unión Europea, YA NO CUENTAN CON LOS ANTERIORES BENEFICIOS, por lo tanto soberanamente les vale un cacahuate lo que pase con los demás miembros de la UE, es por todos sabido sus negocios en la compra de gas a EU, obviamente también al ser aliados, obtienen precio especial por el hidrocarburo. Esta sería una de las principales razones por lo que los vemos sumarse, es que ambos empujan y reciben beneficios con la guerra.

En Alemania, (repito) a decir de los que allá viven; la democracia es más PARTICIPATIVA, así que las cartas, llamadas telefónicas a los gobiernos y hasta las manifestaciones, ¡SÍ, son tomadas en cuenta! Los ciudadanos alemanes no quieren una guerra y tampoco gas más caro…

¿Podemos pecar de optimistas, o tenemos que ir con cautela?

Desde la Casa Blanca vemos a un Biden montado en su macho, decir: “Un ataque e invasión a Ucrania sigue siendo una posibilidad”… Se genera un creciente alarmismo desde Estados Unidos y Occidente, pretextando los ejercicios militares de Rusia en su frontera con Ucrania...

Las cosas se tornan cada día más sensibles, esto pareciera atado con alfileres y al menos hasta ayer domingo 20 de febrero, revisando las últimas noticias de medios confiables, aseguraban:

El ministro de Defensa bielorruso Víktor Jrenin declaró: “Ante el aumento de la actividad militar cerca de las fronteras exteriores del Estado de la Unión y el agravamiento de la situación en Donbass, los presidentes de la República de Bielorrusia y de la Federación Rusa han decidido seguir comprobando las fuerzas de respuesta del Estado de la Unión”. Es decir que los simulacros seguirán, ¿La finalidad?: “Garantizar una respuesta adecuada y la desescalada de los preparativos militares de los enemigos”.