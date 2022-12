Fueron contundentes los usuarios de redes sociales, mucho más duros que los “periodistas deportivos” que hasta ayer estaban aún enamorados del fracasado Tata Martino. Estos son los resultados del junior Yon de Luisa frente a Selecciones Mexicanas:

√ Se perdió la Final de Nations League.

√ Se perdió la Final DE Copa Oro.

√ Selección Sub-20 quedó fuera del Mundial 2023.

√ Selección Sub-23 quedó fuera de las Olimpiadas 2024.

√ Selección femenil quedó fuera del mundial 2023 y Olimpiadas 2024.

√ Se perdió la Campeones CupSe fracasó en Mundial de Clubes.

√ Se perdió la final de Concacaf.

√ Se fracasó en Qatar al no calificar a octavos por primera vez en 40 años.

Todo está mal en el futbol comercial mexicano. Todo. Los sueldos de la liga son altos, el nivel es mediocre, se celebra a técnicos ratoneros cómo “Tuca Ferretti”, quien ha destruído las carreras de jugadores jóvenes mexicanos con su cuasifascismo resultadista, las fuerzas básicas están infestadas de una corrupción tal que hace ver a la serie “Club de Cuervos” cómo un cuento de Disney, se ha “whitexicanizado” el futbol mexicano con jugadores infradotados que llegan en camionetas de lujo a las prácticas mientras que se ha olvidado por completo el scouting en los llanos del país, no hay descenso, juegan siete extranjeros en la liga local, los jugadores ganan tanto que no se quieren arriesgar en clubes extranjeros (Estados Unidos no cuenta, es una liga de retiro), se eliminó la competencia en Copa América y Libertadores y para acabarla de joder, la Selección tiene asegurado su pase a la próxima copa del mundo. No hay incentivo, no hay plan de trabajo. No hay nada. Sólo dinero.

Ojalá se le tome la palabra al presidente, quién en su conferencia diaria ofreció su ayuda para el desarrollo de fuerzas básicas. Pero quizás no sea suficiente. El futbol mexicano está podrido de origen. Hay demasiada afición, demasiada pasión y escasos resultados más allá de la medalla de oro de hace 10 años.

Para quienes estén tristes, recuerden que es un fracaso del futbol profesional y la estructura comercial mexicana. No de nuestro país. Somos mucho más que eso.