PROMETEO

La situación que presenta el Medio Oriente sin duda tiene efectos en los mercados internacionales, con relación a los daños colaterales en los precios del petróleo por los suministros y proveedurías, ya anda en niveles de 90 dólares el barril. Por su parte el oro lleva subidas consecutivas que lo ubican sobre los 2,400 dólares la onza. En el caso del peso su cotización promedio es de 16.67 pesos por dólar al fin de semana, sin embargo, el dólar se fortalece con las políticas restrictivas de la FED, por ello las tasas de interés y la inflación no bajarán ante los eventos internacionales.

La inflación más cercana al 5% anual, una tasa de referencia de 11.25% y reservas de 217 mil mdd. El PIB tanto para el sector privado como público reduce sus expectativas para este año 2024 en rangos de 1.5% a 2%. Así las cosas, el crecimiento económico acumulado de 2019 al 2024 no superará el 1% del PIB promedio. Es decir, muy lejos de las promesas, y lo que se defiende como crecimiento de los últimos tres años no fue suficiente por los resultados de 2019 y 2020, se culpara a la pandemia, a los neoliberales u algún otro adversario, pero la realidad y los datos históricos quedarán por debajo de los resultados de las últimas 5 administraciones que promediaron nivel de 2.5%, cuestionadas por su bajo desempeño.

En la próxima Convención Bancaria en Acapulco los días 18 y 19 de abril y en donde se estima que asistirán poco más de 2 mil personas relacionadas al sector, seguramente se hablará del entorno actual y de los resultados que ahí expondrán, como los 273 mil mdp en utilidades que representan un 15% anual. Durante esta administración las ganancias de los bancos acumularon 959 mil mdp, por lo que a ellos si les ha ido requetebién en esta administración que ve tanto por los pobres. Tan solo 3 bancos de los 50 que operan generan el 35% de las utilidades totales, BBVA con 88 mil mdp, Banorte 42 mil mdp y Santander con 29 mil mdp. Su principal negocio el crédito al consumo que supera el billón de pesos, poco menos de 200 mil mdp en hipotecario y pues lo que sí es de muy bajo perfil el crédito para pequeña y mediana empresa. La cual se cita con frecuencia, pero poco es el apoyo real que se le otorga incluyendo a la anestesiada banca de desarrollo.

Ahí estará el presidente de la república, su secretario de hacienda, en un entorno amigable con los banqueros que sin duda ha sido uno de los sectores que mejores resultados tienen en esta administración humanista mexicana y que sin duda buscarán la continuidad, sí, pero de ese nivel de utilidades por otros seis años. También será una última oportunidad para las y el aspirante a la presidencia de México, cada uno llevará su visión y sus datos para convencer a ese influyente auditorio de que cuentan con las mejores estrategias e ideas para el sector bancario.

Puede ser interesante el tema para Citi, que en este segundo semestre separará las marcas de Citibanamex, para quedar Banamex por su cuenta y ya separado preparara su OPI (Oferta Pública Inicial), sin embargo para Jane Fraser CEO de Citigroup no descarta cerrar la venta de manera directa ya con el cambio de administración pública, esperando no más iniciativas pretenciosas del sector público e indiscreciones y rumores poco profesionales que afectaron la operación y valor de compra venta y que solo afecto la de por sí disminuida participación de negocio que ha tenido la marca que llegó a ser la número uno y hoy se ubica en el cuarto lugar, más cerca del quinto que del tercer participante en el sector bancario.

En la agenda nuevamente no se toca el Estado de derecho en México, es un tema que incomoda, es doloroso reconocerlo, pero es cierto. La inclusión financiera no es sólo en relación a abrir cuentas de depósito con tecnología o acceder a líneas de crédito en consumo a través de Fintech, el crédito no se promueve, se negocia y si el Estado de derecho es deficiente, el riesgo es mayor y en consecuencia el margen debe ser más alto. Esa es la realidad de las altas utilidades y concentración de los activos financieros.

El debate por el poder judicial, generado por los cuestionamientos al mismo, muestra que sin duda hay mucho por mejorar procesalmente, pero el hecho de que haya ministros sin experiencia en litigio o como jueces activos, resta credibilidad, lo mismo que un ex ministro y actual asesor de una de las candidatas, tenga una investigación por parte del Consejo de la Judicatura Federal por presuntos actos de corrupción y hostigamiento a empleados, jueces y magistrados. Eso si calienta. ¿Si eso pasa a nivel federal como estará el fuero común y las fiscalías en los estados?, no hay duda el poder judicial no cuenta con buena imagen ante la sociedad, la dilación procesal de los asuntos, la corrupción y la impunidad no abonan a conectar los circuitos para crear un ambiente de negocios y de estabilidad que el país necesita.

Cada quien sus datos, cada quien su versión. Pero los hechos ahí están y se traducen en confianza o desconfianza. Acapulco se recupera en su infraestructura hotelera, sin embargo, el tema de inseguridad en el estado y el caso de acoso al transporte público que afecta a su población, sigue siendo un factor que aún no se atiende de manera efectiva, los tres niveles de gobierno deben aplicarse, de igual manera el poder judicial y la fiscalía deben subir su nivel de resultados. Pueden parecer solo meros buenos deseos, pero ojalá para las candidatas y candidato tenga un breve espacio para tocar el tema de cómo reactivar economía y dar seguridad en serio y con resultados tangibles, que no quede en los puros datos y justificaciones para esa entidad relevante del sur de México.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx