PROMETEO

El primer trimestre del año 2024, reporta una desaceleración en la economía mexicana lo cual ha generado que diversos analistas especializados del sector privado prevean una disminución en el PIB para este año de 2.4% a 1.6%, ello por una dinámica económica más débil. Estas previsiones están por debajo de las que contempla la SHCP. La realidad es que la dinámica de la economía mexicana viene a la baja desde el cuarto trimestre del 2023.

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) reportó contracción mensual de 0.63%, de igual manera el gasto en consumo tuvo retroceso de 0.60%. Tanto el consumo privado como la inversión fija bruta muestran estancamiento. El tipo de cambio sigue apreciándose frente al dólar con un valor de 16.50 pesos por dólar, sin embargo, este efecto sigue siendo en mi opinión por el tema del diferencial de las tasas de interés entre México y Estados Unidos, que aun bajando la tasa de referencia a 11.25% sigue siendo un gap relevante, ahora se anuncia tras bambalinas que no habrá otro recorte a la tasa de referencia en México.

No hay todavía un control sobre la inflación y factores como la inestabilidad en los precios de productos básicos y ahora hasta por escasez de agua tanto para la agricultura como para consumo afectan. Hoy en niveles más cercanos al 5% se debe reconocer que el factor de inseguridad territorial incide en los precios y sin duda el Banco de México debe estudiar sobre ese tema, pues hasta ahora no lo ha hecho.

Contar con reservas del orden de 217 mil mdd, es un tema de fortaleza por el mayor acceso a mercados y un supuesto menor costo. No hay duda que una las principales generadoras de reservas es la capacidad exportadora mexicana. Lo cual se confirma con la oficina del censo de Estados Unidos, con 40,245 millones de dólares en exportaciones, siendo líder y superando a China, lo cual confirma que el T-MEC y el nearshoring, han hecho de México el principal socio comercial de USA.

Las remesas han crecido de manera constante en los últimos 10 años, no es mérito de administración pública o gobierno mexicano en particular, todo lo contrario, sus faltas de resultados en la economía han generado migración relevante desde los años 70s a la fecha. El 96% de las remesas provienen de Estados Unidos, en 2023 fueron del orden de los 62 mil mdd. Las remesas han ayudado a fortalecer el peso, generan consumo, pero reducen la competitividad en las pequeñas y medianas empresas. Las personas que envían remesas a sus familiares van enfocadas principalmente a solucionar necesidades de alimentación, salud, educación, mejoras de vivienda y en un menor porcentaje a iniciar un negocio y en un futuro hacer frente a los gastos de la familia.

Ahora en una nueva acción narrativa semanal se encontró un nuevo adversario en Ecuador , país que cuenta con una economía dolarizada, abierta y con alta dependencia de los ingresos petroleros que representan el 20% de su PIB, siendo además el 50% de sus exportaciones y el 30% de su gasto público. Las remesas que envían los ecuatorianos a sus familiares, son la segunda principal fuente económica, es la séptima economía latinoamericana, con 18 millones de habitantes según su último censo, con una población multiétnica, destacando mayormente; que el 8% es afroecuatoriana, 8% indígena y 72% mestizos. Por décadas México ha mantenido una buena relación con Ecuador, sus jóvenes también por décadas han venido a prepararse en universidades mexicanas (Monterrey, CDMX), país al que le tienen aprecio y respeto.

La reciente situación diplomática, generada por desafortunadas declaraciones personales del presidente de México afectaron la relación, luego la intrusión violenta ordenada por el gobierno ecuatoriano en la embajada mexicana para detener a un ex funcionario sentenciado en firme, demuestra que no tenemos un buen manejo de las relaciones internacionales ambos países. Estados Unidos no tomo partido por ninguno, no está de acuerdo con la intrusión violenta, pero exige a ambos países a llegar a un acuerdo, pues ambos son socios comerciales de los Estados Unidos. Ecuador tiene como principal socio comercial a China con exportaciones petroleras, su segundo principal producto de exportación es el camarón, uno de cada cinco camarones que circulan en los mercados mundiales es de Ecuador, China lo asesora y lo potencializo industrialmente. Ecuador es también un jugador relevante en producción de cacao, atún, banano y flores naturales a nivel global. México vende a Ecuador productos farmacéuticos, maquinaria, automóviles, tracto camiones, aparatos eléctricos y cosméticos.

Si bien México tiene un discreto intercambio comercial con Ecuador, no hay un tratado comercial, solo acuerdos parciales, pues México no aceptó un tratado que involucrara camarón y cacao. Independientemente de las ideologías de cada país, las relaciones bilaterales y los acuerdos internacionales deben ser manejados con respeto, tolerancia y habilidad diplomática. No había necesidad de llegar a diferencias que afectan a dos países que históricamente han tenido una buena relación. Esperemos que antes que Estados Unidos ponga el orden y antes de que concluya esta administración que por iniciativa propia inició el tema, se regularice la relación bilateral.

Este lunes habrá todo tipo de opiniones sobre el primer debate entre los candidatos presidenciales, no necesariamente quien gana un debate gana la presidencia, hay todo un entorno mediático, los temas serán sobre educación, salud, transparencia y el siempre anunciado combate a la corrupción, entre otros. Habrá tema para valorar un posible eclipse económico por la tendencia económica, informalidad que simula bajo desempleo, la situación de violencia territorial sin buen control, el cuestionado Estado de derecho y ahora el manejo de relaciones internacionales. Así que habrá que tener atención a los dichos y a los hechos.

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx