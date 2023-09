La etapa reina de la Vuelta a España empezará más o menos a partir de las cinco y media de la madrugada mexicana de este viernes 8 de septiembre de 2023 y terminará alrededor de las diez de la mañana. Espero verla en la televisión. El recorrido, corto en distancia —135 kilómetros—, es durísimo.

Se trata de una etapa que inicia en España y concluye en Francia, en el Col de Tourmalet , famoso puerto de montaña de los Pirineos. La describo citando a Cristian Pinzón, de Radio Caracol de Colombia (no entrecomillo sus palabras):

La etapa arranca cuesta arriba: 4.4 kilómetros de montaña y una inclinación promedio del 5.4%. Se considera una subida relativamente sencilla, de tercera categoría.

Después, los ciclistas bajarán unos 30 kilómetros.

Enseguida los competidores enfrentarán una ascensión durísima, al Col d’Aubisque : 16.5 kilómetros de escalada, con una inclinación promedio del 7.1%.

Otra bajada.

De inmediato la subida al Col De Spandelles, 10.3 kilómetros en ascenso al 8.3%.

Sigue un descenso adicional, no muy largo, antes de la cuesta final que lleva al Col de Tourmalet.

La cita con el Tourmalet comenzará a los 115.8 kilómetros, en total serán 18.9 kilómetros escalando al 7.4%. La inclinación máxima estará al final, de hasta el 13%.

No hay terreno plano. Los ciclistas subirán o bajarán. No pocas veces así es la política, lo veremos. En esta etapa puede decidirse al ganador de la Vuelta a España. Habrá favoritos que desfallezcan y se queden definitivamente sin posibilidades de victoria. Seguirán en la carrera, pero solo como escoltas del triunfador. Para estos el Tourmalet significará exactamente su etimología: camino de mal retorno .

La etapa reina de Morena

Hace unos días terminó la etapa reina de la contienda interna del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Ganó Claudia Sheinbaum porque fue mejor que sus rivales. En las bajadas actuó con precaución para no caerse y en las subidas exhibió sus mejores condiciones competitivas. Para otros cuatro contendientes el resultado de las cinco encuestas que aplicó el partido de izquierda ha significado, tristemente para ellos, un camino de mal retorno. Solo uno sobrevivió.

1.- Adán Augusto López

El hasta hace unos días altivo tabasqueño, si bien le va, será diputado o senador. O, tal vez, algún cargo en el gabinete le ofrecerá la presidenta Sheinbaum. En cualquier caso, Adán no tendrá el poder que tuvo con AMLO.

Estaría en mejor posición como aliado de Claudia si no la hubiera retado. Pero Adán se atrevió a intentar subir al ritmo de la ganadora el Tourmalet de la política, y fracasó.

Antes del ascenso final, mal aconsejado por asesores que inventaban encuestas Adán Augusto se excedió con acciones que lo alejaron de la triunfadora.

Para Adán la contienda interna de Morena ha sido un camino de mal retorno, ya que no volverá a ejercer el gran poder que Andrés Manuel le prestó y que tiró a la basura al soñar que podía ser presidente.

2.- Gerardo Fernández Noroña

No ganó, pero demostró que puede ser un político no solo popular, sino leal y confiable. Claudia Sheinbaum podría incluirlo sin mayores problemas en su equipo.

Con un entrenamiento distinto, Noroña podrá aspirar a ganar algún día. Unos mínimos ajustes en su estilo excesivamente peleón y majadero lo harán presidenciable.

Esta vez Gerardo quedó en un extraordinario tercer lugar. Digno de aplauso ya que lo logró sin recursos, sin equipo, prácticamente solo.

3.- Manuel Velasco

El exgobernador de Chiapas no demostró habilidades para llegar más lejos en su carrera. Trabajará con Claudia, o no, pero su demostrada impopularidad le impedirá crecer. El Tourmalet de la política sucesoria lo puso en su lugar.

4.- Ricardo Monreal

Esta etapa ha sido para Monreal también un camino de mal retorno. Está acabado, ni duda cabe. Lo mejor que podría hacer es dejar de soñar. Y ya no insistir en el error de justificar su humillante derrota con el cuento de que el piso no estaba parejo.

Tanto presumir que podía ser presidente y quedar en último lugar… Decepcionante Monreal. Ahora se ilusiona con ser jefe de gobierno de la Ciudad de México.

No tiene con qué ganar la encuesta capitalina de Morena. “Que no haya ilusos, para que no haya desilusionados”, dijo Manuel Gómez Morín. A su edad y con su experiencia, Monreal debería entender que, si sigue de iluso, volverá a desilusionarse.

5.- Marcelo Ebrard

El lunes anunciará su camino de mal retorno. Hice esta pregunta a dos expertos en estrategia electoral, Federico Berrueto y Juan Ignacio Zavala: ¿Si fueras estratega de Ebrard que le aconsejarías? Enseguida sus respuestas.

Juan I. Zavala dijo:

‘El solo hecho que sean dos mujeres las que van por la presidencia hace atractiva la competencia’.

las que van por la presidencia hace atractiva la competencia’. ‘Dos mujeres fuertes con perfiles muy definidos. Puede ser una gran elección, interesante y competida’.

‘ Claudia Sheinbaum puede ganar algo del centro y Xóchitl Gálvez algo de izquierda’.

puede ganar algo del centro y algo de izquierda’. ‘Creo que va estar chingona la elección, pues tienen cosas progres las dos. Así que temas como feminismo, aborto , derechos y demás están asegurados’.

las dos. Así que temas como , derechos y demás están asegurados’. ‘La elección podrá girar sobre el modo de abordar las causas y las soluciones a los problemas y ahí sí cada quien tiene su estilo’.

‘Ambas tienen estudios, son sencillas, talentosas, tienen mente estructurada, son políticas profesionales y con carrera propia, así que puede ser una competencia más interesante y menos agresiva’.

‘ Marcelo é morto . Yo creo que cada día que pase se va a devaluar más’.

. Yo creo que cada día que pase se va a devaluar más’. ‘De entrada ya dijo Ebrard que decidirá el lunes, como si en estos tiempos el próximo lunes no fuera el largo plazo.’

‘E insisto, la oposición con Xóchitl Gálvez está feliz , no necesita a Marcelo Ebrard . Lo pudo haber necesitado hace seis meses, pero hoy no.

, no necesita a . Lo pudo haber necesitado hace seis meses, pero hoy no. ‘La otra… es que con dos mujeres tan fueres, ¿quién como hombre se va a aventar a competir? Vale madre en esa competencia’.

Federico Berrueto dijo: