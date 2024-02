“Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”

Hay momentos que te catapultan y otros que te sepultan.

En el caso del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , un momento clave en su historia como político (y me atrevo a asegurar, de la historia reciente de nuestro país) fue el fallido intento de desafuero, promovido por Vicente Fox en el 2005.

Lo que parecía el fin de la carrera política de la principal cabeza del entonces Distrito Federal y de sus aspiraciones presidenciales, resultó un trancazo para sus oponentes, golpe que aún no perdonan.

Fue el 7 de abril del 2005 cuando el entonces jefe de gobierno de la capital del país se enfrentó a unos panistas y priistas voraces, que en tribuna lo desaforaron. Andrés Manuel, el hoy presidente, podía ser juzgado y encarcelado por desacato a una orden judicial.

Los jóvenes que nacieron por esas fechas y que en este año acudirán por primera vez a las urnas desconocen el tema, pero los adultos no lo podemos olvidar.

El asunto del predio El Encino caló hondo entre los habitantes de la capital del país y de cada rincón del territorio nacional.

Mientras una jauría de hipócritas votaban para que el fuero constitucional se le quitara al hombre que con seguridad aparecería en la boleta en 2006, el Zócalo capitalino se llenó de miles de personas que gritaban consignas contra los representantes de aquellos partidos que aborrecían, y apoyaron en todo momento a López Obrador.

360 votos de prianistas para echarlo a los leones contra un pueblo que lo respaldó, y lo sigue respaldando.

El actual presidente de México jamás se acobardó.

Con pies de plomo acudió a la máxima tribuna del país para defender su postura y pronunciar un discurso histórico que aún nos eriza la piel.

“Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria. (...) A mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”

Andrés Manuel López Obrador, fragmento del discurso pronunciado en San Lázaro el 7 de abril de 2005