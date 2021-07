Utilitarismo en desafueros. Pruebas contra Salinas en Cananea

LIBROS DE AYER Y HOY

El rechazo al castigo en México no se hace con pruebas, sino por intereses. Lo hemos visto en ese feo zangoloteo panista que se da en Tamaulipas, de un partido y sus poderes instalados, defendiendo a un gobernante cuestionado. Ahora se está viendo en los casos de los ya desaforados Mauricio Toledo y Saúl Benjamín Huerta Corona , cuyos votos en contrario y abstención tuvieron muy singulares exhibiciones. En el caso de Toledo, a favor votó Pablo Gómez, destacado morenista que acaba de perder la batalla en Coyoacán en manos de un derechista como Gabriel Quadri.

La diputada priísta Claudia Pastor argumentó desde la profundidad de su conciencia, el porqué se había abstenido. No está convencida la señora de la inocencia del señor Toledo , simplemente lo somete a la duda mientras se aclaran algunas cosas que la detienen y le da la oportunidad al acusado de que se defienda ¿Qué operó en esa toma de conciencia? Quien sabe. Los datos presentados, la larga cola del señor Toledo , sus bienes expuestos y la defensas extrañas de sus prestanombres, no la convencieron. En la duda abstente pensó la señora. Por su parte, la diputada del PT, Mary Carmen Bernal, muy convencida, votó en contra. La lucha por el poder está tan acendrada que el PAN, un partido que tuvo buenos tiempos en sus inicios y que mostró siempre una moral conservadora pero en cierto sentido apegada a su ética, ahora se compromete peligrosamente ante los datos contundentes que se presentan contra el gobernador tamaulipeco. Su dirigente Marko Cortés señala que su partido estuvo en desventaja en las pasadas elecciones, pero no acusa directamente al INE, que es el instituto que organizó las elecciones y que lo arropó en determinado momento con mil 269.7 millones de pesos para la campaña federal y 80 millones más para el interior, del presupuesto del pueblo.

LA CANANEA DE 1906, REVIVIDA POR SALINAS CON EL GRUPO MÉXICO

La vida de los mineros en México es un reflejo de como los preceptos laborales que tienen vigencia en el país, se vuelven letra muerta cuando los que gobiernan así lo deciden. Es la utilización del derecho, como en el mismo sentido lo es el periodismo, supraestructuras aplicadas ad hoc. La lucha en 1906 en la etapa final del porfirismo, cuando centenares de mineros fueron reprimidos en Cananea, permitió la entrada de guardias gringas avaladas por el dueño de la mina, William C. Green, por el entonces presidente del vecino país Theodore Roosevelt y desde luego por Porfirio Díaz, con la muerte posterior en prisión de más de cien mineros. Convertida en una fecha simbólica, se recuerda sobre todo en los conflictos, agresiones y accidentes que ocurren en el entorno minero. Privada y luego paraestatal en 1977, la famosa mina de Cananea tan mencionada en libros, se privatizó en la época de Carlos Salinas de Gortari y éste la entregó al Grupo México, vinculado a transnacionales mineras y presidido por Germán Larrea. Es una prueba más para la consulta popular de la desnacionalización de bienes del país, en contra del mencionado Salinas de Gortari. Es de todos conocido el menosprecio a los trabajadores de la mina y de actos que trascienden al medio ambiental como la contaminación del rio Sonora por el arrojo de minerales. La visita reciente de AMLO a la región planteó un plan de desarrollo integral y un proceso de negociación con los que tienen 14 años en una huelga sin solución y sin pago de salarios.

POR EL MAL USO DE LA MINA, EL PEOR DESASTRE AMBIENTAL EN MÉXICO

Muchos libros y artículos han tocado el caso del Rio Sonora y su devastación debido al mal uso y descuido de los dueños de la mina Buenavista del Cobre también llamada de Cananea. El hecho ocurrió en 2014. Se derramaron en las aguas que daban vida a un universo de 9 municipios sonorenses y comunidades agrícolas cercanas a la capital Hermosillo, (ciudad donde el rio atraviesa seco) 40 millones de litros de lixiviados de cobre. Fueron afectados más de 25 mil habitantes y el problema sigue. En uno de esos libros, Rio Sonora, derrame de la mina Buenavista del Cobre (Conacyt y otros organismos científicos, libro digital 2014), se hace un análisis pormenorizado de los hechos, los orígenes, con la historia incluso de las luchas que se han dado en la mina en más de cien años. Se pone énfasis en la falta de sensibilidad no solo del gobierno de la época, el de EPN, sino del Grupo México y un sector minero nacional y extranjero, al que solo le importa la extracción mineral frente a la integridad de sus trabajadores y de su entorno. Los académicos que firman el libro encabezados por Diana Agraz, en la edición de 2019, hacen notar además, la desvinculación del medio científico ante casos como este, que ha sido calificado como el peor desastre ambiental ocurrido en México. Uno de los corridos de Cananea de hace muchas décadas del siglo pasado, se refieren a su cárcel, sitio donde estuvieron recluidos aquellos mineros de 1906 y donde muchos de ellos murieron por haber defendido sus derechos.

LA CÁRCEL DE CANANEA

Voy a dar un pormenor

de lo que a mi me ha pasado,

que me han agarrado preso

siendo un gallo tan jugado,

que me han agarrado preso,

siendo un gallo tan jugado.

La cárcel de Cananea

está situada en una mesa,

donde yo fui procesado

por causa de mi pobreza

donde yo fui procesado

por causa de mi pobreza

