Es curioso e interesante como los candidatos utilizan los números a su conveniencia y también como si lo agarran a uno mal preparado lo pueden dejar mal.

Veo un reel del candidato a senador por Nuevo León donde el candidato a senador por el PAN Fernando Margáin presenta la portada del periódico El Norte en una presentación donde habla como se había subido el porcentaje de percepción de seguridad hasta un 70%. El alcalde con licencia de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, arremetió con unos gráficos donde muestra que eso solo fue un dato del trimestre donde curiosamente la percepción de inseguridad del país subió y lógicamente eso se iba a notar en todo el país. Master Class de Colosio, pero ¿será cierto?

En la misma encuesta, el año pasado, la percepción de inseguridad de Monterrey estaba en 69.3 en diciembre del 2022 y bajo a 68.3 en marzo del 2023. No fue en la administración pasada y no fue un pico trimestral, fue un dato de la misma encuesta en otra fecha donde Colosio era alcalde electo de Monterrey. Diría mi profesor de física de la prepa “Lo que no es plano, es chipotudo”. Agarraron a Margáin sin la tarea hecha y no pudo refutar que la percepción de inseguridad ha sido una constante durante su mandato y en un municipio que es vecino como San Pedro, la percepción de inseguridad estaba en 8.1 en diciembre del 2022 y subió a 18.1 en marzo del 2023. Con todo y subidón, la diferencia entre San Pedro y Monterrey es de 50 puntos.

La importancia de tener datos contundentes a la mano. Eso lo aprendí de un jefe que tuve hace mucho tiempo. Memo, mi jefe, me decía que necesitaba un kilo de datos que nunca utilizaba. Un día me toco estar en una presentación y uno de los directores, de novedoso, pidió un dato que nunca revisan y Memo lo tenía. Me volteo a ver y lo presento y al final de la junta me dijo, “ya ves, siempre es bueno tener todos los datos”. Mal por el equipo de Margáin que acuso con un periodicazo que le dio entrada a Colosio de justificarse y tirarle a todo el país.

Otros datos también tienen con el gobernador Samuel García donde muestra un periódico desconocido a nivel mundial donde Mariana Rodríguez, candidata de MC a la alcaldía de Monterrey, sale más de 20 puntos arriba de Adrián de la Garza en la contienda por el municipio. ¿Es real? Definitivamente no. Las encuestas que tienen mucha diferencia con las de otros medios, están definitivamente fuera de lugar.

También de lado naranja está el candidato Álvarez Máynez cuyo único número verdadero es que tiene la canción de la campaña en primer lugar de Spotify por que la raza es muy burlona. Dice Máynez que ya va en segundo lugar de las preferencias electorales. ¿En serio? Yo me esperaría a ver los resultados de varias encuestas nacionales, pero haber rebasado a Xóchitl me parece falso.

Revise los números y su consistencia, que no lo agarren fuera de lugar. En esto de las encuestas y los números lo que vale es la consistencia. Los números de los medios con grandes diferencias con los demás medios generalmente son falsos.

¡Ojo Chicharo! Como decía otro profesor mío.