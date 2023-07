IRREVERENTE

Les platico que esta fue una semana para el olvido. Corrijo: Es, porque todavía no se acaba y lo que me ocurrió este sábado me lo recordó con toda su crudeza.

Es malo esperar algo de la gente a cambio de lo que uno hace.

Lo sé de sobra, pero sigo cayendo en ese error. ¿Quién no?

De pronto, me dan ganas de apagar el switch de mi cabeza y quedarme en la oscuridad, pero no de este mundo, sino la del lado oscuro de la Luna.

Los nacidos en Cáncer somos hijos de la Luna y yo soy su consentido.

Autonombrado al fin y al cabo, pero lo soy, para bien y para mal.

Esta semana sufrimos el 3er apagón de DETONA por cortesía de un 3er adversario -así les llama el presidente- diferente a los primeros dos.

Mi amigo/hermano Eloy Garza -cuando se enteró- me dijo: “Lo que te hicieron es caro. Traes enemigos con mucha lana. No se vale. Ánimo bro. Ojalá lo resuelvas pronto. Todo el apoyo”.

Y nos llevó 27 horas resolver el apagón tras 27 horas sin dormir.

Me agobia que estas cosas pasen. A lo mejor me lo estoy buscando. Pero no es para tanto. Es rudeza innecesaria porque yo con una cachetada tengo.

Estoy ahorrando para comprarme un one way ticket al lado oscuro de la Luna. Son caros.

Uno se siente solo cuando quienes te pueden ayudar no lo hacen.

A ellos les sobran tiempo y otras cosas. A mí me faltan tiempo y esas cosas.

Atrapado en el fuego cruzado de las candentes mentadas de madre, las amenazas, los agravios y uno que otro tibio elogio.

Amenazado por las sombras de la noche aunque me mueva en pleno día.

En mis cosas siempre busco la sonrisa, pero cada vez la veo más distante.

Casi logro alcanzar el secreto, demasiado pronto; dos años y medio para ser precisos.

Y hoy el cielo llora a pesar de no estar cobijado por las nubes, con la luna atrapada en la inmensidad de la luz.

Ella, mi tercera madre, de testigo, porque las otras dos se me murieron sin pedirme permiso y también se me murió el alguacil que lo era de una de ellas.

Foto: Plácido Garza en St. Petersburg