EL FONDO DEL MEOLLO

Es evidente que la Selección Mexicana solamente trascenderá en Qatar si tiene suerte, su futbol es nulo, vació, sin nada que presumir. No fue solamente el mal juego por la gira por California, tampoco fue un accidente que perdieran tres partidos consecutivos contra Estados Unidos, otro más con Canadá. Así como tampoco fue algo menor no ganarle a Ecuador, Jamaica y perder con Uruguay.

Gerardo Martino perdió el rumbo desde hace dos años y no quisieron arreglar el rumbo. Los dueños de los equipos del futbol mexicano decidieron mantenerlo en su puesto pese a la mediocridad futbolística y a la falta de capacidad mostrada en momentos claves del proceso. Por eso, ¿en verdad piensan en la estructura directiva del país, que el futbol mexicano trascenderá en Qatar y cumplirá el objetivo de clasificar al quinto partido?

No, hoy la Selección de Martino está solamente en la esperanza de un golpe de suerte, de ese magnífico partido, solamente uno, que da el equipo cada Mundial. Sí, con la ilusión que contra Polonia o Argentina salgan con alta inspiración, que hagan el partido perfecto, ese que hicieron contra Alemania en Rusia. Porque la realidad es que con el Tata Martino y la poca calidad de la mayoría de los futbolistas, solamente se apegan a la suerte... a la maldita suerte.

No sirvió de nada invertir 3 millones de dólares anuales para que Martino manejara al equipo porque con la “mano en la cintura” en la última conferencia de prensa que dio responsabilizó a la Liga MX del bajo nivel de los futbolistas mexicanos. Terrible que no aprendió nada, que no haya aportado nada a un futbol que otra vez pecó de inocente y se fue más por el discurso con ese acento envolvente, que realmente analizando su historia.

México no tiene figuras, según Tata Martino, pues cuando las tuvo con Argentina y con el Barcelona, tampoco ganó nada de lo que le pidieron que ganara. Su gran éxito es con el Atlanta United, sí, en la MLS.

Así que a apostar a la suerte... Solamente a la maldita suerte.