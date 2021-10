Su santidad Papa Francisco, ¿en serio quiere que Mariana Rodríguez sea la Evita de México?

El Papa Francisco recibirá en El Vaticano al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su esposa y titular de la oficina “Amar a Nuevo León”, Mariana Rodríguez, en un encuentro sin precedentes dentro del protocolo entre la Santa Sede y su relación con México.

Según informó el propio Samuel García, hasta oídos del Santo Padre llegaron las buenas nuevas de su gobierno y la revolución de buena voluntad de su esposa en redes sociales como Instagram y TikTok.

Es por ello que el Papa Francisco, aparentemente asombrado por su trabajo como buenos cristianos, aceptó reunirse con la pareja para conversar e intercambiar experiencias sobre la ayuda al prójimo.

Pero, y en todo asunto político hay un pero, el Papa Francisco podría involucrarse en un conflicto diplomático con el gobierno federal de México si su encuentro con Samuel García y Mariana Rodríguez ocurre bajo el esquema de “audiencia privada”.

De acuerdo con el protocolo oficial, una “audiencia privada” con el papa en turno sólo se permite para personajes distinguidos, en especial para jefes de estado como presidentes o primeros ministros.

Si bien se supone que el Santo Padre está abierto a recibir a cualquier fiel, la “audiencia privada” se separa de las audiencias generales de todos los miércoles debido a que se trata de un contacto directo con el papa.

Ni Samuel García ni Mariana Rodríguez han revelado más detalles de su visita a El Vaticano, pero desde el estado norteño se asegura que uno de los gestores de la gira sería el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López.

Las audiencias generales con el papa tampoco son cosa fácil: uno tiene que llenar una solicitud formal de la Prefectura de la Casa Pontificia para conseguir boletos de la fecha en que se encuentren lugares disponibles. El día del encuentro, los fieles deben llegar con una hora de anticipación para cumplir los filtros de seguridad y tratar de alcanzar un buen lugar durante el breve recorrido de Francisco.

Samuel García es gobernador de Nuevo León, pero no presidente de México, por lo que un encuentro de “audiencia privada” el Papa Francisco no corresponde con su investidura. Hasta el momento el Embajador de México en El Vaticano, Alberto Barranca Chavarría, no se ha pronunciado sobre la “fosfo visita” a Roma. Mucho menos su jefe, el canciller Marcelo Ebrard.

Las intenciones de Samuel García y Mariana Rodríguez en El Vaticano son claras: van por la foto y para subir todas las historias posibles de Instagram. También en una de esas se echan un baile de TikTok.

¿El Papa Francisco será cómplice de la nueva pareja real mexicana? ¿Su santidad será consciente de lo que su respaldo podría significar para las aspiraciones políticas de Samuel y Mariana?

Argentino como es, Francisco sabe hasta dónde puede llegar una mujer con ángel y capital político. Si bien para muchos Mariana Rodríguez es la “Lady Di” mexicana, otra comparación irresistible surge con Eva Perón, Evita, quien conquistó el corazón de la Argentina a mediados del Siglo 20 y fue nombrada “Jefa Espiritual de la Nación”.

La otra cara de la moneda es María Estela Martínez de Perón, la segunda esposa de Juan Domingo Perón que también fue su vicepresidenta y cuyo gobierno tras su muerte fue la antesala de la terrible dictadura militar argentina.

En fin, veremos hasta dónde llegan Samuel García y Mariana Rodríguez con la bendición del Papa Francisco.