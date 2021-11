Sospechosismo en el “cambiante” plan de vacunación

En el “plan” de vacunación que se presentó originalmente, a finales de este 2021 o a más tardar en el primer trimestre de 2022, mediante cuatro etapas, se pretendía que casi CIENTO TREINTA MILLONES DE PERSONAS, tuvieran su esquema completo de vacunación, esto consideraba en su primer etapa vacunar al personal de salud en la primera línea de combate contra la COVID-19 y que terminaría en febrero de este año, la segunda etapa que estaba previsto que acabaría en abril sería para las personas de más de 60 años, la tercera etapa, para personas de 50 a 59 años, terminaría en mayo, la cuarta etapa, para personas de 40 a 49 años, terminaría en junio, y a más tardar en marzo de 2022 terminaría la última etapa.

No hace falta decir que esto no se cumplió, (solamente como ejemplo, yo pertenezco al grupo de 40 y más, y acudí a vacunarme en cuanto se anunció tanto la primera como la segunda dosis, que a pesar de que tendría que haber sido en junio, fue hasta finales de septiembre en el municipio al que pertenezco en el Estado de México) tres meses después de lo previsto, pero al menos, aunque sea a pasos muy lentos, se sigue vacunando. Hace un par de días nos dieron la “buena nueva” de que siempre sí se vacunaría a menores de 18 años, lo extraño aquí es que no se siguieron ni los rangos ni los ejemplos de los otros países, pues mientras nuestros vecinos del norte ya están vacunando a los niños mayores de cinco años, al igual que otros países como Israel, y en los rangos para ir avanzando en la vacunación eran primero de 18 y más y después de 12 a 18, en nuestro país “extrañamente” aún cuando se habían seguido todos los rangos, en este rango en especial, decidieron inventar uno propio, no es que uno quiera pensar mal y que considere entonces que se vacunará solamente a quienes van a votar en el 2024, pero por supuesto que esto despierta el SOSPECHOSISMO.

Primero se habían negado a bajar este rango a los menores de 18, incluso dijeron que vacunarlos era “QUITAR LA POSIBILIDAD DE VACUNAR A QUIENES LO NECESITABAN MÁS” pero después realizaron este anuncio con este EXTRAÑO rango de edad, que nos hace pensar (espero que mal) que lo único que les importa a muchos políticos son los votos, ¿para qué vacunar niños mayores de 5 años y por qué seguir con el rango que se había utilizado en todo momento de MAYORES DE 12 años? Finalmente todos sabemos que ellos no votan.

Ojalá que tengamos una amplia y convincente explicación al respecto, pues de otra manera, lo único que podemos pensar es que a pesar de que la evidencia científica está a favor de que se vacunen a los niños mayores de cinco años, que ya está la vacuna aprobada por la FDA y a pesar de que esta es ya la apuesta en varios países, aquí lo que importa es el voto, no la salud y no la evidencia médica y por ello ha decidido vacunar solamente a los que hoy tienen 15 años y que podrán votar en las próximas elecciones presidenciales.

Pareciera que aquí el “sospechosismo” nos dará la razón en cuanto a este muy cambiante plan nacional de vacunación.

