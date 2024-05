La industria aérea siempre se ha preocupado por salir y llegar a tiempo, la lucha contra Cronos es implacable, y es que estimados lectores, tienen que tomar en cuenta que a la aviación todo le afecta, y lo digo literal, el clima es un factor con el que diariamente se tiene que lidiar.

Por eso sé que cuando una línea aérea es reconocida como la más puntual, detrás de ello hay un trabajo impresionante. Y hace apenas unas horas, Aeroméxico anunció que está de manteles largos.

Y no le faltan razones, pues no solo a nivel nacional o continental, sino que en el ranking global fue la aerolínea más puntual del mes de abril, según el reporte elaborado por Cirium (“The leader in aviation analytics”, como ellos mismos se presentan).

Los números del caballero águila en verdad son más que sorprendentes, pues durante abril realizaron 16,745 vuelos, de los cuales el 99.69% cumplieron con las operaciones planeadas, esto es, que hubo mínimas cancelaciones.

Yo laboré en Mexicana de Aviación, y sé lo que implica “sacar un vuelo a tiempo”, junto con todo lo que conlleva, desde que no te fallen las tripulaciones, que los equipos no tengan desperfectos de última hora, y la coordinación de todas las áreas involucradas en la operación de un vuelo, que deben manejarse con la precisión de un reloj suizo. Créanme que eso no es nada fácil.

Manejar los tiempos entre plataformas, agilizar el abordaje de equipaje tanto como el de pasajeros, el avituallamiento de la aeronave, así como su limpieza, se dice fácil, pero no lo es, todo cuidando al máximo la seguridad.

Por tal motivo nos dan mucho gusto los números de Aeroméxico, porque sabemos del enorme esfuerzo que se requirió. El 89.26% de los vuelos salieron a tiempo y el 88.83% de las llegadas fueron conforme a itinerario.

Ahondemos en Cirium. Es una empresa que se dedica a realizar análisis sobre la aviación en general, como son flotas, aerolíneas, aeropuertos y más. Es la mayor fuente de datos que a periodistas y apasionados del tema como la de la voz, nos permiten hacer análisis sobre los mercados y las empresas de aviación.

El informe del mes de abril abre con una excelente noticia, y cito textual:

“En abril, las aerolíneas y aeropuertos de primer nivel en todo el mundo mostraron nuevas mejoras en su desempeño OTP con respecto al mes anterior. En particular, la región APAC se destaca este mes, registrando los mayores aumentos en OTP entre todas las demás regiones. Sin embargo, el líder mundial en abril surgió de la región de América Latina. Aeroméxico (AM) obtuvo un OTP de 88.83% y recuperó su posición como líder global. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX), el principal hub de Aeroméxico, ocupó el quinto lugar en la categoría de aeropuertos globales con una OTP de 86.54%.”

Como pueden ver, es una excelente noticia para ponerse de manteles largos, porque esto no se da por generación espontánea., esto es gracias al esfuerzo y trabajo de todos los que hacen posible la operación en Aeroméxico.

Cabe mencionar que este reconocimiento se verá reflejado en la confianza y lealtad a la marca por parte del usuario, que coloca a la línea aérea como su primera opción para viajar, y esto Aeroméxico lo sabe muy bien; a nadie le gusta tener las horribles demoras y cancelaciones.

El terror de los usuarios es que adquieran su boleto, y días antes de su vuelo un correo de la aerolínea les notifique que fue cancelando su vuelo. Lo comento porque mucha gente me pregunta qué hacer cuando esto les sucede; ya saben, si pueden reclamar o cómo le pueden hacer para no perder su vuelo.

Los números nos dicen que la recuperación de Aeroméxico va viento en popa y eso les permitirá seguir creciendo como la aerolínea bandera del país, generando más empleos.

Si al igual que yo son curiosos, ¿quieren saber cómo les fue a las otras líneas aéreas del mundo en el tema de puntualidad? Detrás de Aeroméxico se encuentra nada más que Japan Airlines, en un honroso segundo lugar, y hay que destacar que en la cultura nipona son de los más puntuales del mundo, en todos los aspectos de sus vidas.

Permítaseme la siguiente digresión: sabemos que los británicos son muy puntuales y siempre se ha alabado la puntualidad “inglesa”, pero resulta que los Beatles -cuando fueron de gira por aquellas tierras niponas- se quejaban de la exactitud que tenían sus itinerarios. En el documental “The Beatles Anthology” podemos ver las declaraciones de un John Lennon apabullado por la exactitud milimétrica del manejo del tiempo por parte de los japoneses.

Por eso no resulta nada extraño que Japan Airlines se encuentre en segundo lugar. Y el segundo aeropuerto global es el de Haneda, Tokio.

En tercer lugar global está otra aerolínea japonesa: ANA (All Nippon Airways), y con respecto al aeropuerto, el tercer lugar es para el aeropuerto de Narita, donde también opera Aeroméxico.

Seguimos con la lista global y la cuarta posición es para la española Iberia y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas también ocupa la cuarta posición. Esta línea aérea que está por llegar a su centenario, pues fue fundada por el Rey Alfonso XIII en 1927.

Terminamos la lista con la quinta posición de la aerolínea más puntual a nivel global, y ese puesto es para LATAM, sin embargo, aquí el aeropuerto que utiliza esta línea aérea como hub no está en quinto lugar, sino en sexto: el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile.

Me despido por hoy felicitando y reconociendo la labor de todos y cada uno de los trabajadores de Aeroméxico que han hecho posible que sea la aerolínea más puntual a nivel global.

Es la suma muchos esfuerzos, y del trabajo diario que no se debe menospreciar; al contrario, se debe reconocer porque no es fácil. Con su entrega y compromiso ponen el nombre del país muy en alto.

Compañeros trabajadores: ¡felicidades!, sigan así, mostrando que los mexicanos somos capaces de superar incluso a los ultra metódicos japoneses, porque los trabajadores mexicanos saben hacer su trabajo y bien. ¡Enhorabuena, Aeroméxico!