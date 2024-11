Desde la semana pasada la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA, por sus siglas en inglés) ha puesto el grito en el cielo, ya en columnas anteriores les había compartido que los fabricantes de aviones trabajan a marchas forzadas desarrollando la tecnología necesaria para suprimir a un piloto de la cabina de una aeronave.

Resulta que la fabricante de aviones francesa Airbus está buscando que sus nuevos equipos sean operados solamente por un piloto, aprovechando la escasez que existe a nivel mundial de estos profesionales de la aviación. El director ejecutivo de aviones comerciales de Airbus, Christian Scherer, ha declarado a distintos medios de comunicación que:

“Airbus ha estado a la vanguardia del desarrollo de tecnologías para apoyar las ‘operaciones con tripulación mínima extendida’ (eMCO). Tecnológicamente, es factible. Y tenga en cuenta que si opta por una cabina de un solo tripulante, es igual que optar por una cabina sin tripulantes”. Christian Scherer, director ejecutivo de aviones comerciales de Airbus

Airbus está haciendo pruebas con un avión A350-1000, donde ha podido experimentar y llevar a cabo con éxito ciertas funciones, como la desviación de emergencia automatizada, asistencia en el rodaje y aterrizaje automático, así como mejorar ciertas funciones en tierra, asistiendo al piloto.

De hecho, Airbus maneja dos programas, uno enfocado para la aviación de carga, que se le presentó a la empresa FedEx, y otro para vuelos comerciales de pasajeros; los proyectos llevan por nombre DragonFly y Optimate, respectivamente.

El argumento que Airbus esgrime es que gracias a la tecnología, y al uso de la inteligencia artificial, se puede mejorar tanto la seguridad aérea como la eficiencia en las operaciones, reduciendo tiempos y costos; en fin, palabras que a los dueños de las líneas aéreas les encanta oír.

Sin embargo, no nos vayamos con “la finta”. Todo se escucha muy bonito: reducción de costos en pago de nómina, reducción de tiempos, eficiencia, y si le añadimos el plus de contar con márgenes más amplios de seguridad aérea, cualquier CEO de una empresa de transporte de pasajeros -o de carga- va a preguntar inmediatamente ¿dónde me apunto? Pero la realidad es muy distinta.

Por eso la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (ALPA) ha dado la señal de alarma, a través de su presidente, Jason Ambrosi, quien considera que es una “insensatez” tener solamente un piloto en la cabina de mando de una aeronave.

Y no es que solo se estén rasgando las vestiduras los miembros de ALPA ante las intenciones de Airbus de poner en marcha la peregrina idea de poder operar sus aviones con un solo piloto al mando. Existe el estudio “Una apuesta por la seguridad: operaciones con tripulación reducida”, en el que precisamente abordan de manera puntual este tema.

Dicho documento le da la importancia debida a “las barreras técnicas que actualmente bloquean la implementación generalizada de la toma de decisiones autónoma, y el monitoreo de la salud necesarios para las operaciones con un solo piloto”.

En pocas palabras, hay un riesgo latente al operar con un solo piloto, y créanme que si ellos lo dicen, no debemos ponerlo en saco roto. Si no lo hubiese vivido, tal vez le daría el beneficio de la duda a Airbus, pero después de tantos años de volar, sé perfectamente que es una reverenda estupidez volar con un solo piloto, pues nunca se está exento a enfermarse en pleno vuelo.

No es gratuito que cuando suben la comida a los aviones que van a hacer vuelos largos, las raciones de comida del piloto y del copiloto son distintas; y es por seguridad , por el remoto caso en que se llegasen a intoxicar. Por eso no pueden comer lo mismo durante el vuelo.

A las voces que están en contra de que sea un solo piloto, también se ha sumado la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas Británicas (BALPA por sus siglas en inglés) quienes han declarado a los medios: “BALPA está alineada con las posiciones de IFALPA (International Federation of Air Line Pilots Associations) y la Asociación Europea de Cabinas de Pilotos (ECA por sus siglas en inglés) en contra de las operaciones con tripulación reducida y con un solo piloto”.

Por supuesto que esto abre el debate sobre qué debemos priorizar: la seguridad o la innovación a bordo de las aeronaves. No solamente se ha pensado en reducir de dos a uno en cabina de pilotos, sino que el sueño de muchas líneas aéreas de bajo costo es poderse ahorrar los tripulantes de cabina (sobrecargos).

Pensarán muchos de ustedes que no son necesarios en ese tipo de aviación, pues como tal no hay un servicio de comidas a bordo, sino que venden productos, y en tal caso, podría “automatizarse”. Pero están obviando la razón de la existencia de este personal a bordo de una aeronave.

Los tripulantes de cabina son los ojos y los oídos de los pilotos durante el vuelo. Y me consta, ya hace muchísimos años, tuvimos una emergencia en un vuelo que originalmente era ida y vuelta a Cancún (terminó siendo pernocta), porque uno de los motores del Boeing 757 en el que viajábamos, se incendió.

Y quien dio la voz de alarma fue una compañera sobrecargo, quien no dudó en avisar a los pilotos de cómo se veía el motor envuelto en llamas. La inteligencia artificial carece de emociones; puede tener unas métricas maravillosas, pero jamás va a poder reemplazar el “criterio” con el que cuenta el ser humano.

Ante este tipo de emergencias se requiere tener criterio, y saber cuándo y en qué momento, avisar al pasaje de que están en una emergencia, y luego tener el tacto para dar las instrucciones que la situación amerite, y en caso de que un pasajero se altere, se debe tener la capacidad de calmarlo. Una inteligencia artificial es incapaz de tomar de la mano al pasajero, mirarle a los ojos y decirle que todo va a salir bien.

Si queremos que prosigan los altos estándares de seguridad dentro de la industria aérea, es importante contar con una tripulación completa, que inicia con dos pilotos en cabina, así como el número de sobrecargos que requiera la operación de la aeronave, que es distinta y depende del tipo de equipo de que se trate.