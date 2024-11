Bárbara Regil -de 37 años de edad- responde a criticas que la tacharon de ‘inventada’ por ponerse a hacer ejercicio en pleno vuelo.

Nuevamente, Bárbara de Regil se encuentra en medio de la polémica luego de que publicó un video donde aparece realizando una rutina de ejercicio en el pasillo de un avión.

En las imágenes se puede ver a Bárbara de Regil trotando en su lugar y haciendo sentadillas, mientras que su esposo, Fernando Schoenwald, se encontraba en su asiento.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales, generando una ola de críticas y burlas a Bárbara de Regil.

Luego de toda la polémica generada, Bárbara de Regil decidió responder en sus Instagram Stories a todos sus detractores.

Bárbara de Regil se pone a hacer ejercicio en pleno vuelo y de payasa no la bajan (VIDEO)

A través de sus redes sociales, Bárbara Regil ha demostrado ser una apasionada por el ejercicio, por lo que no es raro que comparta sus rutinas.

Sin embargo, Bárbara Regil volvió al ojo del huracán luego de que compartió un video en el que se mostraba haciendo ejercicio.

Lo que llamó la atención es que Bárbara Regil se encontraba en pleno vuelo cuando decidió realizar su rutina.

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y los usuarios no tardaron en burlarse de Bárbara Regil llamándola ‘inventada’ y ‘ridícula’.

Tras las críticas que recibió, Bárbara de Regil decidió responder a todos sus retractores y negó tener una obsesión con sus entrenamientos .

A través de sus Instagram Stories, Bárbara de Regil señaló que los ejercicios fueron para evitar una trombosis, luego de permanecer 38 horas sentada en un vuelo.

Bárbara de Regil aseguró que ella no puede estar sentada tanto tiempo, por lo que prefiere levantarse y realizar una serie de ejercicios que le permitan tener movilidad.

“Sobre todo porque yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo. P.D. ¿Soy la única que no soporta esa vocecita como del chismecito del baras?”

Bárbara de Regil