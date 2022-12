Leo la columna de Genaro Lozano en El Norte y habla sobre su experiencia en el AIFA. Habla sobre un ranking sobre aeropuertos que no tiene al AIFA en su lista, puede ser porque es nuevo o por razones que realmente desconozco.

¿Qué es Skytrax?

Dice la página de Skytrax que es una organización establecida en Londres desde 1989 con la iniciativa de hacer rankings sin miedo o consideraciones. En 1999 lanzaron el World Airline and Airport Star Rating donde clasifican a las aerolíneas y aeropuertos por la calidad de sus productos y los estándares de servicio del personal que los opera.

El AICM

La critica de Skytrax dice: “El Aeropuerto de la Ciudad de México tiene dos terminales y ofrece una experiencia inconsistente, es un aeropuerto en la frontera de las 3 estrellas. La limpieza, condición y mantenimiento de las instalaciones es pobre en muchas aéreas. A los señalamientos les falta lógica y no hay mapas disponibles. La actitud del personal donde se tiene contacto con los pasajeros podría mejorar. Las compras y las opciones de comida son bastante buenas en la zona de abordaje.”

Creo que están siendo benévolos con el AICM. En la parte de revisión de maletas, el AICM tiene dos estrellas y media. Y les dieron 3 estrellas en la parte de recepción de equipaje, que me parece bastante benévolo.

El Aeropuerto Internacional de Monterrey

Esta crítica puede pegar duro en el corazón regio, pero Skytrax dice: “El Aeropuerto Internacional de Monterrey es certificado como un aeropuerto de 3 estrellas regional. La terminal B es la mejor terminal en instalaciones con un buen rango de tiendas y opciones de comida. La terminal C es una terminal para líneas aéreas de bajo costo y tiene un buen rango de instalaciones básicas. La revisión de equipaje puede ser muy lenta en horas pico y el personal de servicio no es tan amable. En general es un aeropuerto regional bueno con una buena infraestructura.”

Mucho trabajo para la gente de Vinci y donde quieren hacer las inversiones para hacer que el Mariano Escobedo sea mejor. Si en realidad quieren que el AIM se convierta en un Hub, hay que trabajar y mucho.

Curioso que le dieron 3 estrellas y media al servicio de taxi aeropuerto. No les debe de haber tocado esperar dos horas para que hubiera una unidad disponible como pasa mas seguido de lo esperado.

El Aeropuerto Internacional de Cancún

La puerta a Europa, Estados Unidos y Canadá es el Aeropuerto Internacional de Cancún, ahí llega una buena cantidad de extranjeros y es el aeropuerto con mas movimiento después del AICM. Los de Skytrax los calificaron con 3 estrellas diciendo “El Aeropuerto de Cancún tiene 4 terminales conectadas por un servicio irregular de shuttles. El grado de irritación en la llegada puede ser bastante alto dado por los representantes de tiempos compartidos y conductores de taxi. La comida es cara y la comodidad de la terminal y los señalamientos son malos.”

Si ha ido a Cancún alguna vez, la zona de llegadas parece verdulería. Gritos por todos lados haciendo vendimia como si fuera mercadito. Lo bueno es que Cancún y su zona hotelera son increíbles, tanto que se borra esa imagen de llegada al país.

Bogotá y Quito

En una época de mi vida me toco viajar mucho a Sudamérica y conocí ambos aeropuertos. La verdad no me parecieron extraordinarios, pero tampoco recuerdo una experiencia incomoda. Skytrax le da 4 estrellas al Aeropuerto El Dorado de Bogotá y 5 estrellas al Aeropuerto Internacional de Quito en Ecuador. Son aeropuerto que reciben una buena cantidad de personas y tienen instalaciones de primera.

En el Aeropuerto Internacional de Quito viajan personas de todos los niveles sociales, podría toparse a personas con su equipaje en cajitas de cartón y a otros con sus maletas Tumi sin problema y el servicio es el mismo para todos. Habría que aprenderles a los Ecuatorianos en cuestiones de aeropuerto.

¿Y el AIFA donde quedaría?

Yo creo que fácilmente tendría 4 estrellas que en todo Latinoamérica solo lo tienen los Aeropuertos de El Dorado en Bogotá y el Aeropuerto Internacional de Guayaquil.

¿Por qué pienso eso? Por la experiencia de viaje que tuve hace poco. Los señalamientos, el proceso de documentación y de filtros de seguridad hacen que el AIFA sea, sin duda, el mejor aeropuerto de México en ese rubro. Si en algo se han esmerado es en las instalaciones sanitarias y creo que todo lo folclórico que tiene el aeropuerto sería bien calificado por los ingleses.

Faltan las conexiones que se tendrán con los trenes interurbanos, al estar conectados se tendría un buen rating.

Gerardo Lozano y el AIFA

Dice Genaro Lozano, “No está de moda hablar del AIFA, de hecho, recibí miles de menciones negativas y violentas por tuitear sobre mi experiencia. No sé cuándo volveré a usar ese aeropuerto, pero como usuario no me desagradó, en absoluto. Ojalá se vuelva rentable y no un costo.”

Yo también utilice el AIFA e igual, como usuario me pareció cómodo y funcional. También me dijeron de cosas, imagino que son personas que no han utilizado el AIFA. Mi recomendación personal es que si tienen un viaje a uno de los destinos que ofrece el AIFA pruébenlo. Criticar sin conocer es lo que hace que una critica sea incompleta.

La categoría de la FAA y el AIFA

No hay una relación directa o indirecta entre la degradación de categoría de la FAA para México con el AIFA. Los que tienen que trabajar en recuperar la categoría 1 son las aerolíneas mexicanas y las autoridades de aviación civil. De hecho, la degradación se dio antes de que el Felipe Ángeles fuera inaugurado.

Las autoridades de aviación civil y las de la SCT tendrán que trabajar en recuperar esta categoría. En enero, habrá una visita de autoridades de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, comenta que hay más de 60 especialistas en el país trabajando en recuperar la categoría 1 y que ese equipo de expertos mexicanos tiene una mejor comunicación con sus contrapartes estadounidenses. Ojalá esto se resuelva pronto pues con la apertura después de la pandemia, se necesitan nuevas rutas en el AIFA y en todos los aeropuertos del país.

Imagino que con mas vuelos, sobre todo internacionales, la gente de Skytrax se daría una vuelta al AIFA para rankearlo también. Esperemos…