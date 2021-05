Sin carpetas no hay delito: Samuel García libre de polvo y paja

En entrevista para Radio Formula, Samuel García , candidato para gobernador de Nuevo León declaró:

“No conocemos las carpetas de investigación, ayer se mandó un abogado a la Fepade (FEDE) para que nos dieran una copia, como marca la ley, pero dijeron que no existen las carpetas. Al mismo tiempo, el partido Movimiento Ciudadano acudió y habló con gente de la UIF y nos confirman que no tienen carpeta sobre Samuel García y no le ha presentado ninguna denuncia a la Fepade y FGR”.

García dice que no se amparará pues sería demostrar temor sobre lo que no existe.

Todo mundo puede hacer demandas que cuando son recibidas por cualquiera de las oficinas de la FGR recibirán un sello y listo. De ahí a que pasen a formar parte de una carpeta de investigación hay un largo trecho.

¿Creerle a Samuel García o no?

De todo lo que dicen los candidatos hay que saber filtrar e interpretar. Creo que, si hubiera alguna sospecha de un posible delito electoral, su equipo de trabajo ya se lo hubiera hecho saber y se hubieran curado en salud amparándose. García no es tonto y no le jugaría al Superman perdiendo toda posibilidad de ser el gobernador mas joven de Nuevo León.

En la parte de las encuestas, no soy fan de Massive Caller, que son las que publica García . Si creo que vaya a la cabeza de las encuestas, pero no con la diferencia de puntos que muestra. Si hacemos un análisis de todas las encuestas publicadas, Samuel va a arriba pero no por 14 puntos.

Si las tendencias siguen como ahora, Samuel García seguramente se convertiría en el gobernador mas joven de Nuevo León. Y si da resultados en los primeros 3 años de gobierno, no vería extraño que se le considerará para la candidatura por parte de MC para la presidencia para el 2024.

Tantos dimes y diretes, rumores y demás son lógicos en una competencia tan cerrada como la que se tiene en Nuevo León. Todavía faltan 25 días, seguramente saldrán más cosas que tendrán que ser desmentidas en su momento.

¿El Plan B?

No creo tampoco que García sea el Plan B de López Obrador. Creo que si hubiera querido que fuera así desde un principio hubieran buscado la alianza con MC o hubieran metido a un candidato menos fuerte que Clara Luz Flores que, por otras cuestiones, se cayo en las encuestas.

12 años sin los partidos tradicionales