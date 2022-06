El ajedrez humano

Nos prometieron mayor competencia y nos han decepcionado, la nueva Fórmula 1 se ha quedado corta, los cambios de reglamentos, los más radicales en los últimos cuarenta años, han quedado a deber y este fin de semana en Silverstone, es el último llamado para muchos de los equipos que de no funcionar como esperan las actualizaciones que van a presentar, varias escuderías darán por pérdida la temporada 2022.

La FIA prometió un cambio en el Gran Circo

La Federación Internacional de Automovilismo pregonó como nunca un cambio de era en el “Gran Circo”, su falta de capacidad para hacerlo antes, fue evidente, lo que derivó en un monopolio de Mercedes que hizo aburrida, tediosa y monótona a la Fórmula 1, lo que llenó de esperanza a los aficionados, máxime por el cierre de la temporada 2021, algo no visto en los últimos diez años, con polémica incluida en Abu Dabhi, en un frenético cierre que definió al campeón en la última vuelta.

Por eso en Barehin, en el arranque del 2022, la ilusión estaba a tope, en México ni se diga, Checo Pérez era protagonista por primera vez en más de una década en la categoría, pero lo que prometía mucho, terminó con dudas, dos abandonos, los de Red Bull, emocionante o no, dejaron preguntas al aire y confirmaron lo que vino después, solo dos equipos compitiendo, Ferrari y la escudería austriaca, por detrás, muy por detrás, Mercedes, Mclaren y el resto, no, no había competencia, no había más de dos equipos peleando y sí incertidumbre, mucha incertidumbre de lo que vendría.

Hasta hoy, la cosa no pinta mejor, el rebote es un dolor de cabeza, una queja constante de varios pilotos y equipos, obvio, no todos, solo aquellos que no pudieron o no supieron como minimizarlo y como su desarrollo tecnológico es pobre, quieren hacer retroactiva la ley, en contra, aquellos que sí hicieron la tarea y que dominan el estrado.

Silverstone puede ser la tumba de muchos equipos

Por eso Silverstone se convierte en la hora marcada para la nueva F1, la décima fecha de calendario podría ser un punto sin retorno para varios equipos que echarás el resto, lo que les queda de actualizaciones para esta temporada. Alpine, Mercedes, Mclaren, Aston Martin, entre otros, se juegan la vida del 2022 este fin de semana, si no funcionan esas mejoras, habrá que conformarse con lo que hay y enfocarse en la fábrica para el próximo año, lo que sería catastrófico para todos, el rumbo sería el mismo hasta ahora, solo dos equipos peleando, pero peleando por terminar carreras y sería campeón aquel que las termine, una vergüenza para un cambio de era, para lo que nos vendieron y no se cumplió.

El día cero de la temporada ha llegado y Silverstone puede ser la tumba para muchos equipos que pueden ver sus aspiraciones sepultadas junto con muchos millones de dólares.