A don Darío Celis, columnista de El Financiero, lo respeto por su calidad humana; lo admiro por su trayectoria en el periodismo, sin duda muy destacada, y lo aprecio porque me ha demostrado no pocas veces su generosidad. Pero no es perfecto —nadie lo es—, y a veces se equivoca, ya sea porque se deje llevar por las pasiones políticas e ideológicas que a todos en ocasiones nos llevan a perder objetividad, o bien porque las fuentes de alto nivel en las que confía de plano lo engañan.

Menciono lo anterior porque me parece de alguna manera injusto y absolutamente falso lo que Darío publicó acerca de la casa encuestadora Enkoll, que realizó recientemente, para W Radio y el periódico El País, un estudio de opinión en el que Claudia Sheinbaum aventaja ya por más de dos dígitos a Marcelo Ebrard. El análisis de Enkoll mantiene muy abajo, prácticamente sin posibilidades, a Adán Augusto López y a Ricardo Monreal.

Cito al señor Celis y expreso mi opinión punto por punto:

• DICE DARÍO CELIS: “En el mundo de los consultores políticos y las empresas encuestadoras hay sorpresas por la aparición de nuevas agencias de ‘estudios de opinión’ y la forma en la que se han entregado a los intereses de la 4T”. MI COMENTARIO: En una economía de libre competencia como la mexicana, no tiene nada de sorprendente la aparición de nuevas empresas en todos los sectores. ¿Que se han entregado a los intereses de la 4T? Deberá el columnista de El Financiero exhibir al menos una evidencia para sostener su acusación; no lo hizo en su artículo de hoy, así que está en falta.

• DICE DARÍO CELIS: A Enkoll “se le asocia directamente con Claudia Sheinbaum y su principal operador, el vocero Jesús Ramírez”. MI COMENTARIO: Otra vez, Darío debería presentar una mínima prueba de lo que afirma; si no lo hace, y no lo ha hecho, deberá disculparse como hombre de bien que es. ¿Jesús Ramírez operador de la jefa de gobierno? Jesús es operador, sí, pero del presidente AMLO. No se atrevería a ir contra la decisión de Andrés Manuel de que su gobierno permanezca imparcial en la contienda de las corcholatas.

• DICE DARÍO CELIS: Heidi Osuna, directora de Enkoll, “fue empleada de Ignacio Durán, otro desprestigiado ‘comunicador’ que en el sexenio pasado le llevó la relación con prensa a Emilio Lozoya. Ambos, Durán y Osuna, tuvieron una profunda cartera abierta para comprar voluntades del hoy criminal confeso y reportaban a David López, el vocero de Enrique Peña Nieto en el primer tramo de su gobierno”. MI COMENTARIO: Trabajar con alguien no implica adquirir los vicios de esa persona. En cualquier caso, la mala conducta de los expatrones de Osuna no refuta la metodología de la encuesta difundida en El País y en W Radio que, evidentemente, hizo enojar a las fuentes del querido señor Celis.

• DICE DARÍO CELIS: “Enkoll, como otras encuestadoras más, es vista con desconfianza en el mercado de la comunicación por su captura en Palacio Nacional”. MI COMENTARIO: Creo que el “mercado de la comunicación” lo que busca al desprestigiar a esa casa encuestadora es sacarla de W Radio y El País, dos medios de comunicación muy grandes y relevantes. Lo que se pretende con hablillas como las que transmitieron a Celis es obligar a los editores de la radiodifusora y el diario español a cambiar de proveedor de encuestas. Lo hacen así no tanto para beneficiar a las casas encuestadoras tradicionales, sino más bien porque a las fuentes del columnista de El Financiero les molesta que un diario global como El País asegure que en sus encuestas Claudia cada vez tiene más ventaja sobre Marcelo.

Ahora bien, le doy un dato a don Darío Celis: las encuestas de Enkoll coinciden con el ejercicio demoscópico en el que, personalmente, más confío: el realizado cada día por MetricsMx para SDPNoticias, tracking en el que desde hace más o menos un mes se ha ampliado de manera notable la diferencia entre la líder, Sheinbaum, y el segundo lugar, Ebrard.

Por si Darío no se enteró, le informo que en las pasadas elecciones estatales las encuestas de MetricsMx fueron las más precisas entre todas las publicadas en medios de comunicación. Sí, MetricsMx le ganó a las encuestas de Alejandro Moreno para El Financiero.

Invitaré a comer al señor Celis y le entregaré un estudio sobre eso.

Pero si Darío lo que quiere es evidencia de una encuesta muy mal hecha y con evidente cuchareteo, le invito a que vea la de esta semana publicada en El Financiero sobre las elecciones del Estado de México.

Increíble que un encuestador tan calificado como Moreno se prestase a hacer una suma aritmética absurda solo para beneficiar a una alianza de partidos y perjudicar a otra.

El respetado y admirado Darío vio la paja en la encuesta de El País y no la viga en los estudios demoscópicos de su propio periódico.