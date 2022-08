Mucho se ha hablado sobre las últimas encuestas publicadas que muestran un desplome en la popularidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y en las preferencias electorales de Movimiento Regeneración Nacional en la capital del país.

Si bien es cierto que desde la elección del año pasado Morena ha venido a la baja en la CDMX; no obstante, este comportamiento en los estudios demoscópicos no es reflejo de lo que pasa en las demás entidades federativas; pues desde 2018 el partido en el poder ha venido arrasando en todas las jornadas electorales que se han llevado a cabo desde entonces y hasta a la fecha. Consecuentemente, el que el oficialismo pierda presencia en la Ciudad de México no significa que la oposición haya recuperado terreno en el resto del país.

Lo que es un hecho es que el electorado capitalino se distingue por estar mayormente politizado y por votar por la oposición desde que existe nuestra incipiente democracia; siendo el triunfo de Claudia Sheinbaum la excepción que confirmaría esta regla.

Si a esto le sumamos que el PRD sigue teniendo algo de estructura y que el PAN ha venido creciendo, un eventual triunfo opositor en la CDMX no pareciera nada improbable a estas alturas.

La presencia del PRI en la Ciudad de México también ha venido en aumento. Hoy ronda los 20 puntos porcentuales entre las preferencias electorales de los citadinos, lo que significa que, sumándose al Sol Azteca y a Acción Nacional, la alianza opositora bien podría dar lucha y vencer a Morena en las próximas elecciones para la jefatura de gobierno capitalino.

Falta ver si la alianza Va por México logra concretarse en el estado de México del próximo año. De no lograrse, podría complicar las cosas rumbo a los comicios federales de 2024.

Y PRI, PAN y PRD separados no tendrían ninguna posibilidad de vencer al oficialismo en la capital del país.

Así las cosas, es importante que los dirigentes nacionales de los tres partidos referidos alcancen los acuerdos necesarios para ir juntos, tanto en lo político como en lo electoral, al 2024; y que se defina una buena candidata, como Xóchitl Gálvez, quien logra con su imagen y trayectoria que, así como el sector más liberal del electorado, como el conservador, se identifiquen con ella.

Por su parte, Claudia Sheinbaum, quien seguramente será la candidata presidencial de Morena, llegaría a la elección con el apoyo de entre 23 y 24 gobernadores, así como con el respaldo del presidente de la República. Inmersa en la espiral de popularidad de López Obrador e impulsada con los recursos que implican la operación electoral de más de veinte entidades federativas, la actual jefa de gobierno no necesitaría que la mayoría de los capitalinos votasen por ella para ser la próxima presidenta de México. Así que sí: Sheinbaum ganaría la presidencia, aunque perdiera en la CDMX.