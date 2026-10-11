La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a madres, padres, jóvenes, docentes y especialistas a compartir sus inquietudes y propuestas antes de que entre en vigor la medida que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos de acoso, abuso y violencia en las plataformas digitales.

Sheinbaum hará un live, es decir una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, para interactuar con las personas y así obtener sus impresiones, sus dudas y poder conocer su punto de vista sobre este tema tan importante.

Es un ejercicio inédito, con un mensaje poderoso: al gobierno de México le interesa conocer la opinión de los ciudadanos de a pie antes de firmar un decreto que para muchos puede parecer autoritario, incluso represor. Otros más tenemos dudas, muy válidas y queremos tener un visión más amplia.

Que el gobierno reconozca que el espacio digital no es ajeno a la seguridad de las familias, y que exija a las plataformas responsabilidad sobre lo que circula en sus espacios, es un avance que muchas personas han pedido durante años. Sabemos que el ciberacoso deja secuelas profundas, que los contenidos violentos normalizan el daño e incluso se presta a que nuestras infancias y adolescentes lo adopten y ocurran tragedias como la de Torreón y Querétaro en fechas recientes.

Se necesita protección tanto en la calle como frente a una pantalla y establecer reglas claras es indispensable. Escuchar primero, aún más.

No recuerdo que algún presidente (presidenta en este caso) haya hecho un ejercicio similar.

Si las conferencias mañaneras, inauguradas por el expresidente López Obrador y continuadas por Sheinbaum han sido un canal de comunicación entre el gobierno, la prensa y la sociedad en general, una transmisión en vivo que conecte a la mandataria con todo aquel que desee verla, escucharla y preguntarle, marcará un antes y un después en la forma de gobernar. Nunca en México han existido estos diálogos, esta forma de leer y atender las inquietudes de la gente.

Una cosa es que un funcionario transmita un informe de gobierno, una gira de trabajo o una campaña política, y otra que realice una transmisión interactiva para escuchar propuestas, responder preguntas y asumir compromisos ante la ciudadanía.

Hay transmisiones en Facebook, generalmente en comunidades pequeñas, donde los presidentes municipales y funcionarios se conectan con las personas para atender sugerencias, leer peticiones y aclarar dudas en tiempo real.

En Tlaxcala, allá por el año 2023, el Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, abrió una página de Facebook donde una vez al mes el presidente municipal tendría contacto con la gente.

La página ya no existe e ignoro si cumplió su cometido. Seguramente en algunas otras comunidades de otros estados exista algo así. Pero Sheinbaum será la primera presidenta en abrir un diálogo directo con la gente a través de sus redes sociales.

No es protagonismo, tampoco es show para tener más rating. Nada de eso necesita.

Con esta dinámica Sheinbaum cumple con el compromiso de tener un gobierno cercano a la gente.

No se ha dicho qué día se hará el live, pero espero que muchos adolescentes participen. Nadie como ellos para exponer sus dudas, sus miedos, su día a día en el ciberespacio.

Esta transmisión en vivo es una oportunidad para que no nos quedemos solo en la queja. Es el momento de proponer: de exigir filtros que protejan sin limitar la libertad, denuncias que se atiendan con prontitud y espacios donde los menores sepan a quién acudir cuando algo sale mal en internet.