Acuerdos de coche . Así llama la gente dedicada a la política a las reuniones de trabajo en sus automóviles durante los trayectos más o menos largos. En la Ciudad de México suelen ser suficientemente largos como para tomar decisiones relevantes. En las campañas electorales son más largos aún, así que hay tiempo para planear o cambiar estrategias.

Existen también las entrevistas de coche . En 2021 un diario español con una potente edición mexicana destacó que el entonces alcalde de la ciudad de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, subió “a El País a su coche para hablar de sus primeros 100 días en el cargo: ‘Me gusta padecer el tráfico igual que mi gente. Si paso por algún bache, digo: Pinche alcalde. Luego me acuerdo que soy yo y me reporto a mí mismo’…”.

Por la informalidad y la cercanía de los asientos del automóvil, los acuerdos de coche suelen ser más productivos que los acuerdos de oficina. Lo mismo ocurre con las entrevistas de coche. El ambiente es más natural, por así llamarlo, que el del estudio de radio o TV. Lo es por el ruido de los otros vehículos, por la incomodidad de las normalmente malas condiciones de la carretera o por los inevitables baches de las calles de nuestras ciudades. Por todo lo anterior, el política o la política que contesta las preguntas periodísticas suele ir al grano —no vaya a ser que el trayecto llegue a su fin— y dice lo que tiene que decir con pocas palabras y sin duda contundentemente.

Es lo que ocurrió hace un par de días en el trayecto de Tlaquepaque, Jalisco, a San Francisco de los Romo, Aguascalientes. Un reportero de El Heraldo de México, Carlos Navarro, entrevistó a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

La candidata de izquierda habló del debate y de lo que responderá ante los esperados ataques que reciba durante el encuentro del próximo domingo con Xóchitl Gálvez —a Jorge Álvarez Máynez no lo cuento porque, simple y sencillamente, no cuenta; que me perdone Dante Delgado, pero ni en los estados gobernados por MC existe el abanderado presidencial de este partido—.

No habrá sorpresas en el debate del domingo. Los ataques que Xóchitl lanzará contra Claudia los hemos leído tantas veces en las columnas políticas, desde hace tantos años.

De asuntos polémicos y tan usados para la calumnia en su contra habló Sheinbaum con el reportero de El Heraldo. En el debate dirá lo que tenga que decir, aunque “tampoco quiero caer en provocaciones. No es mi estilo”. Y, más allá de las agresiones que deberá torear, Claudia tiene claro que “siempre me marcará la honestidad... no tienen nada que encontrarme, porque a mí me marca la honestidad siempre y la gente lo sabe, los que me conocen personalmente y el pueblo de México lo saben”.

Claudia Sheinbaum le habló al reportero de cuatro temas polémicos por los que ha sido agredida en los medios y que casi seguramente surgirán en el debate, al que Xóchitl Gálvez llagará decidida no a dialogar, sino a destruir a su rival porque el tiempo pasa y la ventaja de la izquierdista sigue siendo enorme. Tales temas son el colegio Enrique Rébsamen, el colapso de la Línea 12, el uso de la Ivermectina en la pandemia y su expareja Carlos Ímaz. Cito brevemente a la candidata presidencial de izquierda: