Hace unos días, sabemos, los diputados de Morena sacaron la casta para defender con argumentos sólidos el proyecto de reforma al poder judicial . En medio de ese clima, de hecho, los diputados coreaban el nombre de López Obrador. Aludieron la imagen del protagonista principal del movimiento que, en unos meses más, entregará la estafeta a la ganadora de los comicios, Claudia Sheinbaum. Siendo así, se mantendrá la esencia de la 4T para continuar empujando la agenda que, de paso, tiene un soporte poderosísimo con más de 36 millones de votos de quienes acudimos a las urnas el pasado 2 de junio.

Y como Morena consiguió el primer paso del denominado Plan C, el Senado de la República, con sus protagonistas, afinan la maquinaria para sacar el proyecto adelante. Que no quede duda de ello: los legisladores de la cámara alta aprobarán en lo particular y general el tema. Así está destinado el andamiaje de los 16 puntos de modificación al marco constitucional. Para tal efecto, Morena tiene lista a toda su fracción parlamentaria y, por ende, los aliados están preparados para respaldar el rubro. Dado el paso que dieron los senadores del PRD, hay condiciones para hacer frente. De acuerdo con los cálculos, faltaría un legislador para conseguir la mayoría calificada. Eso, ha trascendido, está planchado con algunos actores de otras fuerzas políticas que, hasta este momento, han reservado sus nombres. Lo cierto es que, hoy por hoy, el lopezobradorismo tiene la fuerza necesaria para avalar el rubro. La mejor explicación, políticamente hablando, fue que hubo negociación y consensos, aspecto que ocurre en cualquier parlamento del mundo para alcanzar acuerdos.

Será un día intenso, tal y como aconteció en la sede alterna que utilizaron los diputados, habrá presiones internas de los grupos conservadores que, ante la incapacidad, han movilizado personas ajenas al poder judicial. Nos hemos dado cuenta, de hecho, que son una minoría que no representa una fuerza sólida, al menos lo que han protestado. Caso contrario, estudiantes de la UNAM, y de muchas partes de la república, han salido a las calles a respaldar el proyecto de reforma. La buena noticia es que no son acarreados y, por voluntad propia, se manifiestan a favor de los cambios constitucionales que propuso AMLO.

Para esa finalidad, lo que se sabe es que hay una sede alterna que no se ha publicado por estrategia. Seguramente la oposición filtrará el lugar, sin embargo, la logística de Morena, como lo hicieron los diputados, está lista para defender el proyecto. Serán horas intensas. Habrá algarabía, gritos e insultos de la oposición . En pocas palabras, la derecha, como ha venido aconteciendo a lo largo de los últimos años, no ha mostrado nivel para debatir los temas. El PRIAN grita, alega, descalifica e insulta con arrogancia, pero jamás argumenta con un posicionamiento fundamentado. Eso, para el caso, no le servirá de mucho, pues los números, hay que decirlo así, los cuadró perfectamente el coordinador de la coalición Seguimos Haciendo Historia en el Senado. Obviamente, ese tema está operado y planchado. Siendo así, en unos días más la fracción parlamentaria de Morena entregará buenas cuentas al pueblo de México. Ósea, cumplirán con el mandato popular.

Y todo ello, por supuesto, está plenamente organizado y estructurado para lo que se avecina. De hecho, los senadores de Morena están preparados para cualquier sorpresa de la oposición, especialmente aquellas estrategias de persecución que ha venido utilizando. Esto incluye, evidentemente, cualquier factor de manipulación para impedir que la sesión comience. Para ello, queda claro, Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores, tiene el control político en sus manos y, con ello, no cederá ni un centímetro a los caprichos del PRIAN. Habrá quórum para arrancar con las participaciones, previo al trabajo de la Junta de Coordinación Política. Lo demás, que no quede duda, será el clima álgido que está previsto que suceda.

Más allá de eso, Morena y la fracción parlamentaria de la coalición Seguimos Haciendo Historia, empujará con todas sus fuerzas el proyecto de modificación al marco constitucional. Habrá ajustes sustanciales que, téngalo por seguro, serán publicados en el Diario Oficial de la Federación una vez que apruebe el tema, más porque hay condiciones para que eso suceda en la previa del arranque. Es cuestión de horas para que eso se concrete. Un aspecto que nos indica esa perspectiva, es el ánimo y la unidad que reina en el lopezobradorismo, máxime porque desde hace días Morena tiene los números suficientes en la bolsa y una operación política al más alto nivel para adherir los votos necesarios.

Notas finales