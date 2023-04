Llega la Semana Santa , y con ello algunos días de asueto. Por tradición cultural y religiosa, son fechas que invitan a la reflexión. Para quienes profesan la fe cimentada en el cristianismo la temporada guarda un significado especial.

Para el análisis político, esta semana trae consigo algunos temas que durante la próxima, de pascua, darán de qué hablar y ya iremos analizando.

Las campañas electorales por la gobernatura en Edomex y Coahuila han iniciado oficialmente. En el centro se ve una amplia ventaja para Delfina Gómez por encima de Alejandra del Moral. Si la contienda fuera este domingo de resurrección, la alternancia llegaría irremediablemente al último bastión del PRI. Una elección que tiene los ojos puestos del llamado círculo rojo, simplemente porque Edomex, tiene el padrón electoral más grande del país. Mientras que, en Coahuila, Guadiana no logra posicionarse del todo, y el aliancista Manolo Jiménez arranca sólido.

Los movimientos en el sector energético no paran, la gran noticia ha sido la adquisición de plantas generadoras de energía por parte de CFE a la española Iberdrola. Un movimiento interesante por parte del gobierno federal en materia de inversión en el sector. Hay asuntos internacionales de fondo en esto. Ya iremos viendo.

Dentro del contexto internacional, la detención de Donald Trump dará de qué hablar. Me ha llamado poderosamente la atención el respaldo que ha recibido el ex presidente. Se entregó voluntariamente para enfrentar cargos que tienen que ver con malversación de fondos. En Estados Unidos habrá elecciones próximamente y el magnate es la carta más fuerte para los republicanos. Se viene con todo la guerra mediática y de narrativas de la que México no estará al margen.

En Finlandia la joven Sanna Marin perdió recién su reelección como primer ministra. El parlamento del país escandinavo comienza a tejer el andamiaje para crear un gobierno de coalición; un tema que en México ya se ha abordado como parte del discurso del priista Manlio Fabio Beltrones. Un claro mensaje para los gobiernos social-demócratas. Importante recordar que a nivel global las democracias enfrentan una severa crisis. Finlandia es vecino de Rusia, así que ya veremos cómo influyen los cambios en este país a las demás naciones de la unión europea.

“Maaso yiihua”, La danza del venado

Son miles las familias sinaloenses que aprovechan para estar reunidos, descansar y poder visitar los diversos destinos turísticos de la entidad. El litoral del estado de los once ríos tiene playas maravillosas y el puerto de Mazatlán es la joya de la corona y un destino imperdible. Los Pueblos Mágicos son una opción encantadora para quienes no decidan elegir un destino de sol y mar.

Los centros ceremoniales en el norte del estado como San Miguel, Mochicahui, Charay, Tehueco entre otros, son definitivamente una opción para tener un encuentro con las orgullosas culturas ancestrales. Si tiene oportunidad, procure ver en vivo el show que es “la danza del venado”, una representación ancestral que describe la vida y muerte del animal sagrado para las tribus Mayo-Yoreme.

¡Disfrute usted en familia o con amigos de estas fechas!

Vanessa Félix | Twitter: @vanessafelixmx