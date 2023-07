Perlas Sueltas

• En la elección de dirigentes en la sección 17 “Tesorería y Locatel” del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), a realizarse este viernes 7 de julio, Leticia Lorencez Olvera ha recurrido a cuanta marrullería ha podido con tal de lograr una nueva reelección por cuatro años más. Ya olió la derrota.

• Lo último que hizo fue entregar cuando quiso el padrón de trabajadores con derecho a votar a la Secretaría de Procesos Electorales, con la finalidad de restarle tiempo a la planilla azul que postula a Lourdes López, para hacer una revisión exhaustiva. ¿Cuántas irregularidades pretendió que pasaran desapercibidas en su beneficio?

• ¿Por qué, es pregunta, ni el presidente del SUTGCDMX, Aarón Ortega Villa, ni el del consejo de vigilancia, ni el mismo secretario de procesos electorales sancionaron esa chicanada que es claramente antidemocrática y es un factor de inequidad? Tampoco movieron un dedo por la campaña anticipada de la secretaria general seccional saliente.

• Es evidente que en el ánimo de Ortega Villa está restarle poder a Hugo Alonso Ortiz, cabeza del grupo de secciones que en conjunto agremian a la mayoría de los 100 mil trabajadores sindicalizados de la ciudad. Parece sentirse más cómodo con César Piña Rodríguez, que en los últimos meses ha mostrado carecer de poder de convocatoria.

• La señora Lorencez Olvera forma parte del grupo que formalmente encabeza Piña Rodríguez, pero cuyo líder real es Juan Ayala Rivero. Ella fue una de las más entusiastas defensoras para que se le diera legalidad a una irregular toma de nota del tribunal de conciliación que le hubiese permitido a este mantenerse en la presidencia del SUTGCDMX hasta finales de este mes.

• Ortega Villa olvidó, al parecer, que en 2011, Ayala Rivero, con el definitivo apoyo del entonces jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, lo hicieron a un lado a él y a otros en la contienda por la presidencia sindical. El dirigente saliente, Enrique Hanff, no tuvo más remedio que acatar las instrucciones.

• El problema del actual presidente del SUTGCDMX es que no tiene influencia entre los trabajadores. Su acceso a la dirigencia fue por la suma de circunstancias: la sorpresivamente muerte de José Guadalupe Goycochea, quien iba a ser el candidato, y la necesidad de un acuerdo político para normalizar la vida institucional de esa organización. Si a eso le sumamos incapacidad y carencia de representatividad.

• Las marrullerías de la señora Lorencez Olvera incluye acuerdos en lo oscurito con funcionarios menores de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX, lo que le permite no sólo contar con un ejército de comisionados irregulares que le hacen campaña, sino además cerrarle espacios de movilidad a la planilla azul de la señora Lulú López para restarle visibilidad entre los trabajadores.

• Solo que el ánimo de los casi mil 400 afiliados a la sección 17, es en contra de una nueva reelección de su secretaría general, por el abandono en el que los dejó durante la pandemia -pese a que diga que les distribuyó gel, mascarillas y otros insumos-. En los 20 años que ha ocupado el cargo, no logró un solo beneficio para ellos, mientras se enriqueció escandalosamente y colocó a sus familiares en atractivas plazas.

• Los dos hijos de la señora Lorencez Olvera ocupan plazas en las que ganan sueldos muy atractivos: Jerimick Jeffrey -ese es su nombre-, es jefe de unidad departamental en la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, con un sueldo neto mensual de 20 mil 158 pesos; y Héctor Shadaí, al igual que su esposa Anaid Eguía Núñez y su prima Sandra Lorencez Guzmán están adscritos a la oficina tributaria en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

• En el nepotismo de la secretaria general seccional saliente, otro beneficiario fue su hermano Amador Lorencez Olvera, quien de administrativo, pasó a lecturista y posteriormente a notificador en la Subtesorería de Fiscalización. ¿Complicidad con la JUD “Enlace administrativo”, María Begoña Pérez Hernández?

• La señora Lorencez Olvera ya olió la derrota y por ello aceptó una alianza con José Antonio Chávez Flores y María Elena Salazar Zalapa, pese a que existen pruebas documentales que le exigían rindiera cuentas del manejo de las cuotas -de corrupta no la bajaban- y le recordaban que decía que la reelección era corrupción.

• Chávez Flores tiene antecedentes interesantes: promotor, junto con Carlos González Merino de juicios y amparos para obtener dinero de los trabajadores. Según esto, hace unos días de manera velada le mandó recordar a José Persino -adscrito a la administración tributaria “Mina”- que tiene un hermano gama, por el error de apoyar a la candidata de la planilla azul a la secretaría general seccional. Es una amenaza .

• Tanto Chávez Flores como la señora Zalapa cuestionan ahora también a su ex aliada Blanca Martha Hernández -sobrina de Roberto Hernández Lara (qepd)-, por haberse sumado a la campaña de Lulú López. La culpan de no tramitar el registro para participar en la campaña porque, dicen, se quedó con la documentación. En realidad no lo hicieron porque no tenían más de 140 firmas de apoyo.

• Los trabajadores del ISSSTE recibirán, de acuerdo con la dirigente del sindicato mayoritario, Norma Liliana Rodríguez Argüelles, el pago del Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), los días 27 y 28 de julio. Ojalá el incremento respecto al del año anterior, no sea tan raquítico, como lo fue el año pasado, de solo .88 y 1.42 por ciento cuando les entregaron un mínimo de 17 mil 110.77 y un máximo de 18 mil 426.64 pesos.

SNTISSSTE Comunicado FONAC (* agendapropia.mx)

• La señora Rodríguez Argüelles cumplió, el 8 de junio, su primer año de gestión, con muy pobres resultados: debió aceptar que los médicos registren mediante tarjeta o huella digital su ingreso y salida -anteriormente firmaban-, y nada ha hecho por clarificar el corrupto saqueo que entre 2017 y 2022 hicieron Erick Arturo García Salamanca Varela y su papá Francisco García Culebro, del fondo de la comisión nacional de auxilios del SNTISSSTE.

• Desde noviembre del año pasado en que concluyó la auditoría que ordenó el manejo de esos dineros, optó por mantenerse en silencio del tema. Se calcula que el saqueo alcanza entre 250 y 300 millones de pesos solo en ese periodo. El junior era el presidente -sin reunir los requisitos para el cargo, de acuerdo con el reglamento de la comisión- y el papá el tesorero.

• El junior y su hermano Francisco Enrique forman parte del comité ejecutivo sindical en la gestión de Norma Liliana. El primero es secretario de estancias de bienestar infantil, y el segundo secretario de acción juvenil en la dirigencia nacional.

• Y ya que hablamos del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, en la sección 1 “Oficinas centrales” que dirige Jesús Rodríguez Méndez, sorprende el poder que le ha delegado a Selena Gabriela González Ortega, secretaria de promoción turística. ¿Una nueva traición de quién conocen ya como Judas Iscariote?

“Los textos escritos en esta columna no son informaciones con sustento en documentos; son versiones no confirmadas que se escuchan en los sindicatos.”

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales