Les quiero compartir mi sinuoso camino que he recorrido desde hace poco más de un año para encontrar un trabajo, que mejor quisiera llamarle “ocupación”, porque ya de entrada la palabra “trabajo” trae consigo su propia carga y pesadez. Quiero encontrar algo que me guste hacer y me paguen por ello.

He tenido oportunidades de trabajar en Querétaro: Sí y las agradeceré en el alma. Pero por cuestiones de salud y familiares he tenido que bajarme del barco.

Acabo de salir de una cirugía de mis piernas y, en verdad, siento que a pesar de ello tengo alas para cumplir mis sueños.

¿Cuáles son esos dos trabajos con los que anhelas ? Se preguntarán:

Uno es poder ser psicóloga de alguna escuela. Desgraciadamente cubrí esa vacante en un prestigiado colegio de Querétaro hace dos años, pero últimamente sucede que el psicólogo o psicóloga es visto como alguien que puede desarrollar la prefectura también y eso es imposible. Con tal de ahorrarse para abrir una vacante buscando algún prefecto o perfecta, quieren enlazar la psicología con la prefectura y eso me frustró muchísimo porque no puedes atender las dos cosas y mi prioridad era brindarle atención emocional a los alumnos.

Mi otro sueño laboral es trabajar en medios de comunicación, pero es difícil por llamarlo casi casi imposible de imaginar porque no estudié la carrera de comunicación y soy psicóloga. Sin embargo (perdón por mi soberbia y altivez), soy muy buena comunicadora. Soy muy intuitiva y me doy cuenta de muchas cosas que nadie ve, lo que me permitiría desarrollar ese talento con gente que tuviera confianza en mí. De hecho, ya hay alguien que ha creído en mí y por eso es que soy columnista de este prestigiado medio de comunicación: SDPnoticias.

Pero bueno les cuento cómo está la situación laboral de mi país, y, ojo, no tengo la verdad absoluta, solo les cuento lo que he encontrado en mi búsqueda como psicóloga.

Para empezar, también me encantaría trabajar como psicóloga en algún hospital. Ese fue uno de mis últimos trabajos y me llenaron el corazón .

No obstante, en mi búsqueda de alguna vacante de psicología para algún hospital simplemente no hay, no existe tal cosa. No sé si porque ya existan psicólogos en hospitales privados y públicos y no se mueven de ahí o es porque a nadie le interesa la salud mental.

Y haciendo esta búsqueda he encontrado que hay cientos de vacantes y plazas vacías de doctores y enfermeros o enfermeras; no lo entiendo. No entiendo por qué se solicitan tantos médicos y estoy segura que sí los hay, pero, bueno, también creo tiene que ver con que los sueldos son bajísimos, los horarios larguísimos y una larga serie de explotaciones. Quizá sea eso. Pero si tú que me lees eres médico/médica o enfermera/ enfermero, en verdad que hay muchas vacantes para ustedes en Querétaro.

Después están las vacantes que incluso solicitan ya a personas SIN EXPERIENCIA, lo cual es bueno por un lado pero por otro lado con temas de salud mental no se puede estar experimentando. Imagino que solicitan a psicólogos sin experiencia con la promesa de que van a aprender mucho también los van a explotar.

Un tema al que me he enfrentado a mis cincuenta años de edad es que casi todos los perfiles requieren como requisito contar con un inglés perfecto: un inglés de fluidez y de conversación... ¡Uuuf!, no cuento con ese requisito.

Recuerdo que mi señor padre aprendió a hablar extraordinariamente el inglés tan solo con un diccionario y viendo películas americanas sin leer los subtítulos. Y así logro tener el inglés dominado al 100. De hecho cuando yo era adolescente sus amigos estadounidenses me decían que mi papá hablaba magníficamente el inglés.

Y cuando él veía que yo no podía hablarlo tan bien como él lo hacía, se enojaba mucho conmigo pues yo teniendo todas las oportunidades para aprenderlo como él, nunca reparé en empeñarme más por aprenderlo.

Hoy a mis 50 años lo estoy estudiando con la esperanza de aprenderlo como él hubiera querido.

Otra de las cosas con las que me he topado en esta búsqueda en diferentes plataformas de trabajos, es que las prestaciones son de risa. Casi nadie da IMSS, no entiendo por qué, pero ofrecen cajón de estacionamiento, uniforme y mucha felicidad. Es inaudito.

Las prestaciones que antes habían en los trabajos ya no son, no existen o a menos que se busquen puestos gerenciales.

De los salarios ni hablar, pero quizá haya más elevados en otras áreas, la mía, psicología no pasa de 17 mil pesos al mes. Suficiente, creo, para salir adelante pero algo bajo en cuanto a la cantidad de requisitos que solicitan.

Y para terminar pues justamente mi edad ha sido un obstáculo. Solo contratan a personas hasta los 45 y no más. Yo sigo intentándolo porque pienso que en una de esas alguien valora la experiencia que tengo a pesar de mi edad.

Me he comprado una camisa y un pantalón de vestir con la seguridad de que alguien verá algo bueno en mí y me llamarán para una entrevista... Pasan los días y no llega.

Sé que también Dios tiene planes perfectos para mí. Cuando pienso en ello ya no caigo en la desesperación.

En fin… hasta aquí mi experiencia sobre buscar trabajo.

Todo lo que pase será para bien.

PD. Nunca te rindas

Es cuanto.