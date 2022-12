POLITICA, REDES SOCIALES Y MAS

Be Real es una de las recientes apps y nueva red social que los jóvenes están utilizando. Estas nuevas redes sociales llamadas emergentes, se vuelven espacios fulminantes con nuevas variantes en sus funcionalidades. Hay que tener claro, Be Real ya se considera competencia de Instagram y TikTok por el creciente número de usuarios con los que cuenta.

Cuáles son las características que hacen a Be Real diferente a otras aplicaciones. Primeramente, es una plataforma espontánea e impredecible. Esto es, la inteligencia artificial se deja a un lado y el usuario no es bombardeado de información relacionada. Otra funcionalidad particular, es que el usuario solo puede compartir información, en este caso video o foto, una vez al día. Así, que la adicción al exponer su vida se limita y, por último, no hay filtros. El uso y abuso de filtros cambia la personalidad en redes sociales como Facebook, Instagram o TikTok, aquí no existen y se busca mostrar quien realmente eres.

Entonces, los estrategas y asesores en comunicación digital para los políticos tendrán que trabajar para mostrar quién es en realidad su cliente.

Si usted ya localizó alguna corcholata en Be Real, compártanos su usuario para seguirlo y si no están, pues ya se están tardando.

En la izquierda lo que se espera o, lo que se esperaba

La historia reciente de los partidos de izquierda en nuestro país, evolucionan al rompimiento interno en el momento de tener un poder político. El caso en los últimos años, por allá de principios de los ochentas fue el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde se construyó el candidato presidencial de la izquierda, frente a un PRI en medio de acontecimientos inesperados y triunfos inciertos.

El PRD tomo fuerza por aquellos tiempos, pero la implosión en el tema de la apertura democrática interna de la izquierda y, la opinión de varios es que el poder se reparte en subgrupos y de ahí el nacimiento de tribus. Este concepto de tribus de la izquierda, es claro que llevará a la división interna, por la obtención de una cuota, gracias a la cantidad de votos que pueden proporcionar a un candidato.

Hoy, el estado está administrado en su mayoría por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); este partido se ha convertido en un partido hegemónico de izquierda, sin una oposición competitiva para las próximas elecciones.

El siguiente paso, es buscar represéntate de oposición para tener un equilibrio de competencia frente a las filas de Morena, sin embargo, es claro que no lo hay dentro de los partidos que tuvieron el poder. Entonces, con un discurso de unidad y reconciliación nacional, pareciera ser Ricardo Monreal Ávila, líder en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política una opción.

Así que uno de los hombres más cercanos al presidente y, no solo por su caminar juntos en política, sino que gracias a lo que ha impulsado legislativamente se ha desarrollado la llamada la cuarta transformación.

Con todos estos aconteceres, la especulación de la expulsión de político zacatecano del partido, día a día crece; pero hay que entender, que hasta el momento, Ricardo Monreal Ávila no deja Morena, sino que el partido lo quiere dejar ir.

