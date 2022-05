La respuesta corta es, no. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos da el derecho a sus ciudadanos a comprar y portar armas. Esta misma enmienda le da derecho de uso como defensa personal.

El proceso para la venta de estas armas, aunque no es tan complicado, sí implica que los compradores se identifiquen y se registren para saber quién compró tal o cual arma. Saber quién la compró o dónde se compró o cuándo se compró no le regresaría las vidas a los inocentes que murieron a manos de una persona que al final también se mato.

Conocidos míos, estadounidenses y texanos argumentan que el problema no es el fácil acceso a las armas. Según estas personas, el problema tiene mas que ver con algo que ellos llaman “parenting” que traducido rancheramente a nuestro idioma tiene que ver con la educación que se les da en casa. Dentro de este parenting se podría detectar si los hijos tienen o no problemas en la escuela, tienen o no trastornos mentales, o problemas que pudieran conducir a este tipo de conductas. Si bien esto no evitaría por completo las masacres, seguramente disminuirían en número.

Las personas que están buscando que se prohíban las armas en Estados Unidos lo tienen muy difícil pues tendrían que luchar contra la National Rifle Association (NRA). La NRA hace mucho “lobbying” político en las cámaras de representantes de los Estados Unidos para luchar y mantener el derecho de porte de armas. Esta asociación fue fundada en 1871 por dos soldados veteranos que buscaban promover el uso de rifles con bases científicas.

Este grupo es tan longevo y poderoso que difícilmente veremos en el corto o mediano plazo algo que parezca a una prohibición de portación de armas.

¿Entonces qué se podría hacer con las armas en Estados Unidos?

El símil a la SEP en Estados Unidos tendría que buscar maneras de evitar el ingreso de armas a las escuelas, volver a los arcos eléctricos, a las revisiones de mochilas, a la concientización de los estudiantes sobre los peligros del porte de armas. Tener exámenes psicológicos y psiquiátricos buscando ayudar a los jóvenes antes de piensen en actos como los mas de 200 tiroteos en lo que va del año. Y, aun así, sería complicadísimo evitar por completo este tipo de sucesos.

El riesgo perenne

Hoy veo al mundo triste por la matanza en esta escuela de los Estados Unidos. Expresiones de consternación y que reprueban lo que pasó. Si es algo reprobable pero que es muy complicado de evitar. Al final son hechos aislados donde una persona decide quitarle la vida a otros por motivos que solo esta persona entiende en un país donde la prohibición de uso de armas no está ni en el horizonte más lejano.

Puede ser que algún estado se atreva a ser punta de lanza en el control de armas como lo han sido en los temas de aborto, pero dudo que pase algo pronto y menos en los estados donde se están dando los tiroteos.

Ojalá en los colegios donde usted y yo tenemos a alguien que conocemos no pase nada, al parecer es todo lo que podemos hacer.