La verdad es que la declaración de Marcelo Ebrard dada ayer me pareció de lo más añejo y rancio de la política. Sobre todo en estos momentos que no son tiempos ni de campaña ni electorales.

Yo veo difícil que esto que dijo Ebrard sea cierto: Que va muy por arriba en las encuestas.

Me cuesta creerlo no porque crea que Claudia Sheinbaum es mejor, sino porque el paternalismo que el presidente ha tenido con ella hace que sí o sí ésta lleve la delantera; no me cabe duda.

La cosa es que con esta declaración del canciller ya le declara directamente a la jefa de Gobierno la guerra. No va a ser una contienda entre cuates por ser de Morena.

Va a ser contienda de enemigos dentro de Morena.

Y es que eso ya se veía venir. Desde hace tiempo sino es que desde siempre se ha notado la rivalidad entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, siempre viendo a ver quién le hacía más ojitos el presidente, siempre pegándose muy juntito a Obrador para ver a quien apapachaba primero.

Lo cierto es que en tanto Ebrard aceptó que sí va por la Presidencia, pero aseguró que no se destapa él sino que el presidente lo ha venido destapando más de 5 veces, así que con esta es la sexta vez que se escucha el nombre de Marcelo Ebrard para presidente y todo este discurso electorero y de campaña, lo muy cierto es que mientras tanto, no hay un solo candidato de la oposición que igualmente ya esté cantado y destapado.

Porque aunque andar haciendo campaña desde ahorita está prohibido, nos queda claro que eso al presidente no le importa, prácticamente está ignorando al INE. Como ya vio que desaparecerlo será muy difícil recurre a la indiferencia absoluta. Entonces él ha declarado a sus candidatos para la presidencia (recordar que Obrador al final es el real presidente de Morena, no Mario Delgado) pero la oposición entonces no le entra al juego porque ¡simplemente no tiene a nadie a quien destapar!

Por eso es que el presidente ayer con toda seguridad dijo que quien lo sucediera sería mucho mejor que él, ya fuera hombre o mujer, y claro que se refería a Claudia Sheinbaum o a Marcelo. Sabe perfectamente que la oposición no está ni consolidada, ni organizada , ni la famosa Alianza, aliada, porque con la permanencia de “Alito” como líder del PRI, la alianza pierde su fuerza y su convocatoria. Así que ya si a esas nos vamos y si nada más tuviera que escoger entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, me inclinaría por este último.

Ya ven que ya nos dio su whats, le voy a escribir para saludarlo.

Ya hablando en serio, me preocupa bastante que no tengamos a nadie más como candidatos. No hay nadie ni siquiera como Alianza, y eso que estamos hablando de tres partidos políticos en uno solo.

Ya ni hablar de Movimiento Ciudadano que de tan callado que anda me parece que es un satélite más de Morena, o no de verdad nomás no entiendo su forma de proceder.

Veremos qué sucede, por lo pronto y desde ahora, porque ya empezaron las épocas electorales decretadas por el presidente de México.

Es cuanto.