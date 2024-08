El tema de mayor importancia dentro de la problemática trasnacional del crimen organizado que actúa desde México hacia el resto del mundo, fue el arresto de Ismael “El Mayo” Zambada y un integrante del grupo llamado “los Chapitos” Joaquín Guzmán López, que se investiga desde el enfoque de una posible entrega pactada, una aprehensión en territorio mexicano, o un viaje forzado a territorio estadounidense para ser allí arrestado por la DEA y el FBI. En eso estábamos hasta hace poco más de una semana, con las que parecían las interpretaciones centrales para saber lo sucedido. Hipótesis todas ante la ausencia de informes oficiales completos para analizar.

Nosotros comentamos, reiteradamente, que el arresto de Ismael Zambada García había recorrido un camino distinto, particularmente por la talla del líder de la organización criminal Cártel de Sinaloa, por la forma en que llegó a Estados Unidos y fue recibido, por como aparece en las primeras fotografías, por la imposibilidad racional de creer una versión como la de un engaño o un secuestro realizado por una sola persona, como si el Mayo fuera un transeúnte cualquiera al que se le secuestra, y así mismo, por su primera comparecencia ante un juez que toma su primera declaración (en la que la mayoría de los imputados se declaran “no culpables” sabiendo que volverán a ser presentados en otra audiencia judicial y pueden retractarse de su primera declaración), y debido a la imposibilidad legal-judicial de que el Departamento de Justicia de EUA o el homeland security acepten que violentaron los procedimientos judiciales en la materia al realizar un “acuerdo secreto” con un líder criminal como el Mayo, y menos aun estando en un proceso electoral presidencial que entró en su última etapa política y tiene a la candidata del Partido Demócrata ligeramente arriba en las encuestas.

Todo esto inducía y aportada elementos concretos y articulados para posicionar un razonamiento interpretativo cuya conclusión es el de estar en presencia de una “rendición condicionada” como las que ha habido en América Latina, en Europa y dentro del propio Cartel de Sinaloa, hablando de otros implicados de cierto peso en la estructura de poder criminal, como Rey Zambada, el Lic. Dámaso López, Emma Coronel, y otros, dentro de sus aliados que fueron capturados y decidieron “cooperar” con las autoridades de EU como Sergio Barragán “El Grande” y el mismo Edgar Valdez “La Barbie”, quien en carta enviada a los medios mexicanos acusa a Felipe Calderón y a García Luna de perseguirlo y encarcelarlo por no aceptar un pacto entre narcos propuesto por ellos, y quien empieza afirmando que “no se entregó” (noviembre, 2012), y también negó los cargos, que luego aceptó.

¿Por qué negar que el Mayo Zambada negoció una rendición condicionada?, por varias razones, tres fundamentales: i) porque es parte de la negociación misma que su abogado debe respetar; ii) porque aceptarlo públicamente puede tener graves consecuencias para su cliente, para su defendido, ya que el Mayo Zambada puede no solamente ser sentenciado a cadena perpetua, sino aplicársele la pena de muerte en un estado como Nueva York a pesar de haber sido abolida desde 2004, se puede replantear en un caso extraordinario; y iii) porque la figura del “colaborador con la justicia”, es equivalente a un “traidor”, dado que implica testimoniar y revelar la participación de otros en los negocios criminales, y en el caso de Zambada, desajusta posibles entendimientos hechos al interior del Cartel de Sinaloa para estabilizar el funcionamiento futuro de la organización el.

El abogado de éste último Frank Pérez, había hecho declaraciones públicas en el sentido de que su cliente efectivamente había sido trasladado forzadamente y/o con engaños hasta el aeropuerto de Nuevo México y de allí, conducido al aeropuerto de Santa Teresa en El Paso Texas. No tuvieron mucha resonancia sus declaraciones, y entonces se acudió a la presentación de una supuesta “Carta del Mayo Zambada”, un documento entregado a los medios de prensa y comunicación de México, precedido de la lectura de un comunicado oficial por parte del embajador de EUA en México, el Sr. Ken Salazar , en el que reitera que el Mayo no se entregó mediante un pacto secreto, sino que llegó a EUA y fue arrestado en virtud de la órdenes de aprehensión que hay en su contra en dicho país, y que quien sí pactó para obtener beneficios de ley para su hermano Ovidio Guzmán, fue Joaquín Guzmán López. Un día después de esta declaración, llega “la carta del Mayo Zambada”, con la misma versión en lo esencial, pero sugiriendo una serie de cuestiones que imputan al gobernador de Sinaloa, miembro destacado de la 4T, y que, de paso, abonan indirectamente a la narrativa de que el gobierno actual del presidente AMLO tiene vínculos con el narcotráfico internacional asentado en México.

Además, surgen versiones de que el ex rector de la Universidad de Sinaloa, asistió a una reunión en un racho a las afueras de la capital del estado de Sinaloa con el Mayo Zambada y que luego resultó extrañamente asesinado. Y que habría estado presente un comandante de la policía de investigación estatal ¿A qué asistió el Mayo Zambada con ambos personajes? A mediar en sus diferencias políticas (sic). Luego el gobernador desmintió haber estado presente en la reunión porque estaba en los Estados Unidos en una visita a familiares. Pero queda la incógnita de ¿quien asesinó al ex rector de la Universidad de Sinaloa? Y otra vez, las especulaciones tocan al gobierno de Sinaloa y de paso al del presidente AMLO, quien está actuando en medio de este mar de especulaciones a través de la FGR, quien en su carpeta de investigación consigna dos probables crímenes: un vuelo ilícito que surcó el espacio aéreo mexicano sin notificar a las autoridades respectivas, y otro de traición a la patria, como lo establece el Código Penal mexicano. Ken Salazar dijo también que el avión en que viajaron los líderes criminales, partió de Sinaloa. ¿Y sin plan de vuelo entró a EU?, nunca., sin avisar y obtener permiso habría sido derribado.

En estos casos, de altísima sensibilidad e impacto político y social, los abogados, autoridades, representantes políticos, agencias de inteligencia, hablan frente a los medios, sin condicionamientos de peso, sino bajo una lógica de gobierno y de Estado, pueden mentir cuantas veces sea necesario, no son declaraciones juradas cuyas falsedades puedan llevarlos a fuertes sanciones judiciales.

Esta narrativa en su nueva abundancia desplazó el eje de la investigación central: ¿cómo fue arrestado el Mayo Zambada?, ¿qué sucedió previo al arresto?, y se dirigió hacia los posibles vínculos de los gobiernos de la 4T-4R con el crimen transnacional, y sobre ¿quién y por qué asesinó al ex rector Héctor Melesio Cuén Ojeda? Y ¿qué rol juega realmente en todo ello el gobernador Rubén Rocha Moya? Pero mientras surgen las respuestas fundamentadas la “pelota se puso en otra cancha”, se desplazó el eje de la atención pública mediante una operación mediática en donde están el abogado Frank Pérez, el embajador Ken Salazar y probablemente la DEA, más todos los comunicadores, periodistas, analistas interesados en voltear los reflectores hacia el gobierno saliente de AMLO y a presionar con ello la entrada del nuevo gobierno de la Dra. Sheimbaum, revitalizando por esta vía su canallesca versión del vínculo de ellos con el narcotráfico internacional.

En consecuencia, la dirección y el tono, el énfasis de la discusión social se desplazó desde el ámbito interno de los EUA, del gobierno de Joe Biden, hacia el gobierno de AMLO, la prueba de esa presión fue el desplegado de prensa de los distintos gobernadores de la república y del partido en el poder Morena, que salieron mediante el desplegado a rechazar cualquier vínculo con organizaciones criminales y a defender de sugerencias, señalamientos indirectos o sospechas políticamente rentables y perversas al gobernador de Sinaloa.

Desde mi perspectiva, este cambio de atención prioritario implica dos temas importantes en estos momentos: como dice Jesús Esquivel, “el Mayo Zambada ya “empezó a acordar” con el gobierno de EUA rechazando la hipótesis de rendición condicionada (ha empezado también a recibir atención médica de la calidad que existe en EUA), y hemos entrado de lleno a la etapa de lucha política mediante las narrativas mediáticas respecto al evento. Mucho menos habría aceptación del gobierno estadounidense, si la captura de ambos personajes (“Chapito y Mayo”) se habría producido en territorio mexicano. Ello conduciría a una crisis diplomática.

Por tanto, sí estamos ya desde un trayecto de hace poco más de tres semanas, y en una disputa de narrativas entre los gobiernos de EUA y México, ante la imposibilidad de llegar a una verdad por consenso o por intercambio de información oficial conforme a tratados de cooperación en materia de narcotráfico, el gobierno de Joe Biden ante los obstáculos de orden legal-judicial para reconocer alguna negociación con Mayo Zambada, refuerza su propia narrativa y mueve todas sus piezas para ello -por cierto, sí reconoció el embajador de EUA que la entrega de Joaquín Guzmán López fue para lograr beneficios de ley para Ovidio Guzmán en tránsito de convertirse en “testigo protegido” de la justicia de EUA-.

Un elemento fuerte de esas piezas movidas por el gobierno de EUA es la supuesta “Carta del Mayo Zambada” que presentó su abogado Frank Pérez a los medios, es el único que afirma que es auténtica, igual que un video de un auto desplazándose en una gasolinera en el que se dice que allí el ex rector de la Universidad de Sinaloa, y en donde se ve le disparan a “alguien” que viaja dentro y en parte trasera, sin que nadie constate la versión. Entonces, no sólo estamos en un terreno de “hipótesis” con mayor o menor rigor como tales, con sustento en hechos o no, sino en el ámbito de las especulaciones libres: “¿fueron cuatro balazos al ex rector o solamente uno”?

La versión del “secuestro”, “el engaño”, “la traición del ahijado” o la “captura en México” al tiempo en que se desarrolla “una reunión con el gobernador de Sinaloa (desmentida), con el ex rector de la universidad”, cuadra perfectamente bien con este enfoque de que “fue trasladado a la fuerza” a EU, porque ello deja abierta cualquiera de las posibilidades concretas del “traslado”, y cuadra también la inicial marginación del gobierno mexicano por las autoridades de EUA para procesar a su voluntad el evento del arresto, ante las discrepancias tenidas, sobre todo con la DEA, por parte del gobierno del presidente AMLO. Ajustar la versión de los hechos para mediante el contenido de la “Carta del Mayo Zambada” voltear reflectores hacia el gobierno de AMLO y sugerir que dentro de su fuerza política de la que es líder indiscutido existen vínculos con el crimen organizado (CDS), o que el gobierno de Morena en Sinaloa queda bajo sospecha de asesinato, es consistente con los esfuerzos anteriores de vincular al presidente AMLO o a la Dra. Claudia Sheinbaum con el crimen transnacional.

¿Por qué no ha habido reacción armada de las distintas facciones internas del Cartel de Sinaloa ante cualquiera de las hipótesis del “traslado forzado” de Mayo Zambada?, nos dicen que porque “las huestes del Mayo no tienen dinero”, o porque están acumulando armas y combatientes, o porque la fuerza paramilitar de “los chapitos” es más poderosa que la de Mayo Zambada, son ilógicas, inverosímiles.