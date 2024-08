Dice el presidente AMLO que parece que EUA algo esconde sobre el tema del Mayo Zambada , tiene razón, no acepta ni aceptará que hizo un pacto prejudicial para una entrega negociada. Alguna otra cosa, también puede ser. El arresto de Ismael el Mayo Zambada García, cualquiera que haya sido la verdad sobre su entrada a prisión, el resultado es que ha sido arrestado por las autoridades judiciales de los EUA y ello ha sido una noticia que cimbró a los medios de comunicación, a un sector atento a estos procesos del crimen transnacional en nuestro país, y al propio gobierno, a pesar de sus escuetas declaraciones sobre el trascedente evento. No a la sociedad estadounidense pero sí al aparato de inteligencia, seguridad y judicial del vecino país del norte.

Tiene implicaciones diversas para el tema de las actividades de las organizaciones del crimen trasnacional, el abastecimiento de drogas a EUA, la seguridad fronteriza, las relaciones bilaterales entre México y EUA, la cooperación en la lucha contra el crimen transnacional, los flujos de dinero ilícito hacia ambos lados de la frontera, y en particular, para las relaciones del futuro gobierno de México y la Administración para el Control de Drogas, la DEA, un poderoso organismo, creado en 1973 durante la presidencia de Richard Nixon, hoy conducida bajo la dirección de Anne Milgram, en un contexto nacional-regional de severa crisis del consumo de opioides, particularmente el fentanilo, con un nivel de letalidad superior en varias veces a cualquier otra droga ilegal que haya existido y exista.

La Agencia Federal posee 92 oficinas con actividades en 69 países, en México las tiene en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México. La mayoría de estas oficinas, normalmente establecidas en los consulados estadounidenses. El congreso estadounidense aprobó para este año un presupuesto para esta agencia de $3,282,643 millones de dólares para el año fiscal 2024. Una cifra descomunal que desvela el inmenso poder de esta agencia y los fabulosos recursos a su disposición, dada la importancia que le otorga el gobierno, el congreso y la sociedad a dicho organismo.

De ese total, se presupuestó un ejercicio de $2,157 millones de dólares para mejorar el funcionamiento de la división cibernética de la DEA, mediante la cual, se localizan, rastrean y bloquean las operaciones financieras que realizan las macro estructuras del delito trasnacional, mediante comunicaciones encriptadas y compra-venta de criptomonedas que disimulan la procedencia ilícita del dinero criminal usado en ellas. Y concretamente, la DEA usará $9.0 millones de dólares para formar equipos de especialistas que mapeen las redes criminales así detectadas, más otros $10.0 millones de dólares para financiar la instalación y operación de la plataforma digital respectiva, para unificar y analizar cantidades ingentes de datos, y finalmente, $6.8 millones de dólares para adquirir vehículos y dispositivos no contaminantes. (INFOBAE, 31 de diciembre, 2023)

La existencia de esta grave crisis de abasto-consumo de fentanilo en EUA, de la cual se responsabiliza a las dos grandes estructuras criminales surgidas y expandidas desde México, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ha convertido a estas en objetivos prioritarios del gobierno de EUA, por lo tanto, prioritaria también su actividad en territorio mexicano. Dentro de ello, existen proyectos y planes cuidadosamente preparados para destruir las estructuras del crimen transnacional de estas poderosas organizaciones delictivas, en el mediano plazo. Es evidente que aquellos están en pleno desarrollo.

Sobre el arresto del Mayo Ismael Zambada existen tres versiones fundamentales: las dos ofrecidas como explicación de lo sucedido el propio jueves 25 de julio por los medios de comunicación y prensa escrita, nacional y estadounidense, luego, internacional: la del engaño y la traición cometidos contra el propio Mayo Zambada a manos de Joaquín Guzmán López, y la tercera surgida en el fin de semana y principios de la actual, en el sentido de que ambos narcotraficantes fueron perseguidos, localizados y capturados en territorio nacional, y trasladados a el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México, a unos cuantos kilómetros de El Paso Texas, a una sede de la DEA en dicha ciudad, con el consecuente conflicto diplomático que ello conlleva ante una flagrante violación a la soberanía y seguridad nacional de México. Un escenario probable verdaderamente catastrófico, que dinamitaría las relaciones de colaboración entre ambos Estados y gobiernos, y los propios instrumentos jurídicos que las consagran. Abriría un espacio de crisis diplomática que multiplicaría por 100 lo vivido con el gobierno de Ecuador.

Existen otras posturas analíticas y conclusivas, que mezclan elementos y circunstancias de las tres narrativas antes mencionadas. Nosotros seguimos sosteniendo nuestra hipótesis central, después de leer y reflexionar sobre las tres posturas mencionadas que involucran un abanico de analistas, periodistas de opinión y de investigación (y otros que opinan sin conocer el tema), que en el caso del Ismael el Mayo Zambada García se produjo un acuerdo negociado directamente con las autoridades del Departamento de Justicia de los EUA, y las oficinas centrales del FBI y la DEA, para concretar después de años de conversaciones informales u oficiosas un “acuerdo de rendición condicionada o negociada”, sobre la cual no pueden aceptar su existencia las instituciones mencionadas del gobierno del presidente Joe Biden, porque por más beneficios que pueda traer el arresto del capi de tutti capi Ismael Zambada García, y los tienen en amplia medida, hay formalidades de carácter procedimental en el plano judicial que no se cumplieron y ello metería en problemas a dicho gobierno en un momento de dinámica electoral que le genera vulnerabilidades políticas muy importantes ante el candidato Donald Trump del Partido Republicano. Sentaría un procedente de gran pesa en la lucha contra el crimen trasnacional organizado en toda la subregión latinoamericana y del Caribe, altamente inconveniente también.

Un aspecto relevante en donde se pretende asentar -no sólo en ello, pero sí en forma importante-, la hipótesis de la captura de los narcotraficantes en México y su traslado a El Paso, Texas, es la de la identificación de la aeronave que despegó supuestamente de Hermosillo, Sonora y pudo ser aquella en la que fueron trasladados los jefes criminales: a) el avión identificado con un Cesna 205 matrícula N-84, que la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Icela Rodríguez (29 de julio en una mañanera), afirmó que había salido de Hermosillo, Sonora, fue desmentido en un comunicado oficial por el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, agregando el funcionario, que la nave que despegó de Hermosillo era un mono motor, y la que llegó a EUA con los dos narcotraficantes a bordo, Beechcraft King Air Turbo, es más grande y más lujosa, además de ser una nave bimotor. Aunado a lo anterior identificación del piloto al frente de la aeronave, fue también equivocada, el piloto que salió desde Hermosillo, Sonora, llevaba por nombre Larry Curtis Parker, quien llegó al mismo aeropuerto, pero no piloteando el Beechcraft, sino el CESNA 205, el nombre del piloto del Beechcraft no se conoce; b) la hipótesis de la traición o el secuestro tendría ya a Culiacán y a todo Sinaloa en una contienda armada, pues bajo esa hipótesis de traición o secuestro, es mucho lo que está en juego al interior del Cartel de Sinaloa, poderosísima estructura criminal transnacional, entre “la Mayiza” y los seguidores de “los Chapitos”, y al parecer todo está en paz, por lo menos lo que ha trascendido desde los medios por voz de los pobladores. El contrapunto entonces, es que una “entrega pactada” permite tomar el tiempo necesario para dejar arreglada la sucesión en el poder, la nueva distribución de fuerzas, las actividades, los dineros, todo, y ello explicaría que quienes estaban enfrentados, como “los Chapitos” y el propio Mayo Zambada, hayan viajado juntos a entregarse.

La “carambola de cuatro bandas”” que posibilitó “la rendición condicionada” es:

1) Es necesario para la Dra. Claudia Sheinbaum irse planteado la opción de replantear y reposicionar su relación y colaboración con la DEA, nadie puede negar que se deterioró durante el gobierno del presidente AMLO. Y digo replantear, bajo las premisas establecidas en el presente gobierno: auto determinación en materia de política antidrogas y contra el crimen transnacional, acotamiento de la actividad de los agentes de le DEA, remodelando las limitaciones y obligaciones de los agentes, introduciendo una flexibilidad permisible, no lesiva. Ella no tendrá -esperemos- un caso “General Salvador Cienfuegos”, que complique en extremo al manejo de la relación con la DEA, pero el poderío de esta agencia federal es muy grande y necesario mediante una estrecha colaboración con el gobierno mexicano. En las relaciones políticas todo es negociable o renegociable. Ella lo sabe.

Tiene un cuadro importante, el maestro Omar Hamid García Harfuch que estudió en EUA, tomó cursos en el FBI y la DEA, es bilingüe, con una experiencia importante desde su cargo en la Ciudad de México, es un apoyo central para una terea de este tipo que implica la readecuación de las líneas políticas y los programas a seguir. Es fundamental lograr mayores avances sobre los actuales, la paciencia social se agota. Una de las grandes estructuras criminales entró en una fase de inestabilidad por reestructuración y reconformación de su poder interno.

2) EUA -es previsible- que planteará la necesidad de una gran ofensiva abarcadora binacional contra el otro gran poder criminal, el CJNG, concentrando fuerzas sobre él, no queremos un baño de sangre, no es la política actual, y el gobierno mexicano entrante, deberá estar preparado para responder a esta exigencia desde su propia perspectiva. Pero la oportunidad de un avance significativo está latente para ambos gobiernos. De eso no hay duda.

3) Por eso la “entrega negociada” tiene diferentes impactos favorables, ya que EUA le da la oportunidad como nunca antes, de acceder a información veraz, sobre el azote en que se han convertido las exportaciones del fentanilo desde México, y sobre la cadena de suministro de las mismas. Localizar y destruir una parte central de los laboratorios clandestinos, romper la cadena de proveedores, las empresas de origen en Asia, Oriental y del Sur, los almacenes centroamericanos y mexicanos, resulta un avance muy significativo.

4) A México le permitirá reforzar su lucha a fondo contra la corrupción de Estado, en cuanto el Mayo Zambada, que ha sido el corruptor número uno, quien ha sobornado a los personajes mayores de la clase política mexicana, y quien se ha asociado con grandes empresarios de la élite social de nuestro país, colaborando con la autoridad judicial revelará nombres, hechos y circunstancias verosímiles. Momento brillante. Es un “big bang” político institucional para México. Revertiría el debilitamiento sufrido por el Estado mexicano durante este largo periodo de crimen transnacional y captura del primer círculo del poder público.

Cuando el presidente de Colombia César Gaviria logró el acuerdo de “entrega pactada” con Pablo Escobar, mediante la ley que le aprobó el congreso colombiano para concretar una negociación al respecto, el gran “Gabo”, Gabriel García Márquez exclamó: “una ley pudo más que un ejército durante tantos años”.

Lección formidable.