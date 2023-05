EN LA MIRA

En la mira están las Águilas del América quienes el pasado domingo fueron eliminados de las semifinales de la Liga Mx. Por tercer torneo consecutivo Fernando Ortiz no logró el objetivo de llegar a la gran final y además fue humillado en el Estadio Azteca por Chivas, al finalizar el juego el Tano renunció y la directiva azulcrema aceptó su salida.

Santiago Baños y Héctor González Iñárritu quienes están al frente del equipo de manera ejecutiva y deportiva están buscando entrenador. Incluso ayer que fue la asamblea de dueños y que la mayoría acudió con sus directores deportivos, los antes mencionados se quedaron hasta altas horas de la noche a trabajar en el nuevo perfil que necesitan para que este equipo sea campeón y más si Chivas logra el título, los igualarán con trece campeonatos.

No hay que darle muchas vueltas al perfil de entrenador que necesitan las Águilas, deben de traer a un técnico ganador, con nuevas metodologías de trabajo, capaz de tomar el mando del vestidor y no dejarse manipular por las supuestas figuras que tiene el equipo. Desde 2018, cuando Miguel Herrera salió campeón, no han encontrado el indicado que los lleve de nueva cuenta a levantar una copa. Pasan y pasan los torneos y nada. La sequía con esta temporada llega a nueve torneos sin poder conseguir una estrella más para el escudo del equipo más ganador del futbol mexicano.

Intentaron con Solari y fracasó, luego tenían a la mano a un hombre que llego a fuerzas básicas y de la nada apareció en el banquillo azulcrema, los números no fueron ayudando igual que los jugadores y plantel que le conformaron. Lo que es un hecho es que no tuvo la capacidad para en momentos importantes como el domingo ante el rebaño, hacer que el América avanzara a la gran final, quedando exhibido tácticamente por un entrenador que lleva cuatro meses trabajando en México.

Diego Alonso es uno de los nombres que más empiezan a sonar para tomar el cargo. Hoy se habla más de quién será el nuevo entrenador de las Águilas que de la propia final de la Liga.

El uruguayo viene de una Copa del Mundo donde no la pasó nada bien, el grupo no lo quería y terminó por ser destituido. Pero acá la cosa es distinta, el tipo fue campeón con Pachuca y Rayados, por lo menos tiene mucho más currículo que el Tano. Alonso cuenta con un buen grupo de trabajo, mentalidad ganadora y su perfil se ajusta a lo que el americanismo exige. Si pretenden ir a Europa y copiar el modelo de Chivas fracasarán. Tienen que ir por algo que esté a la mano, el torneo empieza el 30 de junio, es decir esta misma semana tendría que ser presentado el nuevo técnico, para hacer un diagnóstico de lo que necesita para trabajar. Si Baños e Iñárritu se van a la cómoda pues empezarán a sonar los nombres de Miguel Herrera, Chepo de la Torre, Hugo Sánchez y todos los que usted ya conoce.

¿Cuál sería el ideal? Marcelo Gallardo, el argentino multi campeón con River Plate, pero eso es más un sueño que una realidad.

Comenzó a correr el cronómetro en Coapa, el entrenador debe estar listo para asumir el cargo y hacer campeón al América. No tendrá margen de error y más si el rebaño levanta el título este fin de semana.