Jalisco exige a AMLO y Alfaro garanticen protección al “Cerro Pelón”

Una vez que el Gobierno de Jalisco reciba del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) -como seguramente habrá de ocurrir próximamente-, el predio denominado “Cerro Pelón” , que habría sido incautado presumiblemente a integrantes de la delincuencia organizada, el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador , habrán de garantizar mediante un Decreto el fin y uso que se dará a dicho predio; es decir, que será exclusivo para área recreativa y esparcimiento, así como área de amortiguamiento ambiental y de equilibrio ecológico, quedando estrictamente prohibido a cualquier tipo de urbanización y/o desarrollo inmobiliario.

La Federación deberá entregar de inmediato el terreno decomisado para ser convertido en un parque, y el Decreto a firmar deberá contener condiciones ampliamente establecidas como deben ser los aspectos de protección, delimitación, obras mínimas e indispensables para aspectos de ingreso, para mantenimiento, cuidado, algunas cuestiones de canalización de caudales hidrológicos y obviamente preservación, pudiéndose usar como área recreativa con las limitaciones para evitar su deterioro.

Hasta donde se sabe esto está a punto de ocurrir; ya hay diálogo entre el INDEP -a través de sus autoridades regionales que tienen que ver con Jalisco - y el gobernador, y esto podría suceder en cualquier momento. De hecho, se menciona que el costo de las obras ya señaladas para su protección deberá estar a cargo del erario público estatal que se considera podría ser del mismo monto aproximado de lo que la Federación a través del INDEP está pidiendo como base de la subasta que son 30 millones de pesos pero se estima que podrían ser 40 millones.

También se debe reclamar, como lo han hecho muchas voces tanto de ciudadanos como de organizaciones, entre ellos la Agrupación Política Nacional (APN) Confío en México, que no solamente se retire temporalmente de la subasta el inmueble para ´revisión´ -como se dijo-, sino que se cancele definitivamente esta posible venta y sea entregado al pueblo de Jalisco para su disfrute de manera ordenada, más sustentable y sostenible.

Aunado a lo anterior, es menester insistir en el llamado al INDEP para que dé a conocer cuántos y cuáles otros predios e inmuebles se encuentran igualmente en esa situación -a cargo, o ya apropiados-, y además de ello se vea cómo y cuáles se pueden ir desamortizando, entregarlos a autoridades locales en el mismo esquema que se propone (decreto).

Será muy importante para la sociedad tapatía que el Ejecutivo estatal garantice el mejor uso de los terrenos procediendo a la conformación de una instancia intermedia en que participen ciudadanos, organizaciones, e instituciones para que una vez el predio sea devuelto se preserve de forma adecuada para lograr su entera protección.

Desde hace más de tres años he venido insistiendo en que la solución para la protección del Bosque La Primavera en su conjunto es la expropiación de lo que está todavía en el ámbito privado del dominio y que no se pueda desarrollar y construir nada por estar sujeto a un suelo estrictamente forestal, y este nuevo atentado me confirma que es la mejor vía a seguir, ojalá los gobiernos Federal y Estatal tomen conciencia de ello y en un esfuerzo, que sabemos representa un fuerte desembolso económico, logren conjuntar voluntades para expropiarlo y convertirlo en un Parque Nacional.

En todo este tema, habrá que recordar que el pasado miércoles 9 de junio, por casualidad, a través de las redes sociales, los jaliscienses nos enteramos que en la página del INDEP existía una convocatoria de una subasta al predio que se denomina “Cerro Pelón” en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco , en el área del Bosque La Primavera, el cual habría sido enajenado a particulares, siendo que este predio estaría en el legajo documental de los incautados al crimen organizado.

“El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) puso en venta mediante subasta seis predios localizados en el cerro de El Pelón, en los límites del bosque de la Primavera con el fraccionamiento El Palomar, situados dentro de una área calificada desde 1996 como “zona de uso restringido” justo por su alta fragilidad ambiental y que además ha sido blanco de varios incendios provocados desde 2010.

Aparece dentro de la página del llamado INDEP y lo presentan como lote 284, compuesto por seis fracciones de terreno rústico localizados en el fraccionamiento El Palomar, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El precio: 29 millones 472 mil pesos y se destaca que el transferente es el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Ya en el documento a detalle, que promueve el INDEP ubicado en la avenida Insurgentes 1931, en la colonia Guadalupe Inn, en Álvaro Obregón, se detalla que dichos terrenos rústicos se encuentran en el predio denominado Cerro Pelón.

Hasta ahí ya se detalla que los predios forman parte de un corredor turístico-ecológico reglamentado por varias instituciones (INAH, Semarnat, SCT y Obras Públicas del Estado)”, (El Occidental 9/06/21).

La publicación señala que también omite la licitación pública 4/21 del INDEP que se encuentran en una zona de uso restringido.

“De acuerdo al documento que declara al Bosque de la Primavera como Área Natural Protegida y sus distintas modificaciones, el cerro El Pelón está ubicado dentro de una Zona de uso restringido”.

La sociedad jalisciense actuó de inmediato en defensa de este arbitrario ataque, manifestó su reprobación, y el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez fijó una postura firme de rechazo a cualquier enajenación al tiempo que pidió se entregara a Jalisco.

Después de la presión ejercida a través de redes sociales y sumado al reclamo del Gobierno estatal, el INDEP retiró la subasta para “revisión”.

Está claro que el pueblo de Jalisco no va a permitir ese tipo de acciones, no se van a tolerar atropellos, pero el tema es cuántos más como este predio están en ese legajo, y cómo se va a hacer para evitar que se enajenen y en vez de ello se entreguen al pueblo y al Gobierno de Jalisco para su resguardo y utilización como área pública a preservar.

