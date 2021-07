Salvador Cossio Gaona Gatell, mezquino y criminal

Ruin, falto de nobleza, miserable, y moralmente despreciable; son algunas de las definiciones para referirse a una persona mezquina. Bueno, pues hoy la mezquindad tiene nombre y apellido; se llama Hugo López-Gatell , y es, todavía, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto, una vez más hizo mutis y le faltó mano dura para exigir al polémico doctor su renuncia, como se lo pidió un número significativo de mexicanos que reprobaron y repudiaron el que el funcionario insinuara que niños con cáncer y sus padres podrían formar parte de un espectro golpista. ¡Ni más ni menos!

Y no, López Gatell , no ha sido víctima de infodemia ni nadie sacó de contexto sus dichos ni se editaron audios ni videos para tergiversar lo que dijo durante la entrevista con moneros del Canal 22 de la Ciudad de México. Quizá eso habría deseado, que su fluida exposición de lo que él lee como un intento de golpe de estado por parte de niños con cáncer hubiese sido alterada, pero no hubo tal. Dijo lo que dijo y el video ahí está.

No hay nada alterado en ese espacio de entrevista donde no solo Gatell , sino los moneros Fisgón, Hernández y Rapé, le contribuyen con opiniones del mismo corte para avivar la serie de desafortunados juicios vertidos por el ex rock star de México.

Lo cierto es que, hay que tener una mente muy retorcida para creer que niños con Cáncer y sus padres forman parte de una estrategia política para dañar la imagen del gobierno. Hay que tener cero sensibilidad para creer que los padres están siendo manipulados por otras fuerzas para atacar al gobierno. Hay que ser muy ruin para ir en contra de niños que se están muriendo por falta de medicamentos, sólo para defender a un jefe. Hay que estar muy muerto de hambre para a cambio de mantener un puesto de trabajo, estar dispuesto a “llevarse entre las patas”, como se dice popularmente, la ya escasa dignidad que le quedaba, -si es que quedaba algo a Hugo López Gatell Ramírez, después de su fracaso frente a la pandemia por COVID-19; después de hablar de la fuerza moral del presidente; después de ser exhibido por sus malas decisiones; por sus fallidas estrategias; por sus ridículas elucubraciones; y por tener a cuestas la muerte de medio millón de mexicanos víctimas de su incapacidad y negligencia, sin contar los fallecimientos de al menos 1,600 niños que perdieron la vida prematuramente por no recibir sus tratamientos para el cáncer-.

Sin duda, hay que ser un completo imbécil para hacer una lectura de golpismo detrás de los genuinos y desesperados reclamos de padres de niños con Cáncer que llevan ya años pidiendo únicamente el medicamento para las quimioterapias de sus hijos a fin de que tengan una posibilidad de vida.

Y como era de esperarse después de tan terrible injuria, la mañana del miércoles, más de 50 padres y madres de familia se reunieron en una protesta en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bloqueando el paso hacia el mismo como forma de protesta por desabasto de medicinas y tratamientos oncológicos; gritaron consignas y con pancartas en mano exigieron a las autoridades de salud y al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con el abasto de los medicamentos, tal como lo prometieron la semana anterior.

“Fuera Gatel l”, exigían los manifestantes. Y es que ni siquiera su jefe pudo defender a este abyecto imbécil que ostenta el cargo de Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien por su parte, admitió la escasez de medicamentos, a pesar de que Gatell lo había negado en la entrevista.

AMLO señaló que están avanzando mucho en la compra consolidada de medicamentos. Reconoció que hay medicamentos oncológico que son “mucho muy difíciles de conseguir”.

Gatell quedó evidenciado, así como que los reclamos de y por las víctimas de la negligencia criminal del actual régimen al no ministrar quimioterapias y medicamentos para afectados por cáncer no son parte de una estrategia para generar un golpe de estado como lo aseveró el miserable de Gatell, quien quedó como el ser ruin que es, y como un mitómano de mente retorcida al tildar de golpistas a víctimas de negligencia criminal que no cuentan con elementos clínicos por parte de El Estado para combatir al cáncer.

Por cierto, ya se han levantado algunos movimientos para hacerlo pagar; en redes sociales circula una petición de firmas para que se le separe del cargo que ostenta en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; de igual forma se mueven ya algunos políticos de oposición para solicitar juicio político en su contra, además, se adelantaron más acciones como la de Alberto Athié, exintegrante del Consejo Consultivo de la CNDH, quien advirtió presentará una demanda penal contra el subsecretario Hugo López-Gatell por sus declaraciones en Chamuco TV sobre el uso político de los niños con cáncer.

De manera reciente, trascendió también -vía El Financiero- que padres y madres de 220 niños con cáncer presentaron una denuncia penal contra el subsecretario Hugo López-Gatell ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de genocidio, comisión por omisión y discriminación, ante el desabasto de medicamentos, falta de quimioterapias y por llamarlos ‘golpistas’ en el programa El Chamuco de Canal 22.

“La abogada Andrea Rocha Ramírez, representante de las familias, afirmó que el funcionario las ha lastimado profundamente y tratado de manera indignante al señalar que “un grupo de 20 personas” con un tono ‘golpista’ está detrás de las protestas por falta de quimioterapias en México, cuando la realidad es que infantes mueren en todo el país por la negligencia con que actúa el gobierno federal.

“No entendemos por qué nos dice golpistas, ya que como funcionario su obligación es que los pequeños y pequeñas con cáncer no pierdan la vida, derivado del desabasto de medicamentos. Con la entrevista que dio confirma que no nos quiere ayudar y que actúa de manera dolosa porque esos comentarios son ofensivos, además de que desvían la atención de una realidad que niega”, manifestó.

En entrevista afuera de la sede de la FGR, pidió al fiscal Alejandro Gertz Manero judicializar la demanda contra López-Gatell y no darle “carpetazo”, pues desde su punto de vista se configuran los tres delitos, particularmente el de genocidio, de acuerdo con el artículo 149-Bis del Código Penal Federal”.

Pareciere que cada vez más se le cierra el círculo al polémico doctor -venido a político- y es deseable que la mano de la justicia lo alcance y pague por todo lo ya mencionado. Así quedaría al menos asentado en la historia que este mezquino personaje que tanto daño ha causado, habría terminado tras las rejas.

Opinion.salcosga@hotmail.com

@salvadorcosio1