En Jalisco, la falta de agua genera ya violencia, corrupción y plantones

En un contexto de falta de agua y sequía en el estado de Jalisco , el tema ha derivado en situaciones de violencia, extorsiones, corrupción, plantones, y denuncias, siendo que hay colonias que ya suman hasta cuatro meses sin el vital líquido y no se vislumbra una solución expedita, al menos no proveniente de las autoridades, de tal suerte que las posibilidades de revertir el problema prácticamente se limitan a la esperanza de contar próximamente con un temporal abundante.

En no pocas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), se ha pasado de la indignación a la rabia por lo que está ocurriendo en torno al tema del agua. Las familias se sienten abandonadas, desprotegidas, ya que además de la falta de agua y de servicios, tienen un grave problema de inseguridad que se acendra ahora por el cártel del agua.

Hace un par de semanas hablé en este espacio del caso de la señora Juana Falcón, vecina de la Colonia Agua Fría en Zapopan, quien fue golpeada arteramente por solicitar agua al conductor de una pipa del SIAPA y denunciar que este se negó a llenarle un par de baldes por intercesión de otra mujer que así lo ordenó.

Cinco días después de haber interpuesto el recurso legal fue salvajemente golpeada por Leny Campos, supuesta “coordinadora del reparto del agua” en la zona, quedando al descubierto el acaparamiento, la corrupción, y un mercado negro del agua como resultado de la sequía que se vive en la entidad, pero también de la desatención de las autoridades.

La agresión a Juana Falcón por solicitar agua, ocurrió el 15 de abril.

La ofendida refiere que días antes al ver pasar una pipa le pidió al chofer del vehículo le llenara sus contenedores encontrando por respuesta que no era posible porque ya no traía agua . Juana le insisto que la proveyera del líquido siendo que observó que el agua de la unidad venía “derramándose”, pero le fue negada. Entonces decidió tomar una fotografía a la placa del vehículo para hacer la denuncia correspondiente. La mujer aseguró que la pipa que le negó el servicio pertenecía al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) lo cual quedó debidamente establecido luego de que el organismo procediera a la suspensión del conductor de la pipa.

La “coordinadora del agua ”, que no se sabe si se autodenominó de esta manera o alguien más le dio el nombramiento, le reclamó a Juana por la denuncia y la atacó, según se asienta en la carpeta de investigación D-1/27798/2021. El parte médico levantado en el Hospitalito indica que Juana sufrió fractura de nariz, mordidas en diferentes partes del cuerpo y raspaduras.

Pero no quedó ahí, Juana Falcón, continuó recibiendo burlas y amenazas después de haber sido golpeada por la supuesta funcionaria, Leny Campos. De acuerdo con un video de denuncia, la agresora continúa con la distribución de las pipas de agua en la comunidad y, en sus visitas, la amenaza y se burla de ella.

Interés y atención de la Fiscalía

Afortunadamente, este asunto en el que he estado acompañando a la señora Falcón ha contado con el interés y atención de la Fiscalía y ya un juez penal remitió la carpeta de investigación debidamente integrada solicitando se realice de inmediato la audiencia para que se vincule a proceso a la golpeadora, quien se ostenta como Coordinadora del agua.

Ahora lo que se busca es aprovechar el momento para exigir al Poder Judicial del Estado para que no dilate el trámite, para que sea la justicia expedita como marca el canon; se dicte de inmediato la fecha para la audiencia de vinculación y como existen todos los elementos no haya ningún resquicio que se pueda tener para que se vincule a proceso a esta persona que está cometiendo varios ilícitos en abrogarse facultades que no tiene, además de amenazar, y generar lesiones habiendo golpeado brutalmente a la señora Juana Falcón.

Es importante hacer un exhorto a la ciudadanía para que se atreva a denunciar estas y otras formas de extorsión que con motivo de la sequía y escasez de agua se están haciendo cada vez más comunes en las colonias donde falta el vital líquido.

Esperemos una actuación expedita de las autoridades y pronto se dicte prisión preventiva a Leny Campos y quienes sean sus cómplices.

En el caso de los plantones, son vecinos de la colonia Tabachines, también de Zapopan quienes ya suman alrededor de dos semanas en plantón afuera de un pozo de extracción del Siapa, ubicado en la calle Paseo de los Ahuehuetes.

“Los inconformes comentaron que buscan evitar que el organismo siga con el “huachicoleo” de agua pues afirman que mientras en la colonia no tienen el servicio, se llenaban más de cien pipas diarias para ir a vender el líquido a colonias de alta plusvalía.

La señora Elisabeth Barajas, que también participa en el plantón, manifestó que requieren apoyo de la policía de Zapopan porque temen posibles enfrentamientos con vecinos de otras colonias, pues dijo que personal del mismo Siapa les ha hecho creer que por culpa del plantón no les llevan agua.

“Hay temor de que haya represalias tanto de los señores de las pipas, como de los vecinos de las colonias de allá arriba, entonces estamos en tres frentes”, comentó.

Añadieron que han sido amenazados por conductores de pipas que llegan a intentar surtirse del líquido; pero afirmaron que se mantendrán en el lugar hasta que se les garantice la regularización del servicio de agua potable.

“Los primeros días hubo amenazas de los piperos y hay una persona de las colonias de arriba que está amenazando que porque les quitamos las pipas; pero no es que se las quitamos, es el hecho de que se respete el agua y abriéndonos aquí las llaves sube el agua hasta allá con ellos y tenemos agua todos”, explicó Bertha Sevilla; otra de las vecinas en el plantón.

Sobre la petición de seguridad, la Policía de Zapopan informó que están en contacto con los vecinos y tienen contemplado el plantón como parte de los recorridos de vigilancia en la zona.

Es necesario pues que las autoridades tomen cartas en el asunto y actúen en contra de quienes cometen estas tropelías para que sean encausados, detenidos, procesados, para que se termine este gran problema del cartel del agua y el vital líquido llegue como debe de ser en forma gratuita a la sociedad y para que paguen su culpa como marca la ley quienes se están aprovechando del contexto de la necesidad que tiene la ciudadanía de contar con el vital líquido.

