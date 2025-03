A estas alturas ya se advierte una brutal división entre Morena y aliados, los que están con AMLO y los que están con la presidenta Claudia Sheinbaum, y por otro lado, la presión que representa la situación económica producto de la pésima gestión de AMLO, que dejó vacías las arcas nacionales y puso freno de mano al crecimiento y desarrollo productivo.

El panorama de incertidumbre por las acciones impredecibles de Donald Trump y una agenda “peligrosa”, propicia una situación de vida o muerte para México.

El premio novel de economía 2024, Daron Acemoglu, en su participación en la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Banamex, autor de la investigación ‘Por qué Fracasan las Naciones’, afirmó que hay una crisis de democracia a nivel global porque no se ha podido manejar la inequidad y la desigualdad, y México no es la excepción.

Segundo aplazamiento y relevos

El jueves hubo una llamada telefónica entre Trump y Claudia. y nuevamente la amenaza de los aranceles se volvió a aplazar por un mes, sin embargo se va perfilando lo que tendrá que hacer la presidenta, lo primero, sacar a quien ha sido el peor secretario de hacienda que ha tenido México en décadas, Rogelio Ramírez de la O, uno de los personajes impuestos por AMLO para continuar en el gabinete.

Su salida ya se preveía y todo mundo aseguraba que el relevo sería la actual secretaria de energía, Luz Elena González o Bertha Gómez, la fiel escudera de Luz Elena, nadie esperaba que Claudia sorprendiera con el nombramiento de Edgar Amador Zamora, un economista cercano al grupo del Colegio de México, el de Carlos Urzua, Arturo Herrera y Victoria Ceja, la gobernadora del Banco de México, y si se quiere remarcar, alguien que viene de la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX.

¿Por qué no fue Luz Elena? La impuesta secretaria de energía es la representante más fuerte del grupo Tabasco en el gabinete, muy cercana a AMLO por la amistad que desde siempre han tenido su padre con el expresidente, y también a Octavio Romero Oropeza, quien con todas las malas artes quería quedarse de manera mañosa al menos dos años más al frente de Pemex, pero solo le alcanzó para el Infonavit.

Indudablemente, luego de que el Banco de México y las principales calificadoras y bancos pronosticaran un crecimiento de -1 punto o una posible recesión, algo se tenía que hacer, la economía ya no está con alfileres, está al borde del colapso, como lo advierte el premio novel., entre la vida y la muerte, y por tanto hay que romper.

Además del cambio del secretario de economía que generó cierta calma en los mercados y en el tipo de cambio, fue bien recibida la noticia (quizá falsa) que trascendió entre viernes y sábado de que aviones de inteligencia estadounidenses sobre volaron ‘La Chingada’, el rancho donde se supone vive AMLO.

Aires de cambio

En el festival-asamblea que convocó ayer en el Zócalo la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto de las negociaciones con Estados Unidos, por primera vez en un acto público pronunció un discurso muy distinto al acostumbrado estilo de AMLO.

Más allá de palabras y arengas, lo que hay que destacar del discurso es lo que no dijo y lo que dejó ver. Primero, la presidenta no se refirió a AMLO.

Segundo, aseguró que habló de tú a tú con Trump como representante de un gran país que no es más que ellos, pero tampoco menos. Una diferencia diametralmente opuesta a la de su antecesor, que se victimizaba, se hacía chiquito y decía que todos estaban en su contra.

Tercero, habló de la cooperación y el entendimiento en bien de México. La titular del ejecutivo comentó que prevaleció el diálogo y el respeto con su homólogo y por eso fueron levantados los aranceles.

Cuarto, algo que no dijo pero que queda implícito al hablar de cooperación, respeto y soberanía, es que las pesquisas en contra de los narco políticos van a continuar. Es evidente que, como el mismo Trump tampoco lo menciona en sus apariciones públicas asegurando que el asunto está en manos de la fiscal general de su país, la presidenta Sheinbaum también es cauta y respetuosa de procesos a los que seguramente estaremos llegando próximamente.

Lo que sí dejan ver los sucesos que se han presentado, es un rompimiento abierto entre Claudia Sheinbaum y su antecesor y el grupo de delincuentes que lo respaldan del grupo Tabasco, y que eventualmente llevará a la persecución de estos siniestros delincuentes que han sido mencionados en primera línea en diversos foros y medios, entre ellos los gobernadores de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Guerrero, o los exgobernadores de Tabasco, Veracruz y Morelos, así como algunos legisladores como Adán Augusto López, Ricardo Monreal o funcionarios como Mario Delgado.

Sheinbaum es la presidenta más votada y con un altísimo grado de aprobación, por lo tanto, para la ruptura y la persecución que probablemente vendrá, cuenta con el respaldo del pueblo bueno.

